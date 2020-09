Die G-Technologie-Intros von Western Digital ArmorLock - eine einfache Möglichkeit, sichere SSDs freizuschalten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Datensicherheit ist wichtiger als je zuvor, insbesondere für Personen, die regelmäßig mit sensiblen Daten umgehen. Die Verwendung traditioneller Methoden zur Verschlüsselung dieser Informationen war jedoch schwierig.

ArmorLock ist eine neue Technologie aus der G-Technology-Abteilung des Speicherspezialisten Western Digital, die in Zukunft wahrscheinlich für eine größere Auswahl an Laufwerken verfügbar sein wird.

Das erste Produkt in diesem Sortiment ist eine mit 560 GBP verschlüsselte 2-TB-NVMe-SSD für alle, die den Zugriff auf große Datenmengen sichern möchten, z. B. für die Erstellung von Videoinhalten.

Und natürlich ist es ideal für alle, die eine große Datenbank mit persönlichen Informationen schützen müssen. Es verwendet eine erstklassige hardwarebasierte 256-Bit-AES-XTS-Verschlüsselung, während das Laufwerksgehäuse für die Wärmeabgabe zum Schutz vor Elementen mit IP67-Staub- und Wasserbeständigkeit (staubdicht plus vollständiges Eintauchen bis zu 1 m) plus bis zu 3 m ausgelegt ist Fallschutz. Es ist auch so konzipiert, dass es vor Quetschungen geschützt ist (bis zu 1000 Pfund).

ArmorLock funktioniert nicht mit einem Passwort. Stattdessen arbeitet die Plattform mit einer mobilen App (iOS bereits verfügbar, Android eingehend), um das Laufwerk zu entsperren. Sie können steuern, wer auf die Daten auf dem Laufwerk zugreift und worauf sie zugreifen können. Es ist so konzipiert, dass es in wenigen Sekunden und WD schnell zugänglich ist

Sie können es also mithilfe der eigenen Sicherheit Ihres Telefons entsperren, unabhängig davon, ob Sie eine Gesichtserkennung, einen Fingerabdruck oder einen Passcode verwenden. Sie können mehrere verschiedene Laufwerke verwalten und bei Bedarf bestimmten Benutzern Zugriff gewähren - indem Sie einen QR-Code verwenden, wenn diese in der Nähe sind. Sie können Remotebenutzer auch autorisieren, wenn Sie ein Laufwerk an einen anderen Ort senden müssen.

Da es sich um eine NVMe-SSD handelt, können Sie mit schnellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten rechnen. WD zeigt maximale Lese- und Schreibgeschwindigkeiten im Bereich von 1.000 MB pro Sekunde (wow), wenn Sie es an einen USB-C-Anschluss angeschlossen haben.

Vorausgesetzt, Sie haben Zugriff, können Sie das Laufwerk in einem einzigen Schritt sicher löschen und neu formatieren oder den zuletzt bekannten Speicherort auf einer Karte verfolgen, wenn Sie es irgendwo gelassen haben. Sie können die Firmware des Laufwerks auch über die App aktualisieren.

Schreiben von Dan Grabham.