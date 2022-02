So bauen Sie einen Mini-ITX-Gaming-PC

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass Desktop-Gaming-PCs die Spitze der Spieleleistung darstellen. Aber nicht jeder will oder hat Platz für eine riesige, großartige Maschine auf seinem Schreibtisch.

Hier kommt Mini-ITX ins Spiel, das erstklassige Leistung in einem Formfaktor ermöglicht, mit dem man viel einfacher leben kann. Sie erhalten die gleichen Vorteile wie bei einem Gaming-Rig in voller Größe, einschließlich der Möglichkeit, in Zukunft problemlos aufrüsten zu können, und das alles in einem Gehäuse, das fast die Größe einer Xbox hat.

Typischerweise sind Full-Size-Builds etwas einfacher zusammenzustellen, einfach weil mehr Platz für alle Ihre Komponenten vorhanden ist und aus diesem Grund der Mini-ITX-Bereich oft erfahreneren Buildern und Enthusiasten vorbehalten ist.

Für Einsteiger haben Sie es vielleicht leichter mit unseren Leitfäden zum Bau eines Mittelklasse-Gaming-PCs oder Extrem-Gaming-PCs . Allerdings können wir uns nicht vorstellen, dass die meisten Leute mit dem Build, den wir heute skizzieren, zu viele Probleme haben würden, und wenn Sie der Herausforderung gewachsen sind, lesen Sie weiter.

Wie bei jedem PC-Build ist es wichtig, ein Budget im Auge zu behalten, bevor Sie Ihr Mini-ITX-Abenteuer beginnen. Für diesen Leitfaden arbeiten wir an einem Build der oberen Mittelklasse, das für ernsthaftes Spielen geeignet ist, aber es ist einfach auszuwählen, was Ihren Anforderungen am besten entspricht. Vielleicht brauchen Sie zum Beispiel viel mehr Speicherplatz, sind aber nicht so sehr an grafikintensiven Spielen interessiert. Dann könnten Sie mehr von Ihrem Budget in SSDs investieren und eine günstigere Grafikkarte kaufen.

Das Schöne am Bau Ihres eigenen PCs ist, dass Sie Teile austauschen können, wenn Sie ein Upgrade benötigen. Da Grafikkartenpreise und -verfügbarkeit derzeit eine besondere Herausforderung darstellen, ist es nicht ungewöhnlich, dass Menschen ein System ohne Grafikkarte bauen, um später eine hinzuzufügen.

Trotzdem ist es immer noch wichtig, die Kernkomponenten gleich beim ersten Mal richtig hinzubekommen. Wir empfehlen, besonders auf das Motherboard und die CPU zu achten, da diese am schwierigsten auszutauschen sind.

Beim Bau einer Mini-ITX-Maschine ist die Größe natürlich ein Schlüsselfaktor. Aus diesem Grund empfehlen wir, mit der Gehäuseauswahl zu beginnen und von dort aus den Rest Ihres Systems zu erarbeiten. Es ist wichtig, die Abmessungen Ihrer Komponenten zu überprüfen, insbesondere von großen wie der Grafikkarte, um sicherzustellen, dass sie in das von Ihnen gewählte Gehäuse passen.

Für unser System verwenden wir die zweite Generation des H1-Gehäuses von NZXT. Es mag auf den ersten Blick etwas teuer erscheinen, aber das liegt daran, dass es mit einem 750-Watt-Netzteil und einer AIO-Flüssigkeitskühlung im Lieferumfang enthalten ist. Wenn Sie bedenken, was sie Sie separat kosten würden, ist es eigentlich gar kein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis. Außerdem ist es einer der einfachsten Mini-ITX-Builds, die wir je versucht haben, da alle Kabel die richtige Länge haben und teilweise direkt nach dem Auspacken verwaltet werden.

Das H1 V2 behält den Xbox Series X-Formfaktor des ursprünglichen H1 bei, während es die thermische Leistung verbessert, das Netzteil verstärkt und zusätzlichen Platz für massive Grafikkarten bietet. Unserer Meinung nach ist es auch ein ziemlicher Hingucker.

Es gibt viele Optionen für Mini-ITX-Gehäuse auf dem Markt, aber nach unseren Erfahrungen mit dem Bau des H1 empfehlen wir dringend, nach einer Option mit einem mitgelieferten Netzteil zu suchen. Es macht das Kabelmanagement so viel einfacher und verkürzt die Bauzeit um Stunden.

