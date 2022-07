Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sie machen wahrscheinlich 100 Screenshots pro Tag. Vielleicht machen Sie Screenshots von Quittungen für Online-Einkäufe, von Outfit-Ideen auf Instagram oder sogar von Ihren Chats. Was auch immer Ihr Grund sein mag, es ist wichtig zu wissen, wie man einen Screenshot macht, egal welches Gerät Sie gerade benutzen. Wenn Sie ein Chromebook besitzen, ist es zum Glück einfacher denn je, einen Screenshot von allem zu machen, was Ihr Herz begehrt. Hier erfahren Sie, wie das geht - und wie Sie die Screenshots finden und bearbeiten können. Wir sagen Ihnen sogar, wie Sie Ihren Bildschirm aufnehmen und das Video auf Ihrem Chromebook finden können, wenn Sie möchten.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Screenshots auf Chromebooks zu machen: Entweder über Tastenkombinationen oder über die Schnelleinstellungen.

Der schnellste Weg, einen Screenshot zu machen, ist die Verwendung von Tastenkombinationen.

Um einen Screenshot des gesamten Bildschirms zu erstellen, drücken Sie die Tasten Strg + Fenster anzeigen . Die Taste Fenster anzeigen befindet sich in der obersten Reihe und sieht aus wie ein Rechteck mit zwei Linien auf der rechten Seite

. Oder, wenn Ihr Chromebook darüber verfügt, drücken Sie die Taste Bildschirmaufnahme. Die Taste Bildschirmaufnahme sieht aus wie ein Kreis in einem Quadrat.



Über das Menü "Schnelleinstellungen" können Sie auch auf Screenshot-Optionen zugreifen, z. B. einen Teil-Screenshot oder einen Windows-Screenshot erstellen.

Gehen Sie auf die Uhr in der Ecke des Bildschirms, um das Menü "Schnelleinstellungen" aufzurufen. Klicken Sie auf das Symbol " Bildschirmaufnahme". Es befindet sich im Pop-Out-Menü an der Seite; es sieht aus wie ein Kreis in einem Quadrat. Sie erhalten ein kleines Menü mit der Option zu: Screenshot (Standbilder)

(Standbilder) Screenshot im Vollbildmodus aufnehmen

Einen Teil des Bildschirms fotograf ieren (es erscheint ein Fadenkreuz, das Sie anklicken und ziehen können)

ieren (es erscheint ein Fadenkreuz, das Sie anklicken und ziehen können) Screenshot eines Fensters(ein einzelnes Fenster)

Wussten Sie, dass Sie Ihren Bildschirm auch aufzeichnen können - zum Beispiel als Video? Gehen Sie dazu in die Schnelleinstellungen und dann in das Menü Bildschirmaufzeichnung.

Gehen Sie auf die Uhr in der Ecke des Bildschirms, um das Menü "Schnelleinstellungen" aufzurufen. Klicken Sie auf das Symbol für die Bildschirmaufnahme. Es befindet sich im Einblendmenü an der Seite; es sieht aus wie ein Kreis in einem Quadrat. Klicken Sie auf das Symbol für die Bildschirmaufnahme . Es befindet sich im Pop-Out-Menü an der Seite; es sieht aus wie ein Rechteck mit einem Dreieck auf der rechten Seite. Sie erhalten ein kleines Menü mit der Option: Nehmen Sie den gesamten Bildschirm auf.

Nehmen Sie einen Teil des Bildschirms auf.

Ein Fenster aufzeichnen.

Wenn Sie auf das Symbol "Einstellungen" klicken, können Sie den Audioeingang anpassen, entscheiden, ob Ihr Mikrofon live sein soll, und einen Ordner zum Speichern Ihrer Aufnahme wählen.

Aufnahmen und Screenshots werden in Ihrem "Downloads"-Ordner gespeichert, sofern Sie nichts anderes angegeben haben (mehr dazu weiter unten). Nachdem Sie den Screenshot oder die Aufnahme gemacht haben, wird er/sie in einem Popup-Fenster über dem Menü "Schnelleinstellungen" angezeigt. Klicken Sie darauf, um es in dem Ordner anzuzeigen. Sie können auch auf die Schaltflächen Bearbeiten oder Löschen klicken. Mit der Schaltfläche Bearbeiten können Sie das Bild zuschneiden, drehen, neu skalieren, mit Anmerkungen versehen und sogar die Beleuchtung anpassen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um zu ändern, wo Ihre Screenshots oder Aufnahmen gespeichert werden.

Drücken Sie Umschalt + Strg + Fenster anzeigen. Die Taste Fenster anzeigen befindet sich in der obersten Reihe und sieht aus wie ein Rechteck mit zwei Linien auf der rechten Seite. Wählen Sie unten Einstellungen > Ordner wählen. Aufnahmen oder Screenshots, die Sie machen, werden zu dem von Ihnen gewählten Ordner hinzugefügt.

Google hat eine Support-Seite mit weiteren Anweisungen zum Erstellen von Screenshots oder Bildschirmaufnahmen auf dem Chromebook.

