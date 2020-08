So verbessern Sie Ihren Spielbereich mit Beleuchtung, Sitzgelegenheiten, Sound-Upgrades und vielem mehr

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sie haben einen fantastischen Spielautomaten und einen speziellen Spielbereich, in dem Sie ihn genießen können. Wenn Sie Ihren Gaming-PC jedoch bereits auf das Maximum aufgerüstet haben, was können Sie sonst noch tun, um Ihren Spielbereich zu verbessern? Abgesehen von einem Bierkühlschrank, einem Fußmassagegerät und einem schicken Spielstuhl natürlich.

Wir haben nach Möglichkeiten gesucht, unser Spielerlebnis zu verbessern, um es ein bisschen schicker zu machen. Es stellt sich heraus, dass es eine Reihe ziemlich beeindruckender Teile des Kits gibt, die Sie Ihrem System hinzufügen können, um es noch unglaublicher zu machen. Einige von ihnen sind sogar nur Software-Updates.

Vor einiger Zeit kündigte Philips ein neues Update seiner intelligenten Beleuchtungsreihe an, mit dem "Unterhaltungsbereiche" in Ihrem Haus eingerichtet werden konnten, in denen die Beleuchtung mit Ihrem Fernseher synchronisiert werden konnte, wenn Sie über die richtige Ausrüstung verfügten.

Mit einem Update auf Philips Hue Light Sync können Sie jetzt ganz einfach Hue Lights einrichten, um auf die Vorgänge auf Ihrem PC oder Mac zu reagieren.

Für Gamer bedeutet dies eine immersive und reaktive Beleuchtung, die sich je nach dem, was in dem Spiel passiert, das Sie spielen, ändert.

Wenn Sie bereits Philips Hue-Leuchten besitzen, ist die Einrichtung ein Kinderspiel. Laden Sie einfach das Philips Hue Sync-Tool für Ihren Computer herunter , verbinden Sie es mit Ihrer Hue Bridge, dem Setup- und Unterhaltungsbereich, um die richtigen Lichter einzuschließen, und schon sind Sie weg.

Mit den Einstellungen hier können Sie alles tun, von der Einstellung der Lichter auf die allgemeine Verwendung des Bildschirms, Spiele, Musik und Videos bis hin zur Anpassung der Reaktion der Lichter auf die einzelnen Lichter. Wenn Sie über mehrere Bildschirme verfügen, können Sie Ihren bevorzugten Bildschirm für die App auswählen und sogar Tastaturkürzel einrichten, um schnell zwischen den Modi zu wechseln.

Dieses Setup funktioniert mit allen Philips Hue-Farblichtern, die Sie in Ihrem Spielbereich haben. Es ist also ein einfaches Setup, mit dem Sie beginnen können.

Wenn Sie derzeit keine Leuchten haben, empfehlen wir den Kauf eines Philips Hue LightStrip- und Bridge-Kits. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, Ihrem Spielbereich Hintergrundbeleuchtung hinzuzufügen und Ihr Spielerlebnis wirklich zu verbessern.

Anpassbare RGB-Beleuchtungsstreifen für PC-Spiele

Softwaregesteuerte benutzerdefinierte Beleuchtungsoptionen

Insgesamt bis zu 40 LEDs

Passend für Monitore verschiedener Größe

Wenn Sie die Art von Person sind, die helle, farbenfrohe Hintergrundbeleuchtung für Ihren Gaming-Monitor liebt, dann hat NZXT die Lösung für Sie.

Das NZXT HUE 2 V2-RGB-Umgebungsbeleuchtungskit enthält richtige RGB-fähige LED-Streifen, mit denen Sie Ihren Monitor problemlos von hinten beleuchten können . Diese Streifen sind in verschiedenen Längen mit bis zu 10 LEDs pro Streifen erhältlich. Sie können auch verschiedene Kits für Monitore unterschiedlicher Größe erwerben, sodass HUE 2 alles von 21-Zoll-Monitoren bis hin zu 35-Zoll-Ultra-Wides abdeckt.