Als Mainboard haben wir uns für Gigabytes X570 I AORUS PRO WIFI entschieden. Es bietet nicht nur ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern sieht auch gut aus und ist obendrein vollgepackt mit Funktionen.

Es verfügt über High-End-Funktionen wie verstärkte PCIe 4.0- und Speichersteckplätze, einen aktiv gekühlten M.2-Wärmeverteiler, eine integrierte E/A-Abschirmung und einen kräftigen erweiterten Kühlkörper. Neben hochmodernen Funktionen wie Wi-Fi 6, Bluetooth 5, PCIe 4.0 und USB 3.1 Gen 2. Alles auf die kleinste Platine gepackt.

Denken Sie bei der Auswahl eines Motherboards daran, sowohl auf die CPU-Kompatibilität als auch auf die angebotene Konnektivität zu achten. Es gibt nichts Schlimmeres, als einen Build abzuschließen und festzustellen, dass Sie nicht genügend USB-Anschlüsse haben.

Wir werden AMDs Ryzen 5 3600XT als Gehirn unserer Maschine verwenden. Es ist ein solider Mittelklasse-Performer mit 6 Kernen und 12 Threads, es bewältigt leichte Videobearbeitung, ohne ins Schwitzen zu geraten, und ist in Kombination mit einer anständigen GPU mehr als genug, um die neuesten Triple-A-Spiele mit hohen Einstellungen zu spielen.

Wenn Sie ausschließlich spielen, können Sie hier einige Kosten senken und trotzdem eine hervorragende Leistung erzielen. Wenn Sie es hingegen ernster mit der Erstellung von Inhalten meinen, können Sie es auf einen Ryzen 7 aufrüsten, um Ihre Renderzeiten zu verkürzen.

Diese RTX 3070 von ZOTAC ist eine der am coolsten aussehenden Karten im Bunde, wie zu erwarten, sie ist auch ziemlich leistungsstark. Der Twin-Fan-Kühler lässt uns viel Platz in der GPU-Kammer des H1 und die RGB-Beleuchtung sollte uns durch das getönte Glasfenster etwas Schönes bieten.

Wir haben uns für das 3070 entschieden, um die maximal mögliche Leistung zu erzielen, ohne unser 750-W-Netzteil zu überlasten. Die Spezifikation von ZOTAC empfiehlt eine Mindestleistung des Netzteils von 650 Watt, also haben wir auch für unsere anderen Peripheriegeräte jede Menge Headroom.

Der Kauf einer GPU ist heutzutage kein leichtes Unterfangen, aber mit etwas Beharrlichkeit und ein bisschen Jagd gibt es immer noch Angebote. Behalten Sie die Wiederauffüllungstermine im Auge und Sie sollten in der Lage sein, ein Äquivalent zu finden, ohne auf Wiederverkäufer zurückgreifen zu müssen.

Mit einem sauberen Industrie-Finish und einer markanten diffusen RGB-Beleuchtungsleiste ist das Spectrix D45G eines der attraktivsten Speicherkits, die jemals unseren Schreibtisch zierten. Abgesehen vom Aussehen ist es preisgünstig und mit 3600 MHz schnell. Unsere 16-GB-Konfiguration (zwei 8-GB-Sticks) sollte für Multitasking, leichte Videobearbeitung und natürlich Spiele ausreichen.

Dies ist ein weiterer Bereich, der leicht an Ihre speziellen Bedürfnisse angepasst werden kann. Wenn Sie also den ganzen Tag in After Effects verbringen und Animationen am laufenden Band produzieren, können Sie den Speicher gerne erweitern. Für die meisten Benutzer scheinen 16 GB jedoch der ideale Punkt zu sein, an dem sich Wert und Leistung überschneiden.

NVMe ist heutzutage genau das Richtige, Sie erhalten nicht nur blitzschnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten, sondern auch eine saubere kabellose Installation, die sich perfekt für Builds mit kleinem Formfaktor eignet. Die Zuverlässigkeit von Samsung ist bei SSDs im Wesentlichen unübertroffen, deshalb haben wir uns für die 970 EVO Plus als Boot-Laufwerk entschieden.

