Erinnerst du dich an diese? Die bekanntesten Computer-Print-Anzeigen aller Zeiten

(Pocket-lint) - Wenn Sie jemals sehen möchten, wie weit die Technologie in den letzten 50 Jahren fortgeschritten ist, können Printwerbung als Zeitkapseln auf eine Weise fungieren, wie es keine Anzahl von Wikipedia-Seiten oder Produktfotos jemals könnte.

Von Computer-Kits im Raspberry-Pi-Stil, die von DigiComp verkauft werden, über die ersten elektronischen Taschenrechner, die mega-mechanischen Maschinen von IBM bis zur Einführung des Apple 1 bieten alte Computeranzeigen einen faszinierenden Einblick in das, was einst als Flaggschiff-Technologie galt und was einst war als "erschwinglich" eingestuft.

Machen Sie mit dieser Auswahl an Anzeigen aus den 1960er bis 1990er Jahren eine Reise zurück in unsere technologische Vergangenheit.

Digi Comp 1

Der Digi Comp 1 könnte als Vorläufer des Raspberry Pi angesehen werden. Frühe Modelle dieser Lehrmaschine, ein digitaler Computer, der ab 1963 als Bausatz für nur 4,99 US-Dollar verkauft wurde, bestanden aus Styropor und Kunststoff. Sie könnten so programmiert werden, dass sie mathematikbasierte Spiele wie das Strategiespiel Nim spielen und durch Bewegen der Drähte und Hebel Berechnungen durchführen. Diese Anzeige nennt das "elektronische Computergehirn" des Digi Comp 1 ein "Wunder des modernen Weltraumzeitalters".

HP 150 Touchscreen

Diese Doppelseite aus der Januar-Ausgabe von Forbes von 1984 beweist, dass der Touchscreen schon viel länger existiert, als viele von uns glauben. Er wirbt für den Hewlett Packard 150. Er wurde im Oktober zuvor auf den Markt gebracht und unter dem Codenamen Magic entwickelt Der Bildschirm von 150 war kein Touchscreen, wie wir ihn heute kennen. Stattdessen bestand es aus einem 9-Zoll-CRT-Display von Sony, das von Infrarotstrahlern und -detektoren umgeben war. Dieses System war in der Lage, die Position eines nicht transparenten Objekts, dh eines Fingers, zu erfassen und entsprechend zu reagieren. Der Nachteil dieses Aufbaus ist, dass sich die kleinen Löcher mit den Emittern und Detektoren mit Staub füllen können und der Bildschirm ausfällt.

Apple Personal Computer

Da der Preis für PCs in den 1970er und 80er Jahren sie für den normalen Verbraucher unerreichbar machte, wurden viele in Unternehmen gekauft und vermarktet, wie diese etwas bizarre Apple-Anzeige beweist. Apple wird nicht nur von einem Geschäftsmann mit Schnurrbart modelliert, sondern listet auch alle Möglichkeiten auf, mit denen seine Computer Geschäftsmodelle vorhersagen können, und vergleicht dies mit dem „uralten Geschäftstool“ einer Kristallkugel. Zum Zeitpunkt dieser Anzeige gab Apple an, dass mehr als 300.000 Apple-Computer verkauft wurden. Um dies ins rechte Licht zu rücken, wurden allein in den letzten drei Monaten des Jahres 2018 mehr als 5,3 Millionen Macs verkauft.

HP MX65

Der Preis für diesen Computer von 1975 mag hoch erscheinen, aber es ist noch unglaublicher zu glauben, dass dies der Massenrabattpreis war, wenn Sie 50 gekauft haben, plus an modernem Geld, das umwerfenden 83.000 US-Dollar entspricht [3]. Zu einer Zeit, als Apple und IBM Kilobyte versprachen, waren 15 Megabyte ein Computer der nächsten Stufe. Die Größe und der Preis des MX65 richteten sich direkt an große Unternehmen.

Sinclair Taschenrechner

Die Innovationen, die von Unternehmen wie Friden entwickelt wurden, ebneten den Weg für Sinclairs Taschenrechner, der in dieser Playboy-Anzeige von 1973 abgebildet ist. Die Anzeige positioniert ihn als Statussymbol und beschreibt ihn als den „leichtesten und dünnsten elektronischen Taschenrechner der Welt“, der bemerkenswert ähnlich klingt Die Sprache, die Apple jetzt für seine eigenen Geräte verwendet. Es wurde als solches Modeaccessoire angesehen, Sinclair verkaufte es in Kaufhäusern und Juwelieren.

