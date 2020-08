So verbessern Sie Ihre Spieleleistung mit blitzschnellen NVMe-SSDs

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir haben bereits darüber geschrieben, wie Sie Ihren eigenen Gaming-PC bauen können. Wenn Sie jedoch kürzlich keinen gebaut haben oder sich nicht die Zeit genommen haben, sich die verschiedenen Speicheroptionen anzusehen, werden Sie die Möglichkeiten möglicherweise nicht erkennen.

NVMe-SSDs sind der neueste Standard für Solid State Drive. Diese Module bieten blitzschnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten, mit denen Sie die Leistung Ihrer Spiele verbessern können, indem Sie die Ladezeiten verkürzen, die Installationsdauer minimieren und das allgemeine Betriebssystem verbessern.

Sie sind auch bemerkenswert einfach zu installieren. Wir sind hier, um Ihnen zu zeigen, wie.

squirrel_widget_338238

Diese Laufwerke bieten fantastische Lesegeschwindigkeiten, bei denen herkömmliche platterbasierte Festplatten und sogar andere Solid-State-Laufwerke im Staub liegen. Um Ihnen einen Eindruck vom Unterschied zu geben, haben die meisten Solid State Drives Lesegeschwindigkeiten von etwa 500 MB / sa Sekunde. Im Vergleich dazu können High-End-NVME-Laufwerke mindestens 5.000 MB / s oder mehr erreichen.

Nutzen Sie die PCIe gen 4-Motherboard-Technologie mit den neuesten NVMe-Laufwerken, und Sie können einige atemberaubende Geschwindigkeiten erreichen.

In der Praxis bedeutet dies, dass Ihr Computer in wenigen Sekunden hochfährt, wenn Sie Windows auf diesen Laufwerken installieren. Sehr oft ein Wimpernschlag. Die meisten modernen Laptops verfügen aus diesem Grund über NVMe-Laufwerke - unglaubliche Ladegeschwindigkeiten führen zu einer viel zufriedenstellenderen Benutzererfahrung.

Für Gamer sorgen NVMe-Laufwerke dafür, dass Spiele schneller geladen werden. Sie müssen nicht auf langweilige Ladebildschirme warten und in Multiplayer-Spielen haben Sie den Vorteil, dass Ihr Spiel wahrscheinlich vor Ihren Konkurrenten geladen wird.

Die Installationszeiten werden ebenfalls erheblich reduziert. Diese Laufwerke helfen Ihnen nicht dabei, Spiele schneller herunterzuladen, stellen jedoch sicher, dass das Spiel so schnell wie möglich installiert wird und Sie so schnell wie möglich in Aktion sind.

Wenn Sie ein Spieler sind, der gerne aufnimmt und streamt, können diese Laufwerke auch dabei helfen. Es ist einfacher, Videos zu bearbeiten, wenn sie schnell auf Ihrem Computer geladen oder übertragen werden können.

Unsere Lieblingssache bei NVMe-Laufwerken ist jedoch, wie einfach sie zu installieren sind.

1/9 Pocket-lint

squirrel_widget_177017

Die meisten modernen Motherboards unterstützen NVMe-Laufwerke über einen M.2-Steckplatz. Dies sind einfache Steckplätze, über die Sie Ihr NVMe-Laufwerk ohne zusätzliche Kabel direkt an Ihren PC anschließen können. Alles was Sie dazu tun müssen, ist das Laufwerk anzuschließen und festzuschrauben.

Wir empfehlen zunächst, auf der Website Ihres Motherboard-Herstellers nach Ihrem relevanten Gerät zu suchen, um festzustellen, ob das Design M.2-Steckplätze enthält. Wenn dies nicht der Fall ist, machen Sie sich keine Sorgen, da es eine zweite Möglichkeit gibt, mit einem PCI-e-Adapter zu installieren. Wir zeigen Ihnen dies ebenfalls.

Bevor Sie beginnen, ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose und erden Sie sich mit einem antistatischen Armband, um eine Beschädigung Ihrer Maschine oder des Laufwerks während des Vorgangs zu vermeiden.

Der nächste Schritt besteht darin, einen freien M.2-Steckplatz auf Ihrem Motherboard zu finden. Diese finden Sie im Motherboard-Handbuch oder suchen Sie nach den Markierungen auf dem Motherboard. In der Regel sind ein oder mehrere Steckplätze verfügbar.

Der nächste Schritt besteht darin, das NMVe-Laufwerk aus der Verpackung zu nehmen, in diesen Steckplatz einzusetzen und festzuschrauben. In der Regel finden Sie die richtigen Schrauben im Lieferumfang der Teile, die mit Ihrem Motherboard geliefert oder mit dem Laufwerk selbst geliefert wurden.

squirrel_widget_338277

Es ist wirklich so einfach.