Es gibt viele billigere Laufwerke da draußen und auch schnellere, aber wir vertrauen darauf, dass die 970 EVO Plus unser System viele Jahre lang am Laufen hält.

Genau wie beim Speicher ist der Speicher ein weiterer Bereich, in dem die Konfigurationen stark variieren können. Vielleicht brauchen Sie nur eine 500-GB-SSD für Ihre wichtigsten Spiele oder vielleicht sind Sie ein Datenhorter, der 12 TB Festplatten für Ihre ständig wachsende Filmbibliothek benötigt. Was auch immer der Fall ist, wir glauben, dass das 970 EVO Plus eine solide Wahl für ein Boot-Laufwerk ist und dass es super einfach ist, zusätzlichen Speicherplatz hinzuzufügen oder wegzunehmen, wenn nötig.

Bei jedem PC-Build und insbesondere bei Small Form Factor-Builds ist es am besten, so viele Komponenten wie möglich auf dem Motherboard zu installieren, bevor Sie es in das Gehäuse einbauen. Normalerweise bedeutet dies CPU, RAM und NVMe SSD.

Jeder hasst Handbücher, aber für einen PC-Build sind sie unerlässlich. Besonders das Gehäuse und das Motherboard-Handbuch, also halten Sie sie griffbereit und fangen wir an.

Die Installation der CPU kann nervenaufreibend sein, da es sich um ein teures und zerbrechliches kleines Ding handelt, aber eigentlich ist es sehr einfach zu bewerkstelligen.

Heben Sie zuerst den kleinen Metallhebel an, indem Sie ihn leicht zur Seite drücken und nach oben heben. Richten Sie dann Ihre CPU so aus, dass der kleine goldene Pfeil in der Ecke mit dem Pfeil unten links am CPU-Sockel übereinstimmt.

Senken Sie die CPU-Stifte vorsichtig in den Sockel ab, achten Sie darauf, sie überhaupt nicht zu verdrehen, und Sie sollten keine Kraft aufwenden müssen. Sobald es richtig sitzt, senken Sie den Hebel und stecken Sie ihn wieder unter seine Haltelasche.

Das war nicht so schlimm, oder?

Auf Mini-ITX-Motherboards ist dies denkbar einfach. Da Sie alle Slots füllen, müssen Sie sich keine Gedanken darüber machen, welcher Stick wohin gehört.

Lösen Sie zunächst die Riegel an allen Ecken der RAM-Steckplätze. Richten Sie dann den Memory Stick an der Kerbe im Steckplatz aus, er kann nur in einer Richtung herumgeführt werden.

Sobald Sie sicher sind, dass es an der richtigen Stelle ist, üben Sie festen und gleichmäßigen Druck auf die Oberseite des RAM-Sticks aus. Sie sollten ein zufriedenstellendes Klicken hören, wenn die Riegel einrasten.

Überprüfen Sie abschließend noch einmal, ob alle Riegel gesichert sind, bevor Sie fortfahren.

Wir werden den M.2-Steckplatz auf der Rückseite des Motherboards für unsere SSD verwenden, da er uns einen einfacheren Zugriff für spätere Upgrades ermöglicht. Wenn Sie jedoch zusätzliche Kühlung wünschen, empfehlen wir die Verwendung der gekühlten Halterung an der Vorderseite des Motherboards. In jedem Fall ist der Prozess sehr ähnlich.

Sobald Sie Ihren M.2-Steckplatz gefunden haben, nehmen Sie Ihren Schraubendreher heraus und entfernen Sie die Halteschraube.

Richten Sie dann die SSD mit dem Sockel aus, auch dieser ist gekerbt und kann nur in einer Richtung herumgehen. Normalerweise zeigt das Logo der SSD nach außen.

Setzen Sie die SSD in einem etwa 45-Grad-Winkel ein, üben Sie keine Gewalt aus, sie sollte ganz leicht hineingehen.

Drücken Sie die SSD nach unten, sodass sie flach am Abstandshalter anliegt, und setzen Sie die Halteschraube wieder ein, um sie zu fixieren.

Das H1-Gehäuse ist in seiner Konstruktion sehr einzigartig, aber NZXT hat großartige Arbeit geleistet, indem es die Dinge klar markiert hat, um es so einfach wie möglich zu machen.