HUE 2 V2 ist eine aktualisierte Version eines früheren Kits, das jetzt noch einfacher zu installieren ist.

Das Kit enthält Reinigungstücher, eine Handvoll LED-Streifen, eine Steuerbox und Stromkabel.

Für den Installationsvorgang müssen Sie lediglich die Streifen über die Oberseite und die Seiten der Rückseite Ihres Monitors führen. Diese Streifen werden dann an eine Steuerbox angeschlossen, die an Ihren PC und ein Netzteil angeschlossen wird.

Diese klebrigen RGB-Streifen sind größtenteils ein Kinderspiel. Die einfach zu befolgenden Anweisungen zeigen Ihnen, wo Sie die Streifen unterschiedlicher Länge je nach Monitorgröße am besten anbringen können, um die Beleuchtung optimal zu nutzen. Wir haben das Kit an einen 34-Zoll-Ultra-Wide-Monitor angeschlossen und HUE 2 verwendet, um unseren Schreibtisch und unsere Umgebung mit herrlicher RGB-Beleuchtung zu füllen.

Dank cleverer Designmerkmale können Sie die Kabel größtenteils außer Sichtweite aufräumen, einschließlich des Aufklebens der Steuerbox auf die Rückseite des Monitors. Das neu aktualisierte Kit enthält auch 90-Grad-Anschlusskästen, die die Installation erheblich vereinfachen. Sie müssen nicht versuchen, die Kabel in ungünstige Winkel zu biegen, damit sie passen, und das Ganze ist im Wesentlichen eine Plug-and-Play-Angelegenheit.

Nach der Installation und dem Einstecken können diese Leuchten über die CAM-Software gesteuert werden.

Die Software bietet Zugriff auf eine Vielzahl von Anpassungsoptionen, die dieses Kit sehr flexibel machen. Zu den Beleuchtungsoptionen gehören zahlreiche Farbvoreinstellungen, die nach Ihren Wünschen angepasst werden können. Einschließlich der Möglichkeit, es über zwei verschiedene Kanäle zu optimieren und alles von festen Farben bis hin zu Atmung, Verblassen, Pulsieren oder Winken in einer Vielzahl von Farben einzustellen, einschließlich Regenbogenoptionen.

Zu den intelligenteren Beleuchtungsoptionen gehört das Einstellen der Lichter, um die Farbe entsprechend den Statistiken Ihres PCs zu ändern. Sie können sie beispielsweise anpassen, um Temperaturänderungen in Ihrer Grafikkarte oder CPU anzuzeigen.

Wenn Sie von Bildraten besessen sind, aber nicht möchten, dass während des Spiels ständig ein Zähler angezeigt wird, können Sie die Lichter sogar so einstellen, dass sie sich je nach FPS ändern.

Mit dem HUE 2 V2 Ambient Lighting Kit können Sie auch Musik und Audio nach Lautstärke, Bass oder Verstärkung synchronisieren. Wenn dies nicht ausreicht, können Sie auch die Einstellungen nutzen, um auf das Spielgeschehen zu reagieren. Dies ist auch unser Lieblingsfeature. Diese Einstellung, die als "Umgebungsmodus" bezeichnet wird, ändert die Farben an den Rändern des Monitors entsprechend den Angaben auf Ihrem Bildschirm. Das heißt, wenn es in der Spielwelt einen strahlend sonnigen Tag gibt, erhalten Sie oben auf Ihrem Monitor einen schönen blauen Farbton und unten ein grünes Gras. Diese Umgebungsbeleuchtung erhöht oder verringert dann Helligkeit und Farbe, um sie an Ihre Umgebung anzupassen. Diese Funktion sorgt für ein überraschend intensiveres Erlebnis in Ihren Lieblingsspielen und macht den Raum auch wirklich schön.

Der Umgebungsmodus funktioniert auch unter Windows, sodass Sie Netflix sogar mit einer angenehm synchronisierten Ansicht mit Hintergrundbeleuchtung streamen können.

