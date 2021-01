Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mit der volldigitalen CES hat die Show im Jahr 2021 mehr Gaming-Laptop-Veröffentlichungen ausgegeben als jemals zuvor. Von diesen spielt MSI sicherlich keine Rolle und kündigt den GE76 Raider der Spitzenklasse mit einer brutzelnden Spezifikation an.

Das GE76 ist in 15- und 17-Zoll-Form erhältlich und bietet einen superschnellen Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 300 Hz, wie er bei Gaming-Laptops von Mitbewerbern selten zu finden ist. Kein Wunder, dass das Unternehmen in seinem Präsentationsvideo "die ultimative Schockwelle" angekündigt hat.

Neben dem serienmäßigen GE76 Raider, der vorne über einen RGB-Lichtbalken verfügt, gibt es auch eine Special Edition-Version namens Dragon Edition, die mit einem Drachenemblem versehen ist. Wie wäre es damit, sich abzuheben?

Die integrierte Tastatur verfügt auch über eine vollständige RGB-Beleuchtung, einschließlich integrierter spezieller Lichteffekte, bei denen die Farbe der Tastaturbeleuchtung die Aktion in Ihrem Spiel widerspiegeln kann. So wird beispielsweise der Gesundheitszustand, das Aufsteigen oder der Angriff in Echtzeit ein Feedback in verschiedenen Farben erzeugen - und Sie können sogar mit Nanoleaf synchronisieren, um das Erlebnis über den Laptop-Bildschirm hinaus zu erweitern.

Unter der Haube verfügt das GE76 über eine Nvidia GeForce RTX 3080-GPU sowie eine Intel Core i9-CPU, die eine leistungsstarke Kombination bietet. Laut MSI ist es das erste Unternehmen, das einen Gaming-Laptop mit anpassbarer Balkentechnologie herstellt. Dies bedeutet, dass die CPU vollen Zugriff auf den GPU-Speicher hat.

Die gesamte Leistung muss kühl gehalten werden, damit sie weiterläuft. Daher verfügt das GE76 über das aktualisierte CoolerBoost 5-System von MSI, das über sechs Heatpipes und zwei Lüfter verfügt, um heiße Luft zu den Auspuffen des Laptops zu transportieren.

Während viele Gaming-Laptops nur eine Handvoll Minuten halten, wenn sie vom Stromnetz getrennt sind, verfügt das GE76 über einen 99,9-Whr-Akku - das ist der größte Akku, den Sie in ein tragbares Produkt einbauen können, 100Whr, und Sie hätten ein Problem damit, die Flughafensicherheit zu gewährleisten ultimative Langlebigkeit.

Der MSI GE76 Raider kostet ab 2.199 US-Dollar, das Top-End-Modell 10UH-231 mit RTX 3080 und 16 GB GDDR6-RAM ab 2.899 US-Dollar.

Schreiben von Mike Lowe.