Holen Sie sich bis zu £ 155 von diesen fantastischen Sabrent NVMe-Laufwerken

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - NVMe-Laufwerke sind unglaublich schnelle Speicherlaufwerke und ermöglichen es Ihnen, Ihren PC zu aktualisieren und bessere Übertragungsgeschwindigkeiten, schnellere Startzeiten und schnellere Ladevorgänge zu erzielen.

Wir haben bereits darüber geschrieben, wie Sie Ihre Spieleleistung mit blitzschnellen NVMe-SSDs verbessern können. Sie eignen sich jedoch auch hervorragend zum Aufrüsten des Speichers in Ihrem Laptop.

Es gibt einige tolle Angebote für Sabrent NVMe-Speicherlaufwerke für Black Friday . Mit großen Einsparungen sind diese superschnellen Laufwerke fast zu gut, um Widerstand zu leisten.

Diese Angebote beinhalten Rabatte auf die neuesten und besten PCIe Gen 4-Laufwerke, die unglaubliche Geschwindigkeiten von bis zu 5000 MB / s liefern.

• Sabrent 2 TB Rocket Nvme PCIe 4.0 M.2 2280 Interne SSD-Solid-State-Laufwerk mit maximaler Leistung - sparen Sie £ 155, waren £ 449,99, jetzt £ 294,99: Dieses Laufwerk hat den größten Rabatt, den wir je gesehen haben. Mit fantastischen Geschwindigkeiten der nächsten Generation, aber günstigeren Preisen. Sehen Sie den Deal bei Amazon

• Sabrent 1 TB Rocket Nvme PCIe 4.0 M.2 2280 Interne SSD-Solid-State-Laufwerk mit maximaler Leistung und Kühlkörper - sparen Sie £ 107, waren £ 249,99, jetzt £ 142,42: Ein kleineres Laufwerk mit großem Rabatt für Black Friday. Ein perfekter Weg, um Ihre Systemleistung zu steigern und mit einem Kühlkörper, um es auch kühl zu halten. Sehen Sie den Deal bei Amazon

• Sabrent 1 TB Rocket Nvme PCIe 4.0 M.2 2280 Interne SSD-Solid-State-Laufwerk mit maximaler Leistung - sparen Sie £ 72, waren £ 199,99, jetzt £ 127,99: Ohne Kühlkörper ist dieses Sabrent-Laufwerk noch billiger, aber nicht weniger beeindruckend. Sehen Sie den Deal bei Amazon

In den USA? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für US Black Friday und Cyber Monday an

Im Vereinigten Königreich? Schauen Sie sich unsere Seite mit Angeboten für Black Friday und Cyber Monday in Großbritannien an

Schreiben von Adrian Willings.