Wenn Sie ein vollständig anpassbares Beleuchtungssystem wünschen, das die Bank nicht sprengt, dann ist dies das Richtige. Mit rund 99,99 USD / 89,99 GBP ist dies ein erschwingliches System, das eine großartige Ergänzung für Ihren Spielraum darstellt.

Das Starter-Kit enthält 2 x 450 mm-Streifen und 2 x 250 mm-Lichtstreifen mit insgesamt 84 RGB-LEDs

Eingebaute Lichtdiffusoren

iCue kompatibel mit der Synchronisierung von Beleuchtungsverbindungen zwischen Corsair-Produkten

Einfache Installation und Erweiterung

Wenn Sie in das Corsair RGB-Ökosystem investiert sind oder nur eine beeindruckende atmosphärische RGB-Beleuchtung für die Rückseite Ihres Monitors wünschen, ist das iCue LS100-Kit möglicherweise die Lösung für Sie.

Dieses Kit unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von anderen Monitor-Hintergrundbeleuchtungssystemen in dieser Liste. Erstens sind die Streifen nicht die herkömmlichen LED-Streifen, die Sie gewohnt sind, sondern diffuse Umgebungslichtstreifen, die voller LED-Lichter sind.

Diese Streifen passen mit einer Mischung aus 3M-Aufklebern und Magneten auf die Rückseite Ihres Monitors und sind (bei weitem) die einfachsten, die wir verwendet haben. Obwohl der Installationsvorgang zunächst etwas umständlich ist, können Sie die Streifen und die Position der Magnete leicht anpassen, um einen sicheren Sitz auf der Rückseite Ihres Monitors zu gewährleisten, damit sie nicht ständig abfallen.

Zwei große 450-mm-Streifen verlaufen oben und unten am Monitor, zwei kürzere 250-mm-Streifen an den Seiten. Diese werden dann alle in eine Steuerbox geschleift, die dann mit Ihrem Spielautomaten verbunden wird.

Das Kit kann auch durch zusätzliche Anschaffungen erweitert werden, damit es auch für Dual-Monitor-Setups und größere Monitore geeignet ist. Wir haben es auf einem 49-Zoll-Super-Ultra-Wide-Monitor von Samsung getestet und es geschafft, das Standard-Starter-Kit und ein 450-mm-Erweiterungskit zu verwenden, um unseren Spielbereich mit fantastischer Hintergrundbeleuchtung zu füllen.

Dieses Beleuchtungskit ist auch mit der iCue-Software von Corsair kompatibel, sodass Sie es mit anderen Corsair-Peripheriegeräten, Lüftern, RGB-Streifen und mehr synchronisieren können. Innerhalb der Software können Sie die Beleuchtung auch so einstellen, dass sie auf die Lichter und Farben auf Ihrem Bildschirm reagiert (und somit mit Ihren Spielen synchronisiert wird) oder Audio von Musik oder Spielgeräuschen visualisiert.

Unser Lieblingsteil dieses Systems sind die eingebauten Diffusoren, die das Licht verteilen und Ihren Schreibtisch, Ihre Wände und Ihren Raum mit einem zufriedenstellenden Glanz füllen.

RGB-Beleuchtung über verschiedene Gaming-Peripheriegeräte

Beleuchtungssynchronisierung über die Corsair iCue-Software

Vollständig anpassbare Beleuchtungseinstellungen

Dynamische Beleuchtung basierend auf Ereignissen im Spiel

Wenn Sie unseren Leitfaden zum Bau Ihres eigenen Gaming-PCs gesehen haben , wissen Sie, dass Corsair eine Reihe von RGB-Lüftern und Beleuchtungsoptionen für Ihren Computer bietet. Diese funktionieren als brillante Upgrades für Ihr Gaming-Rig oder als Teil des Builds, wenn Sie alles anfänglich zusammenstellen.