Jetzt müssen Sie Windows starten und dieses Laufwerk in Ihrem Betriebssystem registrieren, bevor es verwendet werden kann. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie das geht .

Wir empfehlen außerdem, nach Software der NVMe-SSD-Hersteller zu suchen, da es häufig Anwendungen gibt, mit denen Sie die Leistung steigern, die Laufwerke überwachen und Probleme beheben können.

1/7 Pocket-lint

Wenn auf Ihrem Motherboard nicht mehr genügend Platz für M.2-Laufwerke vorhanden ist oder wenn Ihr Motherboard keinen Steckplatz hat, den Sie verwenden können, gibt es andere Optionen.

Sie können Adapter erwerben, mit denen Sie M.2-Laufwerke in einem Ersatz-PCIeX4-Steckplatz installieren können. Dies bedeutet, dass Sie die Geschwindigkeitsverbesserungen weiterhin nutzen und die Leistung Ihrer Maschine problemlos steigern können. Das Tolle ist, dass diese Adapter auch nicht viel kosten.

squirrel_widget_338297

Wir empfehlen jedoch, zu überprüfen, ob Ihr Motherboard diese Art von Upgrade unterstützt, bevor Sie es versuchen.

Wie bei der Standardinstallation ist auch die Installation auf diese Weise sehr einfach und der Vorgang ist ähnlich. Schließen Sie einfach Ihr NVMe-Laufwerk an den Adapter an und schrauben Sie es fest, wie Sie es beim Anschließen an Ihr Motherboard tun würden.

Der nächste Schritt besteht darin, den leeren PCIeX4-Steckplatz auf Ihrem Motherboard zu finden. Sie finden dies auch im Motherboard-Handbuch, auf der Website des Herstellers oder über Markierungen auf dem Motherboard. Unsere sieht so aus:

Wenn Sie es gefunden haben, entfernen Sie die Rändelschraube an der Rückseite Ihres Geräts, die mit diesem Steckplatz übereinstimmt. Entfernen Sie dann die Rückplatte, um vollen Zugriff zu erhalten. Jetzt können Sie den neuen PCIe-Adapter installieren und fest, aber vorsichtig einsetzen. Setzen Sie dann einfach die Schraube wieder ein, um sie zu sichern.

Wie bei der Standardinstallation sind keine zusätzlichen Drähte oder Stromkabel erforderlich. Es ist ein einfacher Installationsprozess und das ist fantastisch.

Schließen Sie anschließend Ihren Computer wieder an, schalten Sie ihn ein und rufen Sie Windows auf, um das neue Laufwerk zu registrieren.

Es gibt eine Reihe von NVMe-SSD-Laufwerken zum Kauf. Es werden ständig zahlreiche schnellere und bessere Laufwerke veröffentlicht. Die meisten Laufwerke können derzeit nur maximal 2 TB Daten aufnehmen und sind bei dieser Größe fast teuer.

Es lohnt sich jedoch, für größere Größen extra zu zahlen, denn wenn Sie auf einem billigen 250-GB-Laufwerk sparen, werden Sie bald feststellen, dass es voll ist. Windows 10 nimmt ungefähr 10 GB Speicherplatz ein und viele moderne Spiele können sehr viel Platz beanspruchen. Red Dead Redemption 2 hat 150 GB, ebenso wie Flight Simulator, Call of Duty Modern Warfare jetzt 200 GB. Sie werden bald sehen, dass es besser ist, größer zu werden.

Wir haben in den letzten Jahren einige verschiedene Laufwerke ausprobiert. Das WD Black SN750 ist eines davon und wurde speziell für Gamer entwickelt. In Kürze gibt es auch eine Version dieses Geräts mit einem von EKWB entworfenen Kühlkörper, um die Leistung mit einem fantastisch aussehenden Design weiter zu verbessern.

Der WD Black SN750 verwendet außerdem die SSD-Dashboard-Software von Western Digital , die eine Option für den "Spielemodus" enthält, um die Leistung weiter zu steigern.

Die Evo-Laufwerke von Samsung werden von vielen als schneller, zuverlässiger und für jede Verwendung hervorragend angesehen und empfohlen.

Das Seagate Firecuda 520 wurde speziell für PCIe Gen 4-Motherboards entwickelt und erreicht mit 5.000 Mbit / s eine der schnellsten, die wir getestet haben.

Letztendlich bietet jedes dieser Laufwerke eine unglaubliche Leistung, schnellere Ladezeiten und Freude am PC-Spielen. Was Sie kaufen, hängt von Ihren Plänen und Ihrem Bankguthaben ab.

Schreiben von Adrian Willings.