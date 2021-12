So bauen und aktualisieren Sie Ihren eigenen extremen Gaming-PC

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Einen eigenen Gaming-PC zu bauen kann eine einschüchternde, aufregende, nervenaufreibende und lohnende Erfahrung sein. Selbst eine Maschine mit einer Auswahl an elektronischen Teilen zu bauen, ist ein ziemlicher Nervenkitzel. Es ermöglicht Ihnen auch, etwas zu erstellen, das auf Sie zugeschnitten ist und nach Ihrem eigenen Budget, Ihren Spezifikationen und Ihren Vorlieben gebaut wird.

Wenn Sie einen Gaming-PC herstellen, können Sie im Vergleich zum Kauf eines vorgefertigten Computers bei einem Einzelhändler Geld sparen oder es Ihnen ermöglichen, einen Monster-Gaming-Computer zu erstellen, auf dem Spiele in den kommenden Jahren mit Ultra-Einstellungen ausgeführt werden können. Wenn Sie etwas erstellen möchten, das High-End-Gaming, Video-Rendering und sogar Streaming beherrscht, dann sind Sie bei uns richtig.

Wir haben die folgende Anleitung zusammengestellt, um zu zeigen, dass Sie eine extreme Spielmaschine bauen müssen, einschließlich aller benötigten Teile und warum sie sich lohnen.

Bevor Sie beginnen können, müssen Sie Ihr Budget berücksichtigen. Wir gehen davon aus, dass Sie ein gutes Stück Geld haben, das sich ein Loch in die Tasche brennt und in ernsthafte Spielleistung investieren möchten.

Für die Zukunftssicherheit Ihres Systems lohnt es sich aus unserer Sicht immer, die neueste Hardware zu besorgen. Es ist kontraproduktiv, all sein hart verdientes Geld für etwas auszugeben, das in ein oder zwei Jahren einfach aktualisiert werden muss.

Die Freude am Bau Ihres eigenen Gaming-PCs besteht darin, dass Sie nur alle paar Jahre ein paar Teile aufrüsten müssen, wenn Sie ein solides Fundament schaffen, um Ihren PC über Jahre hinweg am Laufen zu halten.

Es lohnt sich, für die Kernteile der Maschine – die CPU und das Motherboard – mehr Geld auszugeben, da diese das Fundament des Computers bilden und in Zukunft viel schwieriger zu ersetzen und aufzurüsten sind.

Der Aufbau eines eigenen Gaming-PCs erfordert eine Reihe verschiedener Komponenten. Es ist wichtig, dass Sie recherchieren und sicherstellen, dass Sie die richtigen Teile für Ihren PC kaufen und dass sie alle zusammenarbeiten. Bestimmte Spezifikationen jeder Komponente wirken sich darauf aus, und Sie müssen sich vergewissern, dass dies alles richtig ist, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben.

Stellen Sie sich das Gaming-Motherboard als Grundlage Ihres extremen Gaming-PCs vor. Obwohl jede der Komponenten ihre Rolle spielt, könnte keine von ihnen ohne die Unterstützung des Motherboards funktionieren. Jedes Gerät innerhalb des PCs ist damit verbunden, damit der Computer funktionieren kann.

Die Wahl des richtigen Motherboards hängt von anderen Faktoren ab. Es ist wichtig, daran zu denken, die Spezifikationen Ihres Motherboards gründlich zu überprüfen, bevor Sie andere Teile kaufen, um sicherzustellen, dass sie nicht nur passen, sondern auch mit Ihrem System funktionieren.

Da unser Ziel darin besteht, einen extremen Gaming-PC zu entwickeln, haben wir uns für ein passendes Motherboard entschieden. Diese High-End-Mainboards unterstützen jede Menge RAM, die Möglichkeit, mehrere Grafikkarten zu installieren und vieles mehr.

Das Motherboard, das wir für diesen extremen PC-Build verwenden, ist das Asus ROG Strix Z690-E Gaming WiFi . Dieses Motherboard unterstützt DDR5-RAM bis zu Geschwindigkeiten von 6400 MHz im Dual-Channel-Format. Das sind drei verschiedene Dinge, die man nur in Bezug auf eine Komponente beachten sollte.

Dual-Channel bedeutet einfach, dass zwei RAM-Sticks paarweise auf dem Motherboard arbeiten. Sie sollten mindestens zwei verwenden, aber Sie können alle vier Steckplätze mit bis zu 128 GB RAM insgesamt füllen.

Die Taktfrequenz des RAM wird in MHz gemessen. DiesesMotherboard kann RAM mit einer maximalen Frequenz von 6400 MHz aufnehmen, aber auch nicht mehr und nicht weniger als 4800 MHz. Sie müssen sicherstellen, dass Sie RAM kaufen, das in die richtige Kategorie passt.

Das mag alles kompliziert klingen, aber Sie müssen nur sicherstellen, dass Sie die richtige Architektur (Kanal, MHz, Typ und Größe) haben und es funktioniert.

Die Central Processing Unit (CPU) ist das Gehirn, das Ihren Computer antreibt. Es ist ein weiterer Teil, an dem Sie nicht sparen sollten, da er einen Großteil der Beinarbeit für Spiele abnimmt, aber auch für andere Aufgaben wie das Rendern von Videos und die Unterstützung der Verarbeitung für das Streaming, wenn dies Ihr Plan ist.

Es gibt zwei Haupthersteller von CPUs - AMD und Intel . Diese Hersteller stellen auch eine Vielzahl von Prozessoren mit unterschiedlichen Chipsätzen her. Um herauszufinden, welche CPU zu welchem Motherboard passt, müssen Sie zuerst den Hersteller auswählen und dann herausfinden, wie viel Geld Sie ausgeben müssen.

