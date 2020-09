HyperX hat sein hervorragendes Quadcast-USB-Mikrofon mit RGB aufgerüstet

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - HyperX hat das QuadCast S vorgestellt, ein USB-Mikrofon mit zahlreichen Funktionen und anständigen Spezifikationen sowie RGB, das sich an Streamer, Rollen und Ersteller von Inhalten richtet.

Wie der ursprüngliche QuadCast, den wir getestet und geliebt haben , steckt der neue QuadCast S voller technischer und nützlicher Funktionen, darunter eine integrierte Antivibrations-Stoßdämpferhalterung, ein integrierter Pop-Filter, ein Sensor für die Stummschaltung und vieles mehr.

Es verfügt über vier polare Muster - Stereo, Omnidirektional, Niere, Bidirektional und einen Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz mit einer Abtastrate von 48 kHz / 16 Bit. All dies bedeutet, dass es großartige Audiodaten aufnehmen kann, während Pops, Pony und lästige Hintergrundgeräusche mühelos beseitigt werden.

Das Hauptaugenmerk des QuadCast S scheint jedoch auf Stil zu liegen. Hinzu kommen dynamische RGB-Lichteffekte, die Ihren Streaming-Bemühungen Stil und Glanz verleihen.

Der QuadCast S kann dank der Unterstützung von 3/8-Zoll- und 5/8-Zoll-Gewinden an den meisten Auslegerarmen montiert werden. Das heißt, Sie können es in die Luft bringen, nahe an Ihren Mund und mit Blick auf Ihre Kamera. Ideal, wenn Sie sich beim Streaming von der Masse abheben möchten. QuadCast S kann über die NGENUITY-Software von HyperX angepasst werden. So können Sie das RGB an Ihren persönlichen Geschmack anpassen.

Jetzt können Sie gut aussehen und auch gut klingen.

Das HyperX QuadCast S USB-Mikrofon ist ab sofort für 179,99 € erhältlich.

Schreiben von Adrian Willings.