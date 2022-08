Wie man sich von E-Mails abmeldet

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wir alle kennen das Problem: Sie öffnen die E-Mail-Anwendung Ihrer Wahl und stellen fest, dass Ihr Posteingang, ob beruflich oder privat, mit unerwünschten Nachrichten überfüllt ist.

Sie können so lange löschen, wie Sie wollen, aber der beste Weg, diese E-Mails loszuwerden, ist, sich von den betreffenden Mailinglisten abzumelden. Hier erfahren Sie, wie Sie das tun können.

Eine Sache, die Sie immer am Ende einer E-Mail finden sollten, ist ein Link zum Abbestellen - unabhängig von Ihrer Anwendung.

Es ist eine Pflicht, den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich aus diesen Listen zu entfernen, aber sie sind oft im Kleingedruckten am Ende versteckt.

Halten Sie aber die Augen offen - sie sollten irgendwo zu finden sein, und Sie können darauf klicken, um sich abzumelden, woraufhin Sie keine weiteren Nachrichten mehr erhalten sollten.

Googles Google Mail-Dienst verfügt über eine nette automatische Funktion, mit der Abmeldelinks in einer E-Mail ganz oben in der E-Mail erscheinen.

Sie finden den Link direkt neben der E-Mail-Adresse des Absenders oder manchmal auch anstelle der Spam-Schaltfläche.

Apple hat eine ähnliche Funktion in seiner iOS Mail-App - genau wie in Google Mail sehen Sie also manchmal eine Option zum Abbestellen oben in einer Nachricht.

Wenn sie funktioniert, steht dort "Diese Nachricht ist von einer Mailingliste. Abbestellen".

Und schließlich verfügt auch Outlook über eine integrierte Abmeldefunktion - wenn sie funktioniert, wird oben in der Nachricht ein Link mit der Aufschrift "Sie erhalten zu viele E-Mails? Abmelden" am Anfang einer E-Mail.

Schreiben von Max Freeman-Mills.