Nehmen wir Intel als Beispiel. Das aktuelle Modell der Intel-CPU ist die zwölfte Prozessorgeneration, die als Alder Lake bekannt ist. Dies sind die ultimativen Gaming-Prozessoren des Unternehmens mit viel Leistung und Übertaktungspotenzial. Sie unterstützen auch PCIe-Gen-4-NVMe-Laufwerke – was schnellere Ladegeschwindigkeiten für Windows und Ihre Spiele bedeutet.

Diese Prozessoren haben den Sockel LGA1700 - das bedeutet, dass Sie sicherstellen müssen, dass das von Ihnen gekaufte Motherboard diesen Sockeltyp akzeptiert. Motherboards werden auch absichtlich als AMD- oder Intel-kompatibel verkauft, um Ihnen dies zu erleichtern.

Grundsätzlich gilt: Je höher die Zahl, desto leistungsfähiger der Prozessor. Wir haben einen Intel Core i9-12900K für diesen extremen Gaming-Build auf der Grundlage, dass wir etwas schaffen möchten, das mit allem fertig wird, was Sie darauf werfen. Dies ist das aktuelle Flaggschiff, aber Sie können sich für etwas geringeres wie den i7-12700K entscheiden, wenn Sie etwas Geld für andere Zwecke sparen möchten.

Diese High-End-Gaming-Prozessoren sind teuer, aber sie sind auch unglaublich leistungsfähig. Wenn Sie 4K-Spiele planen, auf Twitch streamen und Videos für YouTube bearbeiten möchten, werden Sie von der Rechenleistung hier nicht enttäuscht sein.

Wenn Sie nicht denselben Prozessor wie wir verwenden möchten, hat Intel ein praktisches Tool , um die richtige CPU für Ihr Motherboard zu finden oder umgekehrt.

RAM ist der Arbeitsspeicher des Computers. In einem Gaming-PC hilft es dem Computer, während des Spiels schnell und effizient zu agieren. Je mehr RAM Sie haben und je höher die MHz-Frequenz, desto schneller kann der Computer arbeiten.

Mit Intels CPUs der 12. Generation können Sie jetzt DDR5-RAM nutzen. Dies ist schneller und bietet eine bessere Leistung als frühere Generationen. Es ist erwähnenswert, dass die meisten älteren Motherboards nur DDR4 unterstützen und Sie einige LGA1700-Motherboards kaufen können, die mit DDR4 arbeiten, aber in diesem Build verwenden wir DDR5.

Die Größe des Arbeitsspeichers wird in GB gemessen. Für einen extremen Gaming-PC gilt: Je mehr RAM, desto besser, insbesondere wenn Sie sich auch hochfrequenten oder übertaktbaren RAM leisten können.

Wir empfehlen, dass Sie mindestens 32 GB RAM für richtiges High-End-Gaming benötigen. Dieser Betrag ist wirklich nützlich für das Streaming und die Erstellung von Inhalten. Sie werden überrascht sein, wie viel RAM beim Rendern von Videos verwendet wird. Und vergessen wir nicht, wie RAM-hungrig Chrome sein kann!

Das Gute an RAM ist, dass es eines der einfachsten Dinge ist, die in einem Gaming-PC aktualisiert werden können. Solange Sie RAM kaufen, das in Größe, Frequenz und Modellnummer übereinstimmt, können Sie die Größe in Zukunft verdoppeln. Wenn Sie jetzt Geld sparen möchten, kaufen Sie zunächst 16 GB und rüsten Sie in Zukunft mit weiteren 16 GB auf.

Das Netzteil ist das schlagende Herz Ihres extremen Gaming-PCs. Es liefert die Energie für alle Teile Ihrer Maschine. Hier ist es wichtig, nicht zu knausern, denn wenn die Stromversorgung schief geht, können viele andere teure Teile mitgenommen werden.

Alle Teile Ihres Builds müssen daran angeschlossen sein, um ausgeführt zu werden. Das Mainboard nimmt den Großteil des Stroms auf und versorgt einige der anderen Teile, aber auch die Grafikkarte, Festplatten und Lüfter benötigen Strom.

Sie müssen auch ein Netzteil auswählen, das über genügend Leistung verfügt, um Ihre Maschine und alle darin enthaltenen Teile zu betreiben. Netzteile werden nach Watt verkauft, das ist die Menge an Leistung, die sie abgeben können. Generell gilt: Je höher die Wattzahl, desto höher der Preis, aber größer ist nicht immer besser.

Wenn Sie ein zu leistungsstarkes Netzteil haben, läuft es nicht so effizient und kann Ihre Stromrechnung in die Höhe treiben. Zu schwach und das Netzteil gibt den Teilen einfach nicht genug Strom, was dazu führen könnte, dass sich Ihr Computer mitten im Spiel (oder schlimmer) abschaltet.

Zum Glück gibt es einen praktischen Taschenrechner, mit dem Sie dies berechnen können - geben Sie alle Komponenten ein und berechnen Sie damit die erforderliche Mindestleistung des Netzteils in Watt. Sehen Sie, welche Ergebnisse es bringt, und wählen Sie dann etwas mit etwas mehr Leistung, um zukünftige Geräte zu berücksichtigen, die Sie möglicherweise hinzufügen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihre Maschine zu verstauen. Diese unterscheiden sich geringfügig und variieren in Preis sowie Geschwindigkeit und Speichergröße.

Vielleicht möchten Sie viel Speicherplatz, um Fotos und Videos zu speichern und jedes Spiel in Ihrer Sammlung zu installieren. Alternativ spielen Sie möglicherweise nur ein oder zwei Spiele und daher sind Ladegeschwindigkeit und Verzögerungsreduzierung wichtiger. Sie können auch die folgenden Optionen kombinieren, um den Speicher Ihres Systems zu maximieren.