Wie andere Hersteller von Gaming-Peripheriegeräten verkauft Corsair auch Gaming-Mäuse , Headsets und Tastaturen , die RGB-Beleuchtung unterstützen. Mit einem kürzlich durchgeführten Update der Unternehmenssoftware können Sie jetzt die Beleuchtung für alle diese Geräte synchronisieren.

Mit der neuen Corsair iCue-Software können Sie Lichteffekte erstellen, die auf jedem Ihrer Geräte funktionieren. Unabhängig davon, ob alle Farben übereinstimmen oder ob die Lichter über Tastatur und Maus in Ihr Gehäuse gelangen und dann wieder ausgehen.

Hier stehen verschiedene Einstellungen und Effekte zur Verfügung, und wir müssen sagen, sie sind alle ziemlich beeindruckend. Vor allem, wenn Sie ein Fan von RGB-Beleuchtungsanpassungen sind. Dank einer Vielzahl von Anpassungsoptionen können Sie Ihr Setup ganz nach Ihren Wünschen programmieren und sogar ändern, je nachdem, was Sie tun.

Diese Updates beinhalten auch die Kompatibilität mit bestimmten Spielen. Dies bedeutet, dass das Spiel Ihre Beleuchtung ändern kann, um Ihre Spielerfahrung zu beeinträchtigen.

In Far Cry 5 zum Beispiel leuchtet die Beleuchtung beim Laden des Spiels zunächst in den Farben des Sternenbanner, wird jedoch rot, wenn Sie von Feinden entdeckt wurden oder in Gefahr sind. Ob subtil oder nicht, diese Beleuchtungssynchronisierung und dynamische Anpassung sind beeindruckend, unglaublich und ein brillantes Upgrade für jedes Gaming-Setup.

Wir haben die Corsair K95 Platinum-, Corsair Glaive-Maus und die LL120-RGB-Lüfter und RGB-Beleuchtungsstreifen zum Testen verwendet, und die Ergebnisse sind mit Sicherheit spektakulär. Wenn Sie bereits über Corsair-Hardware verfügen, können Sie die neue Software problemlos herunterladen. Diese ersetzt die vorherige Corsair Cue- und Corsair Link-Software und vereint alle Steuerelemente an einem Ort.

Anpassbare RGB-Beleuchtungstafeln

App-gesteuert

Google Home, Amazon Alexa und IFTTT kompatibel

Funktioniert mit Apple HomeKit

Wenn benutzerdefinierte Beleuchtung gefällt, ist Nanoleaf eine weitere hervorragende Option für die Aufwertung Ihres Spielbereichs. Nanoleaf ist ein vollständig anpassbares Beleuchtungssystem, das aus dreieckigen Beleuchtungsfeldern besteht, die in verschiedenen Konfigurationen zusammenschnappen. Die Einschränkungen sind hauptsächlich Ihre Vorstellungskraft und die Größe Ihres Geldbeutels.

Diese Panels werden über Apple- oder Android- Smartphones von der App gesteuert, sind jedoch auch mit Google Home , Amazon Alexa und IFTTT kompatibel, sodass zahlreiche Flexibilitätsoptionen zur Verfügung stehen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, die Beleuchtung nicht nur über Ihr Telefon so anzupassen, wie Sie es möchten, sondern sie auch mit Ihrer Stimme zu steuern oder Aktionen einzurichten, damit die Lichter auf bestimmte Weise reagieren - zu bestimmten Stunden einschalten und ausschalten, wenn Sie ins Bett gehen usw.

Diese Beleuchtungsfelder können nicht nur Ihren Spielbereich mit erweiterten Beleuchtungsoptionen verbessern, sondern auch Ihr Spielerlebnis verbessern. Das Nanoleaf-Starterkit enthält das Rhythm-Upgrade-Modul, das an jedes der Panels angeschlossen wird und die Beleuchtung entsprechend den aufgenommenen Geräuschen ändert - egal, ob es sich um Musik handelt, die im Raum abgespielt wird, oder um Spielgeräusche, die aus Ihren Lautsprechern kommen.