Um an die Innenteile zu gelangen, ziehen Sie das Glas und die Rückwände ab, indem Sie sie an der markierten Stelle unten anheben. Es kann beim ersten Mal etwas Kraft erfordern.

Nach dem Entfernen können Sie die Metallhülle nach oben und vom Gehäuse schieben, sodass Sie einen 360-Grad-Zugang zu den Innenteilen haben.

Im Inneren finden Sie eine Zubehörbox, entfernen Sie diese, bevor Sie fortfahren.

Um Zugang zum Motherboard-Tray zu erhalten, müssen wir den Kühler bewegen. Auch dies ist deutlich gekennzeichnet.

Entfernen Sie die beiden Schrauben oben an der Verkleidung, dann kann der Kühler zur Seite geklappt werden.

Nehmen Sie die beiden Styroporblöcke, die den CPU-Kühler sichern, und entfernen Sie sie aus dem Gehäuse.

Dieser Teil ist etwas kniffliger, da hier die Größenbeschränkungen eines Mini-ITX-Gehäuses ins Spiel kommen.

In diesem Fall möchten wir, dass die E / A-Abschirmung zur Unterseite des Gehäuses zeigt, was eine ungewöhnliche Konfiguration ist. Normalerweise würde die IO-Abschirmung zur Rückseite des Gehäuses gehen.

Richten Sie das Motherboard einfach an den vier Abstandshaltern aus, einer befindet sich in jeder Ecke, und drücken Sie die IO-Abschirmung in ihr Loch.

Verwenden Sie dann die mitgelieferten Schrauben aus der Zubehörbox des Gehäuses, um das Motherboard am Gehäuse zu befestigen.

Als nächstes müssen wir die Netzteil-, Lüfter- und Frontplattenanschlüsse anschließen. Wir werden hier nicht zu sehr ins Detail gehen, es ist eine fummelige Arbeit, aber alles ist klar beschriftet. Konsultieren Sie das Handbuch Ihres Motherboards, wenn Sie nicht weiterkommen.

Das H1-Gehäuse erleichtert diesen Schritt erheblich, indem die Kabel an der richtigen Stelle und in ungefähr der richtigen Länge verlegt werden. Es geht nur darum, sie zusammenzubringen und zu verbinden.

Wenn Sie Kabel übrig haben, machen Sie sich keine Sorgen, nicht alle Kabel sind für alle Builds geeignet. Für unseren Build hatten wir keine Möglichkeit, den USB 3.1-Frontpanel-Header anzuschließen, was bedeutet, dass der USB-C-Anschluss oben auf dem Gehäuse nicht funktioniert, es sei denn, wir kaufen einen Adapter. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie es ordentlich aus dem Weg räumen, und es wird keine anderen Probleme verursachen.

Jetzt müssen wir unser PCIe-Riser-Kabel für die GPU anschließen. Dies ist ähnlich wie die Installation des RAM, zuerst müssen wir die Verriegelung lösen. Richten Sie dann den PCIe-Einsatz aus und drücken Sie ihn in den Steckplatz, bis die Verriegelung einrastet.

Verwenden Sie schließlich die Klettverschlüsse, um überschüssige Kabel so sauber wie möglich aus dem Weg zu räumen. Dies ist besonders wichtig beim H1, da wir nach dem Zusammenbau nicht viel Abstand zwischen dem Kühlerlüfter und dem Motherboard haben werden.

Schieben Sie die Halterung ab, die auf dem CPU-Block montiert ist, wir ersetzen sie stattdessen durch eine, die für AM4-Motherboards entwickelt wurde.

Es ist am besten, genau auf das Handbuch des H1 zu achten, um die richtigen Teile auszuwählen, aber wir brauchen einige Schrauben, Clips und eine Halterung.

Befestigen Sie die Teile wie im Handbuch gezeigt aneinander und schieben Sie die Baugruppe über den CPU-Block, wobei Sie genau auf die Ausrichtung achten.

Zum Glück wird der CPU-Kühler mit vorab aufgetragener Wärmeleitpaste geliefert, sodass wir direkt mit der Installation beginnen können.

Positionieren Sie den CPU-Block vorsichtig über der CPU und befestigen Sie die Halteklammern an den Kunststoffhaken auf der Hauptplatine.

Ziehen Sie die Schrauben zuerst mit den Fingern fest und greifen Sie dann zu Ihrem zuverlässigen Schraubendreher, um sie festzuziehen.