Diese kleinen Dinger sind die neuesten und besten Speicheroptionen für extreme Gaming-PCs. Sie sind unglaublich schnell und bieten ultraschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten. Diese NVMe-Laufwerke bieten mehrere Vorteile. Installieren Sie Windows und Software darauf und Ihr Computer wird im Handumdrehen hochgefahren. Installieren Sie Spiele und Sie verkürzen die Ladezeiten beim Starten eines Spiels und die Wartezeit zwischen den Levels. Sie reduzieren auch den sogenannten "Lag-Input" während des Spielens, was dazu beitragen kann, Ihre Spielfähigkeiten zu verbessern.

Zum Vergleich: Die herkömmliche herkömmliche Festplatte kann etwa 500 MB/sek. verarbeiten, während einige NVMe-Laufwerke 7.000 MB/s erreichen. Dies ist auch nützlich zum Übertragen und Bearbeiten von 4K-Videodateien.

Auf modernen Gaming-PCs sind diese Laufwerke ein Kinderspiel. Sie passen oft direkt auf das Mainboard. Es müssen keine Kabel angeschlossen werden, daher sind sie kinderleicht zu montieren. Der einzige Nachteil ist, dass sie derzeit nur teuer sind, wenn Sie eine große Speicherkapazität wünschen.

Diese Festplatten sind die billigste Speicheroption, aber auch die langsamste. Sie bieten mehr Speicherplatz für weniger Geld als andere moderne Speichersysteme wie Solid State Drives.

Sie sind jedoch langsamer, sodass Sie den Vorteil beim Booten Ihres PCs oder beim Laden von Spielen nicht spüren werden. Wir lieben es immer noch, sie in PC-Builds aufzunehmen, um Fotos und alte Videos zu sichern und eine Menge Spiele aus unserer Steam-Bibliothek zu installieren.

Klassische Solid State Drives haben keine beweglichen Teile und können Dateien schneller übertragen als herkömmliche Festplatten, aber nicht so schnell wie NVMe-Laufwerke. Diese Laufwerke sind ein Mittelweg zwischen superschnellen NVMe-Laufwerken und HDDs mit großer Kapazität. Sie finden diese Laufwerke mit mehreren Terabyte Kapazität, um alle Ihre Spiele problemlos zu speichern.

Die Grafikkarte ist die Komponente, die den größten Teil der Arbeitslast übernimmt, wenn es um die Stromversorgung Ihrer Spiele geht.

Die neuesten Grafikkarten werden die neuesten Spiele mit Ultra-Einstellungen ausführen und 8K unterstützen, während sie auch anständige Frameraten liefern. Das Ergebnis sind unglaubliche Grafiken, die Sie über Ihre Tastatur sabbern lassen. Diese Geräte sind jedoch teuer und neben der extremen CPU wahrscheinlich die teuerste Einzelkomponente, die Sie Ihrem Computer hinzufügen werden.

Grafikkarten werden von zwei Herstellern hergestellt - Nvidia und AMD. Diese unterscheiden sich in Preis und Leistung. Unser Ziel ist es, eine High-End-Gaming-Maschine zu schaffen, daher ist die 20er-Serie von Grafikkarten von Nvidia der aktuelle Höhepunkt. Diese Karten unterstützen RTX-Raytracing und liefern atemberaubende Grafiken in einer Vielzahl der modernsten Spiele sowie eine atemberaubende Spieleleistung.

Eine andere Überlegung könnte auch die virtuelle Realität sein . Wenn Sie einen Gaming-Computer bauen möchten, der VR ausführen kann, müssen Sie die Mindestsystemspezifikationen des HTC Vive Pro 2 oder HP Reverb G2 beachten.

Beide Geräte benötigen eine ordentliche Grafikkarte. Es lohnt sich, für die zusätzliche Grafikleistung zu bezahlen, um das Beste aus VR herauszuholen.

Die Kühlung ist ein wichtiger Bestandteil eines jeden Gaming-PCs, noch mehr bei einem extremen Gaming-PC, den Sie auswringen werden. Auch die Komponenten in Ihrem Gehäuse müssen kühl gehalten werden, nicht zuletzt die CPU.

Moderne Prozessoren leisten viel Arbeit und werden beim Spielen richtig heiß. Es ist wichtig, sie kühl zu halten – nicht nur, um Überhitzung und Bruch zu vermeiden, sondern auch, um einen reibungslosen Betrieb des PCs und unterbrechungsfreies Spielen zu gewährleisten.

Für diesen Build haben wir einen Noctua NH-D15S verwendet . Dies ist ein Premium-Luftkühler, der sehr zu empfehlen und gut durchdacht ist. Wir haben dieses Modell gewählt, um nicht nur zu unserem System zu passen, sondern auch um zu unserem Motherboard-Design zu passen. Beim Kauf eines Kühlers müssen Sie Ihr Motherboard und Ihr Gehäuse berücksichtigen, um sicherzustellen, dass er passt. Noctua hat ein nützliches Kompatibilitätstool, um dies zu überprüfen .

Computergehäuse gibt es in verschiedenen Größen, Formen, Farben und mit unterschiedlichen Funktionen. Die Art des Gehäuses, das Sie kaufen, wirkt sich auf die Konstruktion Ihres Spielautomaten aus.

Der Hauptunterschied ist die Größe. Die Gehäuse sind als Full-Tower, Mid-Tower, ATX, Micro-ATX, Mini-ITC und mehr erhältlich.

