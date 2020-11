AMD Zen 3-basierte Chromebooks könnten bald auf dem Weg sein

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ein aktuelles Gerücht besagt, dass AMD Zen3-basierte Chromebooks bald auf dem Weg sein könnten. Es gibt Hinweise darauf, dass mehrere neue Modelle eingehen, die Prozessoren der Ryzen 5000U-Serie verwenden.

Die Entwicklung wurde ursprünglich im Chromium Gerrit entdeckt, was darauf hinweist, dass mehrere neue Motherboards für Chromebooks in Arbeit sind und jeweils die AMD Ryzen Cezanne-Prozessoren verwenden.

Die Android-Polizei fand auch Hinweise darauf, dass diese AMD-basierten Laptops auch als Touchscreen-Tablets verwendet werden können. Daher könnten wir diese Zen-3-Modelle als 2-in-1-Laptops / -Tablets mit Chrome OS und einer Tablet-Ansicht für den Touchscreen betrachten verwenden.

In den letzten Jahren war klar, dass Intel in der Welt der Rechenleistung einem verschärften Wettbewerb ausgesetzt war. In der PC-Welt ist diese Konkurrenz von AMD gekommen, das konsequent leistungsstarke Prozessoren der Marke Ryzen herausgepumpt hat .

Bis 2020 gab es jedoch einige relativ „sichere“ Märkte: Macs und Chromebooks. Jetzt sehen diese beiden nicht mehr wie die Sicherheitsnetze für Intels Geschäft aus, die sie früher waren.

Apple hat kürzlich neue MacBook Air-, MacBook Pro- und Mac Mini-Modelle angekündigt und veröffentlicht, die mit dem benutzerdefinierten Apple M1-Chip ausgestattet sind. Mit den Beweisen, dass Chromebooks möglicherweise auch einen noch stärkeren Ryzen-Geschmack haben, sieht sich Intel einer noch härteren Konkurrenz gegenüber, als sie ertragen musste in seiner jüngeren Geschichte.

Ob diese leistungsstarken Chromebooks auf den Markt kommen oder nicht, bleibt abzuwarten. Angesichts der Tatsache, dass sie in Arbeit sind und die jüngsten M1-Macs auf dem Markt sind, kann man mit Sicherheit sagen, dass der Ball wirklich auf Intels Hof liegt.

Der Druck steigt, wie in der Vergangenheit innovativ zu sein und in einer Welt wettbewerbsfähig zu bleiben, die sich scheinbar langsam von ihr entfernt.

Schreiben von Cam Bunton.