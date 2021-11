Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - SteelSeries produziert einige wirklich großartige Gaming-Peripheriegeräte und sie sind jeden Cent wert. Jetzt sind sie mit Prime Day-Rabatten noch attraktiver. Es gibt eine Reihe von Angeboten für verschiedene Peripheriegeräte wie Mäuse, Headsets und Tastaturen.

Wenn Sie nach einem neuen Headset für PlayStation 5 oder Xbox Series X|S suchen, dann ist die gute Nachricht, dass viele SteelSeries-Headsets auf diesen neuen Konsolen funktionieren. Das Unternehmen hat offizielle Anleitungen dafür, welche Headsets mit PS5 und den neuen Xbox-Konsolen kompatibel sind und wie man sie verbindet. Sehen Sie sich diese also unbedingt an, bevor Sie einen Deal abschließen.

• SteelSeries Arctis 3 kabelgebunden – Sparen Sie 38 €, jetzt 51,99 €: Ein hervorragendes kabelgebundenes Headset, das mit PlayStation 5, Xbox Series X|S und vielem mehr funktioniert. Jetzt zum Prime Day vergünstigt. Siehe das Angebot bei Amazon

• SteelSeries Arctis Pro Gaming-Headset – Sparen Sie 71 €, jetzt 108,99 €: Ein fantastisches Gaming-Headset mit hoher Auflösung von SteelSeries, das dank Prime Day jetzt viel günstiger ist. Klicken Sie hier, um das Angebot zu sehen

• SteelSeries Sensei Ten Gaming-Maus – 35 € sparen, jetzt 35,99 €: Was ist besser als eine großartige Gaming-Maus? Eine zum halben Preis. Siehe das Angebot bei Amazon .

• SteelSeries Rival 650 kabellose Gaming-Maus – Sparen Sie 47 €, jetzt 72,99 €: Eine kabellose Maus mit einstellbaren Gewichten. Schnappen Sie sich dieses Angebot bei Amazon .

• SteelSeries Arctis 1 Wired – 30 Prozent sparen, vorher 49,99 USD, jetzt 34,99 USD – Das fantastisch effiziente Arctis 1 funktioniert dank seiner 3,5-mm-Verbindung mit fast allem und ist dank dieses Prime Day-Angebots hervorragend erschwinglich. Siehe das Angebot bei Amazon

• SteelSeries Arctis 3 kabelgebunden – 21€ sparen, jetzt 48,99€: Ein hervorragendes kabelgebundenes Headset, das mit PlayStation 5, Xbox Series X|S und vielem mehr funktioniert. Jetzt zum Prime Day vergünstigt. Siehe das Angebot bei Amazon

• SteelSeries Arctis 5 – Sparen Sie 30 US-Dollar, jetzt nur 66,49 US-Dollar – Das Arctis 5 ist ein weiteres Headset, das auf PC und Konsolen funktioniert, dh es ist auch mit PlayStation 5 (mit 3D-Audio) kompatibel. Es ist ein weiteres großartiges Headset mit einem unglaublichen Rabatt. Siehe das Angebot bei Amazon

• SteelSeries Rival 600 – 29 Prozent sparen, 79,99 USD, jetzt 57 USD – 2.000 CPI TrueMove3+ Dual Optical Sensor, Gewichtsanpassungssystem und vieles mehr. Alles zu einem Schnäppchenpreis für den Prime Day. Sehen Sie sich dieses Angebot bei Amazon an

Bestes VPN 2021: Die 10 besten VPN-Angebote in den USA und Großbritannien von Roland Moore-Colyer · 14 September 2021 Egal, ob Sie ein VPN verwenden möchten, um Ihre Online- oder geo-entsperrten Sites zu schützen, wir bieten Ihnen NordVPN, ExpressVPN, Surfshark und

• SteelSeries Rival 3 – Sparen Sie 14 USD, statt 49,99 USD, jetzt 35,14 USD – eine kabellose Gaming-Maus mit unglaublichen 400 Stunden Akkulaufzeit. Und auch ein super Preis für Prime Day. Siehe das Angebot bei Amazon .

• SteelSeries Sensei 310 Gaming-Maus – Sparen Sie 12 US-Dollar, jetzt 37,49 US-Dollar – Wenn Sie lieber kabelgebunden sind, dann ist die Sensei 310 zu diesem Preis einen Blick wert. Siehe das Angebot bei Amazon .

Auch ein Blick auf die SteelSeries-Seite lohnt sich, denn bei diversen Geräten können Sie bis zu 50 Prozent sparen. Sie brauchen nur ein Konto, dann loggen Sie sich ein, um die Schnäppchen zu sehen .

SteelSeries UK deals

Below are some of the best SteelSeries deals we've found in the UK. There are a number available directly from SteelSeries but some deals elsewhere worth having too.

We'll be updating the list regularly so be sure to keep coming back as Black Friday rolls on.

SteelSeries Arctis 7P - jetzt 33% sparen 117,99 € Wenn Sie das Glück haben, eine PlayStation 5 zu besitzen, ist das Arctis 7P eine gute Wahl. Es ist eines der neuesten Headsets des Unternehmens und zu diesem Preis noch attraktiver. zum angebot

SteelSeries US deals

There are a number of deals to be had in the US as well. The deals above from the UK site are also on the US site so you can click those to grab a discount.

SteelSeries Arctis 1 - 20% sparen Die verschiedenen Versionen des kabelgebundenen und kabellosen Arctis 1 sind mit einem schönen Black Friday-Rabatt erhältlich. Das Arctis 1 ist bereits eines der günstigsten Headsets des Unternehmens, jetzt ist es noch günstiger. zum angebot

SteelSeries Prime Mini Wireless - jetzt 30% sparen $90,99 Wenn Sie Ihre Mäuse auf der kleinen Seite mögen, ist die Prime Wireless Mini eine ausgezeichnete Option. Noch mehr mit diesem Black Friday-Rabatt, der 20% auf den üblichen Preis reduziert. zum angebot