Größere Gehäuse bieten zudem mehr Platz für kräftige Grafikkarten und jede Menge Peripherie. Ein großes Gaming-PC-Gehäuse erleichtert auch den Zusammenbau des Geräts, da Sie mehr Platz zum Arbeiten haben, mehr Platz zum Verstecken von Kabeln, aber vor allem viel Platz für die Luftzirkulation durch das Gehäuse.

Große Gehäuse bieten auch andere Funktionen wie mehr Speicherschächte für Festplatten und mehr Platz für Gehäuselüfter und Kühlkörper-Radiatoren. In diesem Fall verwenden wir einen kleinen, aber feinen Lian-Li O11 Dynamic Mini, der ATX-Mainboards unterstützt und auch viel Platz für die Kühlung bietet.

Die meisten anständigen Gaming-PC-Gehäuse werden mit einer Reihe verschiedener Gehäuselüfter geliefert, die direkt an das Motherboard angeschlossen und mit Strom versorgt werden, um das Gehäuse kühl zu halten. Sie haben auch die Möglichkeit, zusätzliche Lüfter zu kaufen, um den Luftstrom zu maximieren, sowie RGB-Lüfter hinzuzufügen, um dem Design eine individuelle Beleuchtung zu verleihen. Wenn Sie so viel Geld ausgeben, können Sie es genauso gut aussehen lassen.

Schauen Sie sich die angebotenen Gehäuse an, stellen Sie sicher, dass Sie eines auswählen, das zu Ihrem Motherboard passt, und sehen Sie, mit welchen Lüftern es geliefert wird und welche Extras Sie hinzufügen können. Hier verwenden wir Noctua NF-A12x25 Lüfter , die eine erstklassige Kühlleistung ohne RGB bieten.

Eines der billigsten Teile, die Sie kaufen werden. Dies ist ein Riemen, der an Ihrem Handgelenk befestigt wird und den Sie beim Bau Ihres Gaming-PCs verwenden werden. Statische Elektrizität, die sich in Ihrem Körper aufbaut, kann während des Baus Elektronik in Ihrem Computer verbrennen, daher ist dies eine lohnende Vorsichtsmaßnahme. Wenn Sie dies falsch machen, können Sie versehentlich unglaublich teure Teile braten und Sie in Ihr Bier weinen lassen.

Wärmeleitpaste ist ein weiterer günstiger, aber unverzichtbarer Kauf. Dies ist eine Kühlpaste, die zwischen der CPU und dem Kühlkörper/Kühlsystem aufgetragen wird. Es hilft bei der Konvektion und Kühlung und stellt sicher, dass Ihr PC so läuft, wie er soll. Sparen Sie hier nicht, aber Sie werden auch nicht die Welt ausgeben. Es ist jedoch erwähnenswert, dass das Flüssigkeitskühlsystem von Corsair mit bereits aufgetragener Wärmeleitpaste geliefert wird, was das Leben erheblich erleichtert.

Sobald Sie alle Teile gekauft und ungeduldig darauf gewartet haben, dass sie bei Ihnen zu Hause ankommen, beginnt der wahre Spaß.

Das Zusammenbauen der Teile kann eine entmutigende Erfahrung sein, besonders wenn man einen solchen Spielautomaten mit teuren Teilen baut. Mit unserer Hilfe werden Sie jedoch feststellen, dass es relativ einfach ist, und wenn alles erledigt ist, haben Sie einen fantastischen Spielautomaten, den Sie selbst erstellt haben. Dies ist eine unglaublich befriedigende Erfahrung und Sie werden danach wahrscheinlich süchtig sein.

Bevor wir ins Wesentliche eintauchen, gibt es ein paar Dinge zu beachten, die dazu beitragen, dass der Build reibungsloser verläuft:

Der PC-Bau endet normalerweise mit einem Überschuss an Drähten/Kabeln, Schrauben und Teilen, die Sie nicht benötigen. Keine Panik, wenn dies passiert.

Komplette PC-Builds können Kabel enthalten, die mit nichts verbunden sind, und dies ist möglicherweise kein Problem. Wieder keine Panik.

Verwenden Sie immer ein antistatisches Armband, um eine Zerstörung elektronischer Teile zu vermeiden.

Beginnen Sie mit dem Kabelbinden nicht bis zum Schluss, falls etwas an der falschen Stelle verlegt werden muss.

Wenn die Hülle mit Schutzaufklebern versehen ist, lassen Sie diese bis zum Ende an, um ein versehentliches Verkratzen beim Bauen zu vermeiden.

Halten Sie alle Bedienungsanleitungen griffbereit, damit Sie sie während der Arbeit leicht nachschlagen können.

Bewahren Sie alle Schrauben, die Sie entfernen, an einem logischen Ort auf, damit Sie wissen, wo sie sich befinden, wenn sie wieder eingesetzt werden müssen.

Um Ihnen zu zeigen, wie Sie Ihren eigenen Gaming-PC bauen, werden wir jeden Schritt des Builds besprechen und ihn zusammenbauen. Dies variiert leicht je nach den von Ihnen verwendeten Teilen, erfordert jedoch meistens die gleichen Schritte.

Für diesen Build haben wir die folgenden Komponenten verwendet:

Zu den optionalen Extras und Upgrades gehören:

Andere Dinge, die Sie benötigen:

Zeit - Wenn dies Ihr erster Build ist, kann es bis zu ein oder zwei Tage dauern, bis er richtig funktioniert und Ihr PC zum Laufen gebracht wird. Beeilen Sie sich nicht.

Schraubendreher – für die meisten Teile ist ein Kreuzschlitzschraubendreher erforderlich.

Antistatische Handschlaufe/Matte

Wärmeleitpaste

Um mit dem Auspacken Ihres Gehäuses zu beginnen, entfernen Sie alle zusätzlichen Kabel und Bits, die mit ihm geliefert wurden, und legen Sie es dann zur Seite.