Elektronischer Taschenrechner von Friden

Als Vorläufer früherer Personal Computer war dieser elektronische Taschenrechner von Friden von grundlegender Bedeutung für die Abkehr von großen mechanischen Maschinen zu Desktop- und Kompaktgeräten in den frühen 1960er Jahren. Die Rechensoftware war in ihren Fähigkeiten weitreichend und das auf dem Friden 130 verwendete Display stellte einen weiteren Durchbruch dar, da es bewies, dass solche Displays relativ billig hergestellt werden konnten. In dieser Anzeige wird jedoch angegeben, dass sie "nur 1.695 US-Dollar" kostet, was im Vergleich zu den vorherigen Maschinen billig, aber kaum ein Schnäppchen ist. Die Anzeige zeigt auch, dass der Friden 130 als Schulungsinstrument vermarktet wird, aber auch in der Lohn- und Gehaltsabrechnung üblich war.

Tandy Computer

Einer der ersten Computer, die an Verbrauchern und Schulen vermarktet werden, der TRS-80 Color Computer 2, auch bekannt als Tandy Color Computer oder CoCo, wurde 1983 in den Handel gebracht. Er wird ausschließlich in Radio Shack-Läden verkauft, CoCo-Computer an einen Fernseher angeschlossen und Wie in der Anzeige beschrieben, könnte es verwendet werden, um „ein Haushaltsbudget vorzubereiten“, Spiele zu spielen und Kindern das Lesen und Schreiben mit Lernsoftware von Disney und Sesamstraße beizubringen. Seine Fähigkeit, Spiele zu spielen, stellt es gegen den Commodore 64, aber seine Lernsoftware gab ihm einen signifikanten USP. Es wurde 1986 vom Color Computer 3 gelungen.

Apple II

Viele Anzeigen aus den Anfängen des Personal Computing gaben viel Zeit in Zeitschriften aus, um die Vor- und Nachteile sowie die Vorteile eines PCs zu erläutern. Mit dem Apple I, der 666,66 US-Dollar kostete, was heutzutage fast 3.000 US-Dollar entspricht, war dies ein harter Verkauf. Apple hat diese Anzeige geschaltet, um Playboy-Lesern beim Kauf eines PCs zu helfen. Sie brauchten noch ein gewisses Maß an technischem Know-how, um Apple II zu programmieren und zu verwenden. In der Anzeige heißt es jedoch: "Je mehr Sie über Computer lernen, desto mehr wird Ihre Vorstellungskraft erfordern. Sie möchten also einen Computer, der mit Ihnen wachsen kann Wenn Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen mit Computern zunehmen, ist Apple derjenige. "

Commodore 64

Apropos Commodore 64: Diese Anzeige zielt auf die hohen Preise ab, die von Apple, IBM und Tandy gefordert werden. Der Slogan lautet: "Wenn PCs für alle geeignet sind, warum werden sie dann für niemanden angeboten?" Es beschreibt den 600-Dollar-Commodore 64 als einen leistungsstarken Computer, für den Sie keine zweite Hypothek aufnehmen müssen, um ihn sich leisten zu können, und verspricht die Fähigkeit, „großartige“ Spiele zu spielen. Dieses Marketing hat sich ausgezahlt. Commodore Computers dominierten in den 1980er Jahren 40% des Marktes und verkauften IBM, Apple und Atari.

Imsai Computer mit einer 10MB Festplatte

Wie wäre es mit dieser Schönheit? Ein Imsai-Computer mit einer 10-MB-Festplatte für nur 5995 US-Dollar! Was für ein Schnäppchen. 64K oder RAM, ein 8-Bit-Prozessor und ein 12-Zoll-Monitor. Was für ein Biest! Unglaublicherweise entspricht dieser Preis dem heutigen Geld von knapp 19.000 US-Dollar.

IBM Personal Computer

Eines der „guten Dinge“, die noch zu erwarten waren, war der IBM Personal Computer, der ein Jahrzehnt später veröffentlicht wurde. Der IBM PC wurde vor fast 40 Jahren im August 1981 eingeführt und markierte einen Wendepunkt für das Unternehmen und die gesamte Branche. Frühere IBM-Computer konnten bis zu 9 Millionen US-Dollar kosten [1], ganze Räume einnehmen und für den Betrieb Klimaanlagen und 60 Ingenieure benötigen. Die frühen PC-Modelle des Unternehmens haben diese Technologie nicht nur geschrumpft, sondern auch zu einem „erschwinglichen“ Preis. Diese Anzeige spielt dem gerecht, obwohl sich ein 64-KB-Diskettenlaufwerk für 2.108 US-Dollar derzeit nicht so erschwinglich anfühlt.

IBM Computing

Diese Doppelseite aus einer Ausgabe des Time Magazine von 1971 nennt sich „Das Unternehmen hinter dem Computer“ und zeigt die IBM-Palette an Computern, Bandlaufwerken, Speichereinheiten sowie 88 Computerprogrammen. Ursprünglich die Reserve großer, hochspezialisierter Unternehmen, wollte diese Anzeige hervorheben, dass ihre Technologie für „Geschäftsleute, Wissenschaftler und Pädagogen“ bestimmt war und „nur der Anfang von viel mehr guten Dingen“ war.