Sie können die Farben der Lichter einfach in der App anpassen und sogar aus einer Auswahl verschiedener Farbtöne auswählen, die Sie im Rhythmusmodus durchlaufen möchten. Die Ergebnisse sind ziemlich spektakulär.

Wir lieben es, wie einfach dieses System zu bedienen ist. Die hellen Dreiecke haben auf jeder Seite einen Anschluss, in den eine kleine Pappschaltung eingesetzt wird. Diese werden dann zusammengefügt, sodass Sie die verschiedenen Formen erstellen können. Die Paneele haften mit 3M-Aufklebern an Ihrer Wand, sodass die Installation und Montage ein Kinderspiel ist. Das System wird mit einer Bedienungsanleitung mit vorgeschlagenen Formen geliefert, je nachdem, wie viele Panels Sie gekauft haben, und Sie können auch Vorschläge von der App selbst erhalten.

Sie können das firmeneigene Layout-Generator-Tool verwenden , um Muster für Ihre Wand vorzuschlagen, wenn Sie Ideen haben. Wir empfehlen auf jeden Fall, die Form zu planen, die Sie zuerst verwenden möchten, da sich die Paneele nicht leicht abnehmen oder bewegen lassen, sobald sie an der Wand hängen.

Sie können auch verschiedene Montagezubehörteile für einen sichereren Sitz erwerben oder sogar eine abgewinkelte Montage zulassen. Dies ist eine schöne Ergänzung, wenn Sie von Wand zu Wand gehen möchten. Ein Erweiterungskit kann gekauft werden, wenn die neun Panels im Starter-Kit nicht ausreichen oder Sie mehrere Starter-Kits für ein großartiges Multi-Panel-Design kombinieren können.

Diese Lichtpaneele unterstützen 16,7 Millionen Farben, darunter eine Reihe von Weißtönen, um Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und strahlendes Tageslicht nachzuahmen. Sie können sie mit einer Farbe füllen oder aus einer Auswahl von Farben auswählen. Vom Benutzer eingereichte Farbpaletten können auch problemlos in der App heruntergeladen werden. Wir mochten einfache Designs wie das Funkeln von Sternen bei Nacht.

squirrel_widget_148569

Sechs Zoll quadratische berührungsempfindliche Beleuchtungspaneele

Kompatibel mit bis zu 500 Panels

Fähig zu 16,4 Millionen Farben

Wenn Sie das Aussehen von Nanoleaf-Lichtpaneelen mögen, werden Sie auch von Nanoleaf Canvas begeistert sein. Dies sind die neuen Smart Lighting Panels von Nanoleaf, die eine verbesserte Funktionalität mit einem etwas anderen Design bieten.

Die Leinwand besteht aus durchgehenden Lichtquadraten, die wie die Originalplatten miteinander verbunden werden können, um alle Arten von Formen und Designs zu erstellen. Der Unterschied besteht darin, dass Sie bis zu 500 Leinwandpaneele verwenden und möglicherweise eine ganze Wand (oder mehr) mit brillanter intelligenter Beleuchtung füllen können.

Nanoleaf Canvas ist mit Google Home, Amazon Alexa und IFTTT kompatibel. Dies bedeutet, dass Sie diese Lichter nicht nur so einstellen können, wie Sie es möchten, sondern sie auch auf verschiedene Arten steuern können.

Diese intelligenten Lichter sind der perfekte Weg, um Ihren Spielbereich aufzupeppen und eine wirklich coole Beleuchtung hinzuzufügen, die ihn hervorhebt. Mit eingebauten Mikrofonen kann Nanoleaf Canvas auch so eingestellt werden, dass es auch auf Geräusche im Raum reagiert, sodass Sie die Lichter zum Klang Ihrer Spiele tanzen lassen können, was wirklich zu interessanten Spielesitzungen führt.