Versuchen Sie zu vermeiden, in einem Raum mit Teppichboden zu bauen, und stellen Sie sicher, dass Sie während des gesamten Bauprozesses das antistatische Armband tragen. Wir finden, dass eine ESD-Matte ein gutes Werkzeug ist, da diese in einen Erdungspunkt gesteckt wird und Sie geerdet hält, wodurch die Gefahr von wertvollen Komponenten entfernt wird.

Stellen Sie sicher, dass Sie viel Platz haben, einschließlich einer großen ebenen Fläche, um die Maschine zu bewegen. Manchmal legen Sie es hin, manchmal arbeiten Sie mit aufrecht stehendem Koffer.

Hinweis - Scrollen Sie durch jede Bildergalerie, um einige der Schritte zu sehen, die im Erstellungsprozess beschrieben werden.

Dieser Teil variiert je nach verwendetem Gehäuse und Ihren persönlichen Vorlieben. Wir verwenden ein Lian Li Dynamic Mini-Gehäuse, das standardmäßig ohne Lüfter geliefert wird, aber genügend Platz für eine Flüssigkeitskühlung einschließlich Radiatoren und / oder einer Menge Lüfter bietet.

Zusätzliche Lüfter lohnen sich bei einem extremen Build immer. Ein zusätzlicher Luftstrom trägt dazu bei, dass Ihr Gerät kühl und effizienter läuft, was eine bessere Leistung und überlegenes Gaming bedeutet.

Pocket-lint

Der Boden dieses Gehäuses unterstützt verschiedene Dinge. Sie können hier unten einen Radiator oder drei 120-mm-Lüfter montieren. Wir werden diesen Bereich nutzen, um drei Lüfter zu montieren, die kalte Luft von unten als Einlass ansaugen.

Entfernen Sie zuerst die untere Staubschutzabdeckung, um an den Bereich zu gelangen, und legen Sie dann die Lüfter nacheinander in das Gehäuse, indem Sie sie so positionieren, dass die Rückseite des Lüfters in das Gehäuse zeigt und die Lüfter nach unten zeigen. Sie müssen auch sicherstellen, dass die Kabel zur Rückseite des Gehäuses zeigen.

Im Lieferumfang der Lüfter sollte ein Y-Kabel enthalten sein. Sie können dies verwenden, um zwei Lüfter an einen Systemlüfter-Header auf Ihrem Motherboard anzuschließen. Dazu aber später mehr.

Pocket-lint

Wir haben die Lüfter an der Unterseite des Gehäuses so eingestellt, dass sie kalte Luft hineinziehen. Jetzt müssen wir einige auf Abluft stellen, um heiße Luft heraus zu blasen. Schließlich erzeugen Komponenten wie Grafikkarte, CPU und mehr Highs, die aus dem Gehäuse entfernt werden müssen, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.

Wir wissen, dass heiße Luft nach oben steigt, daher installieren wir drei Lüfter oben am Gehäuse, um heiße Luft abzusaugen. Auch hinten bauen wir eine ein. Seien Sie gewarnt, wenn Sie ein ATX-Motherboard wie wir verwenden, ist es möglicherweise einfacher, diese Top-Lüfter zuletzt zu installieren, damit Sie mehr Platz zum Verschieben von Kabeln und zum Einstecken von Dingen haben.

Diese Lüfter werden mit der Vorderseite nach unten montiert, wobei auch hier darauf geachtet wird, dass die Kabel zur Rückseite des Gehäuses zeigen. Es ist erwähnenswert, dass oben eine kleine Lücke vorhanden ist, also schieben Sie die Lüfter beim Installieren zusammen, um die Dinge schön und ordentlich zu halten.

Pocket-lint

Die Installation des Netzteils unterscheidet sich von Fall zu Fall geringfügig. Auf diesem Lian Li-Koffer lässt es sich ordentlich im Fond verstauen. Dies ist ein Zweikammergehäuse, was bedeutet, dass es im Wesentlichen in zwei Hälften geteilt ist.

Hier werden die SDDs, HDDs und das Netzteil installiert.

Oben finden Sie eine Lücke, in der sich das Netzteil befindet und befestigt ist.

Nehmen Sie das Netzteil aus der Verpackung. Bei diesem Corsair-Netzteil finden Sie die Standard-Stromkabel und den Netzstecker. Darauf befindet sich ein großer Lüfter, der nach außen zeigt, wobei der Netzstrom nach hinten und die internen Stecker nach vorne zeigen.

Legen Sie das Netzteil auf die Mini-Ablage an der Gehäuserückseite und schieben Sie es gegen die Gehäuserückseite. Es sollte so ausgerichtet sein, dass mehrere Schraubenlöcher zeigen, wo sich am Gehäuse geeignete Löcher zum Anbringen befinden. Die entsprechenden Schrauben sind im Kofferkarton enthalten.

Sobald das Netzteil angeschlossen ist, können Sie später alle Kabel installieren.

Nehmen Sie Ihr Motherboard aus der Verpackung und nehmen Sie es aus der antistatischen Plastiktüte, in der es geliefert wird. Wir finden es eine gute Idee, dies als Unterlage zu verwenden, um das Motherboard darauf zu legen, damit es nichts darunter berührt oder zerkratzt während Sie arbeiten.

Stellen Sie sicher, dass das Handbuch des Motherboards leicht zugänglich ist – es ist sehr praktisch, darauf zu verweisen, insbesondere wenn es darum geht, Kabel an den richtigen Stellen anzuschließen.

Es ist eine gute Idee, dies zuerst durchzulesen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wo sich alles befindet und was wo angesteckt wird.