Versuchen Sie, gleichmäßigen Druck auf die CPU auszuüben, indem Sie jede Seite ein paar Umdrehungen gleichzeitig festziehen.

Sobald der Kühler befestigt ist, können wir die Hauptplatinenkammer schließen, indem wir den Kühler wieder in Position klappen.

Achten Sie besonders darauf, dass die Schläuche des CPU-Kühlers nirgendwo eingeklemmt werden und alle Kabel vom Lüfter ferngehalten werden.

Sobald es an Ort und Stelle ist, setzen Sie die beiden Schrauben, die wir zuvor entfernt haben, wieder ein.

Jetzt müssen wir uns zur Rückseite des Gehäuses bewegen, um die GPU zu installieren.

Entfernen Sie zuerst die beiden Schrauben an der Unterseite, Sie können dies wahrscheinlich von Hand tun, aber verwenden Sie einen Schraubendreher, wenn sie etwas schwergängig sind.

Suchen Sie dann die PCIe-Stromkabel an der Oberseite des Gehäuses und ziehen Sie sie für einfachen Zugang zur Seite heraus.

Lösen Sie die Verriegelung am PCIe-Riser-Kabel, genau wie wir es auf der Motherboard-Seite getan haben, bereit, die GPU aufzunehmen.

Richten Sie die Grafikkarte sorgfältig mit dem PCIe-Steckplatz und den Steckplätzen auf der Unterseite des Gehäuses aus und schieben Sie sie an ihren Platz.

Stellen Sie sicher, dass es vollständig sitzt und die Verriegelung einrastet.

Dann müssen wir die PCIe-Stromkabel anschließen. Wir fanden, dass dies tatsächlich der schwierigste Teil des gesamten Builds ist, aber diejenigen mit dünneren Fingern werden es viel einfacher haben.

Sobald sie an ihrem Platz sind, verwenden Sie die beiden Schrauben, um die Rückseite der Grafikkarte am Gehäuse zu befestigen. Wir fanden es am einfachsten, das Gehäuse auf die Vorderseite zu drehen, um zu sehen, was wir taten.

Und das war's, alle unsere Komponenten sind drin. Zeit zu sehen, ob es funktioniert.

Um die Platten wieder anzubringen, schieben Sie zuerst das Metallgehäuse wieder über den Rahmen. Bringen Sie dann die Vorder- und Rückseite an, indem Sie sie mit der Oberseite des Gehäuses ausrichten und fest andrücken.

Wir können dann ein Stromkabel, einen Monitor und Peripheriegeräte anschließen – und beten, dass wir alles richtig gemacht haben.

Wenn alles glatt gelaufen ist, sehen Sie eine zufriedenstellende Beleuchtung von all Ihren RGB-verkleideten Komponenten und es ist Zeit, die Früchte Ihrer Arbeit zu genießen.

Wenn Sie es bis hierher geschafft haben, können wir sagen, dass Sie mit der Installation von Windows vertraut sind, aber der Vollständigkeit halber ist hier, was Sie brauchen.

Ein gekaufter Lizenzschlüssel für Windows 10 oder Windows 11

Ein USB-Stick mit mindestens 8 GB freiem Speicherplatz

Zugriff auf das Windows-Installationsmedien-Tool

Besuchen Sie auf einem anderen PC oder Laptop diese Website , um das Installationsmedium Ihrer Wahl herunterzuladen. Wir bleiben vorerst bei Windows 10 , aber Sie können Windows 11 verwenden, wenn Sie auf dem neuesten Stand sein möchten.

Öffnen Sie nach dem Herunterladen das Medienerstellungstool und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um auf Ihr USB-Flash-Laufwerk zu schreiben.

Stecken Sie nach Abschluss das USB-Laufwerk in Ihr neues Mini-ITX-Rig und schalten Sie es ein. Wenn alles in Ordnung ist, booten Sie direkt in den Windows-Installationsprozess. Folgen Sie einfach dem Installationsassistenten und konfigurieren Sie Windows nach Ihren Wünschen.

Schließlich können Sie Ihre Spiele installieren und nach Herzenslust spielen.

Besonderer Dank gilt NZXT, Gigabyte, ZOTAC, Samsung und ADATA für die Unterstützung bei der Erstellung dieses Artikels.

Schreiben von Luke Baker.