Apple I.

8 KB RAM in 16 Chips! 960 leicht lesbare Zeichen! Diese Anzeige für das Original Apple I oder Apple Computer I, wie es in der Anzeige beschrieben wird, unterscheidet sich vom heutigen auffälligen und stilvollen Marketing des Unternehmens. Dies war lange bevor Apple ein weltbekannter Name war - drei Jahrzehnte vor dem Start des iPhone - und als Personal Computing noch in den Kinderschuhen steckte. Diese spezielle Anzeige wurde 1976 sowohl in der September- als auch in der Oktober-Ausgabe des Interface Age-Magazins veröffentlicht. Sie wurde nur 18 Monate lang verkauft, bevor ihr Nachfolger, der Apple II, in die Regale kam.

IBM 5110

Ab 1978 versucht diese Anzeige, den IBM 5110 im Wert von 18.000 US-Dollar als erschwinglich und "benutzerfreundlich" zu verkaufen.

Die Anzeige ist so einfach zu bedienen, dass "... Ihre eigenen Leute in nur wenigen Tagen lernen könnten, den 5110 zu bedienen".

Unglaublich.

XComp 10 MB Festplatte

Hier ist die Festplatte, auf die Sie gewartet haben. 10 MB Speicherplatz zum Schnäppchenpreis von 3398 US-Dollar.

Dieses wunderbare Stück Festplattengüte kann mit Software zum Testen und Formatieren ausgestattet sein, falls Sie 10-mal weniger Fehler als Diskettenlaufwerke benötigen.

Der Spartaner

Der Spartan war ein Upgrade für Ihren Commodore 64 im Wert von 599 US-Dollar, das Unterstützung für Apple II-Software und -Hardware sowie andere Highlights wie die 64-KB-RAM-Erweiterung, vier Kassettensteckplätze und einen erschwinglichen Preis hinzufügte.

Anstatt einen Apple II zu kaufen, wurden Käufer lediglich aufgefordert, stattdessen ihren Commodore 64 zu modifizieren. Ein Wunder.

Sinclair ZX80

Der Sinclair ZX80 machte einige kühne Behauptungen, ein "leistungsstarker, voll funktionsfähiger Computer" zu sein, der in der Lage war, "andere PCs zu erreichen oder zu übertreffen, die ein Mehrfaches kosten".

Es soll auch einfach mit der Basissprache zu bedienen sein, was das Programmieren auf Ihrem Fernseher vereinfacht. Die Anzeige versprach sogar, dass Sie innerhalb einer Woche komplexe Programme schreiben würden.

Sie konnten den ZX80 nur per Post bestellen, aber es gab eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie.

Apple II Plus

Das Apple II Plus war ein "komplettes" Computersystem, das mit Basic, einer leichten Tragetasche und verschiedenen Optionen einschließlich "Business-Software" geliefert wurde.

Dieser Computer verkaufte 380.000 Einheiten, bevor er veraltet war, was angesichts der Qualität dieser Anzeige ziemlich beeindruckend ist. Apple hat sicherlich einen langen Weg zurückgelegt.

Die Imaginationsmaschine

Die APF Imagination Machine war eine Mischung aus Heimcomputer und Videospielmaschine, die 1979 veröffentlicht wurde. Es war in der Tat ein ziemlicher Anblick, mit einem Design, das mit Ataris Angebot zu dieser Zeit konkurrieren sollte.

Die Imagination Machine soll für ihren Preis mehr bieten als die meisten anderen damals erhältlichen Maschinen. Und es kam sogar mit zwei eingebauten Gamecontrollern, so dass Sie nicht nur darauf programmieren, sondern auch spielen konnten, bis auch Ihr Herz zufrieden war.

Sears Video Arcade

In den späten 1970er Jahren hatte Atari eine Beziehung zur amerikanischen Einzelhandelsmarke Sears, was bedeutete, dass letztere das Atari VCS verkaufte, das in "Sears Video Arcade" umbenannt wurde.

Sears nahm sogar Atari-Spiele und brandete sie mit verschiedenen Titeln um.

Die Sears Video Arcade versprach 27 aufregende Viddeo-Spiele und Color-TV-Unterstützung sowie einen niedrigen Preis für einen Smidge unter 180 US-Dollar.

Atari 400

Der Atari 400 war ein Personalcomputersystem, das einen Schwerpunkt auf Bildung legte, indem es Lehrern half, Computerprogramme zu verschiedenen Themen zu erstellen, von der Geschichte bis zu den Prinzipien der Wirtschaft.

Der Atari 400 hatte auch vier Joystick-Anschlüsse, aber obwohl er ein Atari-Produkt war, gab es nur sehr wenige Spiele zu spielen.