Pocket-lint

Die CPU ist eine der am einfachsten zu installierenden Komponenten, aber Sie müssen dabei vorsichtig sein. Das gewaltsame Einsetzen des Prozessors in das Motherboard kann zu beschädigten Pins und einer kaputten CPU führen.

Positionieren Sie Ihr Motherboard so, wie wir es auf den Fotos haben. Schauen Sie sich das Gehäuse genau an und Sie werden einen kleinen Pfeil in einer der Ecken des Sockels sehen, in dem die CPU sitzt. Wenn Sie sich die CPU selbst ansehen, sehen Sie einen winzigen kleinen goldenen Pfeil, der nach unten zu einer der Ecken zeigt. Meistens zeigt dieser Pfeil auf die linke untere Ecke des Sockels, also wird er dorthin gehen.

Der nächste Schritt besteht darin, die Schutzabdeckung vom Motherboard zu entfernen. Diese ist deutlich beschriftet und deckt den Steckplatz für die CPU ab. Heben Sie die Hebelarme an, um die Abschirmung zu lösen, und klappen Sie die Abdeckung ab. Beachten Sie, wie der Hebel sitzt, da die CPU auf diese Weise sicher in Position gehalten wird.

Setzen Sie die CPU mit dem Pfeil in der richtigen Ecke ein und stecken Sie sie vorsichtig ein. Sie müssen es nicht erzwingen, die Arme erledigen das für Sie, ebenso wie der Druck vom Kühlkörper.

Jetzt ist das erledigt, lassen Sie die Metallabdeckung fallen und legen Sie den Hebel wieder nach unten.

Pocket-lint

Der nächste Job ist die Installation des RAM. Wir stecken zwei RAM-Sticks in zwei verschiedene Steckplätze auf dem Motherboard. Anhand der Markierungen auf dem Motherboard und der Anleitung können Sie erkennen, welche Steckplätze Sie füllen müssen. In diesem Fall sind A2 und B2 die ersten zu installierenden Steckplätze.

Drücken Sie zuerst die Clips am Rand der Slots nach unten, dies entriegelt sie für die RAM-Sticks. Nehmen Sie als Nächstes den RAM aus der Verpackung und richten Sie ihn an den richtigen Steckplätzen aus. Sie werden sehen, wie es ziemlich leicht passen sollte. Wenn Sie den RAM hineinschieben, werden die Clips an den Enden der Steckplätze ein zufriedenstellendes Klicken machen, wenn es vollständig eingesetzt ist. Erzwingen Sie es nicht und üben Sie nicht zu viel Druck aus, da Sie sonst Gefahr laufen, den RAM und das Motherboard zu beschädigen.

Hinweis - Sie müssen das XMP-Profil in den BIOS-Einstellungen des Motherboards aktivieren, um die maximale Frequenz Ihres RAM optimal zu nutzen. Der von uns verwendete Arbeitsspeicher beträgt 500Mhz, funktioniert jedoch standardmäßig nicht auf dieser Stufe, es sei denn, Sie aktivieren diese Einstellung. Anweisungen dazu finden Sie im Handbuch des Motherboards.

Neben dem Arbeitsspeicher ist das M.2-SSD-Laufwerk eines der am einfachsten zu installierenden Dinge. Diese Laufwerke werden direkt vom Motherboard mit Strom versorgt und übertragen auch Daten auf diese Weise, sodass keine lästigen Kabel erforderlich sind.

Auf diesem Motherboard gibt es drei Steckplätze für M.2-NVMe-Laufwerke. Die Position dieser Steckplätze ist auch ziemlich offensichtlich, da sie sich unter Hitzeschilden befinden. Sie müssen diese Abschirmung vom Motherboard abschrauben, indem Sie die entsprechenden Schrauben entfernen.

Diese Steckplätze können PCIe-Gen-4- und Gen-5-Laufwerke aufnehmen. Sie können diese auffüllen und mit der mitgelieferten Hyper M2-Karte auch zwei zusätzliche Laufwerke installieren.

Pocket-lint

Bei abgenommener Abdeckung können Sie das Laufwerk installieren. Die Laufwerke lassen sich leicht einstecken und dieses Motherboard hat einen praktischen Clip, um es auch an Ort und Stelle zu halten.

Entfernen Sie vor der Installation unbedingt die Plastikfolie, die die Wärmeleitpads bedeckt.

Wir haben mehrere NVMe-Laufwerke in unserem extremen PC-Build verwendet und würden empfehlen, dasselbe zu tun. Sie können einen für Windows, einen für Spiele und einen für andere Dinge verwenden - Videos, Fotos, Spielaufnahmen, was auch immer Ihr Boot schwimmt. Da sie kleiner als herkömmliche Festplatten sind, lassen sie sich leichter befüllen, sodass es sich lohnt, ein paar zu haben.

Pocket-lint

Sie haben jetzt alles, was Sie außerhalb des Koffers tun können, aufgeschrieben, also ist es an der Zeit, sich dem Hauptgeschäft zu widmen, alles in den Koffer zu legen.

Nehmen Sie Ihr Etui heraus und legen Sie es flach hin, damit Sie das Innere leicht sehen können. Sie sollten einige Abstandsschrauben im Inneren des Motherboard-Gehäuses finden. Diese können verwendet werden, um das Motherboard zu montieren.

In diesem Fall sind diese Abstandsschrauben vorinstalliert, aber das kann von Fall zu Fall variieren. Es gibt mehrere Schrauben, die im Wesentlichen als die untere Hälfte der Schrauben dienen, die Sie installieren werden, um das Motherboard an Ort und Stelle zu halten. Die Abstandsschrauben sorgen dafür, dass die Rückseite des Motherboards nicht flach an der Rückseite des Gehäuses anliegt.