Nanoleaf Canvas ist derzeit hier direkt bei Nanoleaf erhältlich .

Razer Synapse kompatibel

Beleuchtungssynchronisierung über mehrere Geräte hinweg

Dynamische Beleuchtung für verschiedene Spiele

Wenn Sie sich für Nanoleaf-Lichtpaneele interessieren und auch ein Fan von Razers Gaming-Ausrüstung sind, gibt es einige gute Neuigkeiten, da die jüngsten Aktualisierungen der Technologie beider Unternehmen bedeuten, dass diese Geräte jetzt hinsichtlich der Lichtsynchronisation kompatibel sind.

Innerhalb der Razer Synapse-Software können Sie Nanoleaf als kompatibles "Modul" auswählen. Anschließend können Sie die Beleuchtung in Chroma Studio synchronisieren. Dies bedeutet, dass Sie die Canvas-Lichtpaneele an die Beleuchtung Ihrer Tastatur anpassen können, aus den verschiedenen Lichteffekten auswählen und sogar Panel für Panel anpassen können.

Sie können diese Beleuchtung auch mit Razer Chroma-kompatiblen Spielen synchronisieren ( deren Liste ständig wächst ), um ein noch intensiveres und interessanteres Spielerlebnis zu erzielen.

Ein weiteres interessantes Highlight dieser Integration ist, dass Sie bei Nanoleaf Canvas-Bedienfeldern auch die Touch-Funktionalität anpassen können, um Aktionen auf Ihrem PC auszuführen - Programme starten, Musik überspringen / anhalten / abspielen, eine Taste auf Ihrer Tastatur aktivieren usw.

Razer Synapse kompatibel

Beleuchtungssynchronisierung über mehrere Geräte hinweg

Dynamische Beleuchtung für verschiedene Spiele

Als Philips Hue Light Sync zum ersten Mal eintraf, arbeitete Philips mit Razer zusammen , um die Beleuchtung in das Razer Chroma-Ökosystem einzubinden.

Wenn Sie also Razer- Gaming-Mäuse , Headsets oder Tastaturen besitzen , die Chroma-kompatibel sind , können Sie diese mit der Philips Hue-Beleuchtung in Ihrem Gaming-Bereich kombinieren. Wir haben dies mit dem Philips Hue-Lichtstreifen und einer Reihe von Scheinwerfern gemacht und die Ergebnisse waren ziemlich beeindruckend.

Das Setup ist auch ziemlich einfach. Zuerst müssen Sie eine "Unterhaltungsgruppe" in der Philips Hue-App hinzufügen und dann das Philips Hue-Modul in der Synpase 3-Software von Razer verbinden . Die Software führt Sie dann durch das Pairing mit Ihrer Philips Hue-Brücke und schon können Sie loslegen.

Sobald alles eingerichtet ist, können Sie die Beleuchtung nach Ihren Wünschen anpassen. Noch wichtiger ist, wenn die Razer-Ausrüstung eingeschaltet ist und die Philips Hue-Beleuchtung dynamisch reagiert, je nachdem, welche Razer Chroma-kompatiblen Spiele Sie spielen.

Beim Spielen von Würmern WMD hat beispielsweise die von uns verwendete Razer-Ausrüstung einen schönen Rotton angenommen, als wir von feindlichen Würmern in die Luft gesprengt wurden, während während des normalen Spiels die Haupttasten in verschiedenen Farben hervorgehoben wurden, um sie leicht zugänglich zu machen.

Dieses System ermöglicht nicht nur viele Anpassungen der Beleuchtung, sondern auch eine brillante Synchronisierung auf einer Reihe von Geräten. Razer bietet auch ein RGB-Beleuchtungssystem in Form des Chroma Hardware Development Kit an . Dies kann auf Ihrem Schreibtisch, in Ihrem Spielautomaten oder auf der Rückseite von Monitoren installiert werden, um eine synchronisierte Beleuchtung zu bieten, die mit der Synapse-Software leicht angepasst werden kann.

