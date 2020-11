Der Raspberry Pi 400 ist von klassischen One-Box-Computern wie dem Sinclair ZX Spectrum inspiriert

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der beliebte Micro-PC Raspberry Pi erfindet sich mit einer Version in einer Tastatur neu. Daher ist der Raspberry Pi 400 ein All-in-One-Gerät, das von klassischen Ein-Box-Minus-Bildschirm-Computern wie dem Sinclair ZX Spectrum, Acorns BBC Micro (plus Archimedes) und dem Commodore Amiga inspiriert ist. Sie müssen lediglich das Display und eine Maus hinzufügen.

Einige One-Box-Maschinen aus den 1980er Jahren haben ein gewisses Erbe mit dem Pi in Bezug auf den Hauptsitz der Raspberry Pi Foundation in Cambridge, Großbritannien. Außerdem hat Acorn aus Cambridge zuerst die ARM-Technologie entwickelt, die ausgegliedert wurde, bevor sie sich zu den Prozessoren entwickelte, die wir jeden Tag in unseren Telefonen verwenden. Es ist auch das Hauptprozessor-Design, das dem Raspberry Pi selbst zugrunde liegt.

Der Raspberry Pi 400 basiert auf dem bereits im Juni 2019 angekündigten 4 GB Raspberry Pi 4 und ist für 70 US-Dollar allein oder 100 US-Dollar als Kit mit Maus, USB-C-Netzteil, SD-Karte mit vorinstalliertem Raspberry Pi OS und einem erhältlich Micro-HDMI-zu-HDMI-Kabel. Die Stiftung sagt, dass der Pi 400 zunächst englische (Großbritannien und USA), französische, italienische, deutsche und spanische Tastaturlayouts unterstützen wird, weitere werden folgen.

Die Raspberry Pi 4 und 400 sind ziemlich leistungsstarke Maschinen, die zwei 4K-Displays mit 30 fps oder ein einzelnes Display mit 60 fps unterstützen können. Es gibt auch Unterstützung für Dualband-WLAN und Bluetooth 5.0.

Schreiben von Dan Grabham.