Unterschiedlich große Gehäuse nehmen unterschiedlich große Motherboards auf, daher können sich das Layout und die Anzahl der Abstandsschrauben unterscheiden, aber das Prinzip ist dasselbe. Es ist erwähnenswert, dass dieses Gehäuse verschiedene Motherboards unterschiedlicher Größe aufnehmen kann, sodass die Anpassung variieren kann.

Wenn Sie in diesem Fall von Lian Li ein ATX-Motherboard wie wir installieren, müssen Sie zuerst die zusätzliche Halterung anbringen, die im Lieferumfang enthalten ist, da sie die Rückseite des Motherboards unterstützt. In der Box finden Sie Anweisungen, die Ihnen zeigen, was Sie hier tun müssen.

Pocket-lint

Vor der Montage in Ihrem Gehäuse ist es am einfachsten, den Noctua Kühler vorher einzurichten, da Sie mehr Platz haben, um Dinge zu installieren und Kabel und ähnliches anzuschließen.

Bei dieser Installation müssen wir den Kühler aufgrund des Setups des Motherboard-VRM in eine ungewöhnliche Position bringen. Mehr dazu erfahren Sie hier und auch Infos zur LGA 1700 Installation .

Der Installationsprozess ist ziemlich einfach. Es gibt ein Kit, das die Securefit-Rückplatte und die Pins enthält, die durch die Vorderseite des Motherboards passen. Stellen Sie sicher, dass diese so positioniert und durch die Rückseite geschoben wird, dass sie vertikal mit den vier kleinen Löchern oben und unten zeigt.

Schieben Sie auf der Vorderseite des Motherboards die blauen Abstandshalter über die Stifte, dann die Montagehalterung darüber und befestigen Sie sie mit den Rändelschrauben, wie in den Fotos oben gezeigt. Tragen Sie dann etwas Wärmeleitpaste auf die CPU auf, bevor Sie den Kühler selbst auftragen.

Sie müssen auch den mitgelieferten Lüfter vom Kühler entfernen, bevor Sie den Kühler montieren, damit Sie auf die Spannschrauben auf beiden Seiten zugreifen können, die dann mit den Stiften an der Halterung verbunden werden. Setzen Sie den Kühler vorsichtig auf und ziehen Sie die Schrauben dann mit dem mitgelieferten Werkzeug ein paar Umdrehungen auf jeder Seite an, und achten Sie darauf, dass Sie sie nicht zu fest anziehen.

Sobald dies angebracht ist, setze den Lüfter wieder so ein, dass er so ausgerichtet ist, dass die heiße Luft nach oben und aus deinem Gehäuse herausgedrückt wird. Sie können dann das Kabel davon in den CPU-Lüfter-Header oben auf dem Motherboard stecken.

Sie können nun das Motherboard im Gehäuse installieren.

Um das Motherboard zu installieren, richten Sie es einfach mit dem Loch an der Rückseite des Gehäuses und den Abstandsschrauben aus. Wir finden, dass dies der beste Weg ist, das Motherboard in einem leichten Winkel in das Gehäuse abzusenken, wobei die Anschlüsse nach unten zu den Löchern zeigen, in die sie zuerst gehen.

Wie bereits erwähnt, ist dies am einfachsten, wenn die oberen Lüfter nicht installiert sind, da Sie mehr Spielraum haben.

Setzen Sie das Motherboard schräg ein und senken Sie es dann vorsichtig auf die Abstandsschrauben ab. Dies sollte dazu führen, dass Sie die Löcher der Abstandsschrauben durch die Löcher auf dem Motherboard sehen können. Diese Löcher werden in einem Diagramm im Motherboard-Handbuch angezeigt. Sie sind auch leicht an den kleinen silbernen Punkten an der Außenseite zu erkennen.

Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die richtige Menge in die Löcher zu stecken, und ziehen Sie das Motherboard sicher auf dem Gehäuse fest, ohne es zu fest anzuziehen.

Pocket-lint

Jetzt können Sie die anderen Festplatten in der Maschine installieren. Dies ist ein einfacher Vorgang.

In diesem Fall können Sie zwei 2,5-Zoll-SSDs und zwei 3,5-Zoll-HDDs verbauen.

SSDs lassen sich am einfachsten auf der Rückseite des Panels installieren, die gleichzeitig als Kabelschirm auf der Rückseite des Gehäuses dient. Diese Blende kann abgeschraubt und entfernt werden, um zwei Laufwerke darauf zu montieren.

Diese Arten von Laufwerken müssen über ein einzelnes SATA-Stromkabel vom Netzteil mit Strom versorgt und dann mit dem mitgelieferten Kabel an Ihr Motherboard angeschlossen werden. Es gibt zwei Arten von Kabeln, die mit dem Motherboard geliefert werden - eines, das an beiden Enden flach ist und ein anderes, das an einem Ende flach und am anderen um 90 Grad gebogen ist.

Standard-Platter-basierte Festplattenlaufwerke sind in einem Caddy installiert, der wiederum in Schächte an der unteren Rückseite dieses Gehäuses einrastet. Lösen Sie eine Rändelschraube an der Rückseite und Sie können diese Caddys herausziehen. Installieren Sie dann die Festplatten, indem Sie sie mit den mit dem Gehäuse gelieferten Schrauben festschrauben.

Stecken Sie den Caddy wieder ein und drücken Sie ihn, bis Sie ein Klicken hören, und setzen Sie dann die Rändelschraube wieder ein.

Wie SSDs benötigen auch diese Festplatten SATA-Strom (flache Stromanschlüsse) und eine Verbindung zu Ihrem Motherboard.

