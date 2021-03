Corsair hat jetzt eine fantastisch aussehende 60-Prozent-Tastatur

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Corsair hat seine erste mechanische Gaming-Tastatur mit 60 Prozent vorgestellt - die K65 RGB Mini.

Diese winzige kleine Gaming-Tastatur verspricht, eine Vielzahl von Funktionen in einen kompakten Rahmen zu packen. Dazu gehören mechanische Cherry MX-Schlüsselschalter, RGB-Beleuchtung pro Taste, eine verrückte Abfragerate von 8.000 Hz und vieles mehr.

Diese Art der Miniaturtastatur wird in letzter Zeit bei Spielern immer beliebter. Besonders diejenigen, die den zusätzlichen Platz für Maus und Schreibtisch genießen, der natürlich durch den Besitz und die Verwendung einer so kleinen Tastatur entsteht.

Corsair ist die neueste Marke, die auf 60 Prozent der Tastaturen setzt. Schließen Sie sich Leuten wie HyperX, Ducky und anderen an, die bereits Boards zur Verfügung haben. Razer gab bereits im Juli 2020 seine ersten 60 Prozent bekannt und jetzt ist Corsair an der Reihe.

Auf dem Papier sieht der K65 RGB Mini auch gut aus. Es verspricht, die gesamte Funktionalität einer größeren Tastatur in den kompakteren Rahmen zu packen, wobei auf "Dutzende von Funktionsverknüpfungen an Bord" zugegriffen werden kann, einschließlich Beleuchtung, Profilen, On-the-Fly-Makroaufzeichnung und mehr. Diese sind alle in den Haupttasten vergraben und erfordern ein Drücken der Funktionstaste, um darauf zuzugreifen, sollten aber den Inhalt des Spielers beibehalten.

Corsair behauptet auch, dass das K65 RGB Mini dank dieser AXON Hyper-Processing-Technologie auch eine der schnellsten Tastaturen ist. Diese Technologie bedeutet, dass der K65 RGB Mini eine Hyper-Polling-Rate von 8.000 Hz bieten kann, was bedeutet, dass er Signale achtmal schneller senden kann als die meisten Standard-Gaming-Tastaturen. Dies reduziert die Latenz und maximiert Ihr Spielerlebnis. Es bedeutet aber auch, dass Sie clevere Dinge wie das Überlagern von RGB-Lichteffekten mit bis zu 20 Effekten tun können, um maximale Wirkung zu erzielen.

Der Corsair K65 RGB Mini wurde mit drei verschiedenen Schlüsselschalteroptionen auf den Markt gebracht: Cherry MX Red, Cherry MX Silent und Cherry MX Speed. Es sollte also etwas geben, das alle glücklich macht.

Ein weiteres Highlight ist die Option, Corsair PBT Double-Shot Pro Keycap-Mod-Kits als Ergänzung zum K65 RGB Mini zu erwerben.

Diese Kits werden in einer Reihe von Farben erhältlich sein - Onyx Black, Arctic White, Elgato Blue, ORIGIN Red, Rogue Pink und Mint Green - und das Board noch mehr zum Platzen bringen. Double-Shot-Textur, optionale O-Ring-Dämpfer und ein rundum fantastisches Design sollten den K65 RGB Mini noch augenschonender machen.

Schreiben von Adrian Willings.