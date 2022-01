Was ist Wi-Fi 7 und warum sollte es Sie interessieren?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Für uns fühlt sich Wi-Fi 6 immer noch wie das neue Kind auf dem Block an, aber es scheint, dass Wi-Fi 7 gleich um die Ecke ist. Tatsächlich hat MediaTek seine Wi-Fi 7-Technologie bereits „Schlüsselkunden und Branchenmitarbeitern“ vorgeführt.

DigitalTrends berichtet, dass der Showcase von MediaTek eine sogenannte „Filogic“-Technologie verwendet hat, um die maximale Geschwindigkeit von Wi-Fi 7 zu erreichen – die über 2,4-mal schneller ist als Wi-Fi 6.

Aber was bedeutet das für die Technologie, die Ihnen am Herzen liegt? Machen Sie mit, wenn wir es herausfinden.

2,4x schneller als Wi-Fi 6 auf 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz

Bis zu 40 Gbit/s Geschwindigkeit

Der Wi-Fi-7-Standard, der auch als IEEE 802.11be bekannt ist, wird grundsätzlich viel höhere Geschwindigkeiten können als sein Vorgänger.

Wi-Fi 7 kann „mindestens 30 Gbit/s“ und möglicherweise bis zu 40 Gbit/s verarbeiten. Das ist bis zu derselben Geschwindigkeit wie Thunderbolt 3 oder viermal schneller als 10 Gigabit Ethernet – alles ohne Kabel.

Nun, wir wissen, was Sie denken, Ihr Internetanbieter kann Ihnen nicht annähernd diese Geschwindigkeiten bieten, aber das ist nicht die ganze Geschichte.

Erstens könnte Wi-Fi 7, wenn es alle seine Ansprüche erfüllt, das Ende kostspieliger kabelgebundener Ethernet-Installationen bedeuten, indem es eine gleichwertige oder schnellere Konnektivität über die Luft bietet.

Zweitens könnte es massive Auswirkungen darauf haben, wie wir unsere lokalen Netzwerke nutzen.

Ein besonders cooles Beispiel ist, dass Wi-Fi 7 drahtlose unkomprimierte 4K-Videostreams für ungebundene VR- und AR- Erlebnisse ermöglichen könnte.

Auf der praktischeren Seite stellen Sie sich vor, Sie greifen über das WLAN auf ein NAS zu, aber mit Thunderbolt 3-äquivalenten Übertragungsgeschwindigkeiten, glückselig.

Wi-Fi Direct könnte ebenfalls enorme Vorteile bieten, wenn Sie jemals Videos von einer Kamera über Wi-Fi auf Ihr Telefon übertragen haben, wissen Sie, was für eine mühsame Aufgabe das sein kann. Wenn sich herausstellt, dass diese Geräte auch von Wi-Fi 7-Geschwindigkeiten profitieren können, könnten Sie Gigabyte an Filmmaterial in wenigen Sekunden übertragen.

Zertifizierung durch IEEE im Jahr 2024

Kompatible Produkte können bis 2023 ausgeliefert werden

Die schlechte Nachricht ist, dass Wi-Fi 7 derzeit nur ein Spezifikationsentwurf ist und voraussichtlich nicht vor 2024 vom IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) zertifiziert wird.

Andererseits glaubt MediaTek, dass die ersten Verbraucherprodukte, die den Wi-Fi 7-Standard unterstützen, bis 2023 ausgeliefert werden könnten.

Was auch immer der Fall sein mag, wir müssen noch eine Weile warten, aber die Zukunft sieht für die drahtlose Datenübertragung sicher rosig aus.

Schreiben von Luke Baker.