Pocket-lint

Jedes Gehäuse hat Frontpanel-Anschlüsse der einen oder anderen Art, die mit dem Motherboard verbunden werden müssen, um zu funktionieren. Dazu gehören Dinge wie USB-Kabel, Audiokabel (3,5-mm-Kopfhörer- und Mikrofonbuchsen), Netzschalter und mehr.

Diese müssen korrekt mit dem Motherboard verbunden werden. Hier ist die Anleitung wirklich praktisch. Jedes Kabel ist im Handbuch des Gehäuses eindeutig beschriftet, was es ist, und im Handbuch des Motherboards, wo es eingesteckt werden soll.

Diese Lian Li-Hülle verfügt über mehrere Anschlüsse, vier USB-Typ-A-Anschlüsse, einen USB-C, HD-Audio, Ruhe- und Einschalttasten sowie eine RGB-Beleuchtung. Das von uns verwendete Asus-Motherboard verfügt über die Anschlüsse, die wir für diese Ports benötigen, aber nicht alle Motherboards werden dies tun.

Optional - Um das Aussehen der Front des Gehäuses zu verbessern, können Sie Corsairs Premium Sleeved Front Panel Extension Kit 30cm in Weiß verwenden. Dabei handelt es sich um Minikabel, die einfach in die Standardkabel eingesteckt und nach vorne durchgezogen werden. Wir lieben diese, da sie Ihnen mehr Länge zum Arbeiten bieten und dazu führen, dass Sie mehr brillante weiße Kabel an der Vorderseite des Gehäuses sehen können.

Um die Grafikkarte zu installieren, müssen Sie den richtigen PCIe-Steckplatz auf dem Motherboard finden. Auf diesem Motherboard stehen mehrere PCIE_X16-Steckplätze zur Auswahl - perfekt, wenn Sie zwei oder drei Grafikkarten installieren und diese per SLI installieren möchten. Wenn Sie nur eine Karte haben, verwenden Sie am besten den obersten Platz.

Wenn Sie sich die Grafikkarte ansehen, werden Sie feststellen, dass sich die Anschlüsse, die in diesen Steckplatz passen, auf einer Seite befinden und Sie die Grafikkarte mit den Lüftern nach unten zur Unterseite des Gehäuses installieren müssen.

Bevor Sie es einschieben, müssen Sie die Abdeckung von der Rückseite des Gehäuses entfernen. Dies ist ein Metallstreifen, der mit einer Rändelschraube befestigt wird. Sie müssen zwei davon entfernen, um die Anschlüsse durch die Rückseite des Gehäuses zu stecken, damit Sie sie an einen Monitor anschließen können.

Nun können Sie die Grafikkarte in den Slot stecken. Richten Sie die Anschlüsse mit den Löchern aus. Sie werden feststellen, dass sich eine kleine neben einer längeren befindet, sodass es unmöglich ist, diese Komponente falsch zu installieren, aber erzwingen Sie es nicht. Wie beim Einbau des Arbeitsspeichers werden Sie am Ende des Steckplatzes einen Clip bemerken, dieser klickt, wenn die GPU vollständig installiert ist.

Sobald die Grafikkarte in das Motherboard eingesteckt ist, können Sie die Rändelschrauben wieder in die Löcher schrauben – durch die Metallbeschichtung auf der Rückseite der Grafikkarte – dies hilft, sie an Ort und Stelle zu halten.

In dieser nächsten Phase können die Dinge unordentlich und fummelig werden - das Anschließen aller Stromkabel. Je mehr Komponenten Sie in Ihrem Gaming-PC haben, desto mehr Kabel müssen angeschlossen werden. Es sollte relativ einfach sein, aber es kann schwierig sein, die Kabel sauber zu halten.

Viele Koffer haben Löcher, Haken und Kanäle zum Verstauen Ihrer Kabel. Der Lian Li Dynamic Mini ist dank seines Zweikammer-Layouts ein absolutes Vergnügen beim Kabelmanagement. Öffnen Sie die Rückseite und Sie finden viel Platz zum Verstauen all Ihrer Kabel. Hier hinten ist auch Platz für die Lichtknoten-Profis und Commander-Profis.

Hier gibt es viel Platz, um mit Kabeln zu arbeiten, aber auch mehrere Stellen, um Kabel so sauber wie möglich nach vorne zu führen.

In der Netzteilbox finden Sie jede Menge Kabel in einer Tasche. Diese werden verwendet, um die verschiedenen Komponenten Ihres Geräts mit dem Netzteil zu verbinden. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Kabel, aber keine Sorge, die Kabel sind deutlich beschriftet. Wir empfehlen, auch die optionalen Extras von Premium-Netzteilkabeln und Premium-Kabelkämmen zu verwenden, da dies hier viel übersichtlicher ist. Ansonsten sind Kabelbinder in naher Zukunft dein Freund.

Beachten Sie unbedingt das Handbuch, um zu sehen, wo jedes Kabel passt. Einige Motherboards benötigen mehr Strom als andere.

Bei diesem Build benötigt das Motherboard zwei 8-Pin-Stromanschlüsse, die oben eingesteckt sind, und ein großes 24-Pin-Kabel auf der rechten Seite.

Auf dem Netzteil finden Sie für jedes der Kabel Etiketten und können nur in einer Richtung befestigt werden - mit einem Clip, der sie an Ort und Stelle hält, also relativ einfach zu machen.

Stecken Sie zuerst die 24-poligen, 8-poligen ATX- und PCIe-Stromkabel ein und führen Sie sie durch das Gehäuse nach vorne, um sie in das Motherboard zu stecken. Sowohl das Motherboard als auch das Handbuch haben Markierungen, die Ihnen zeigen, wo diese hin müssen. Um die Ordnung zu halten, versuchen Sie, jedes Kabel durch das Loch zu führen, das sich am nächsten an der Stelle befindet, an der Sie es einstecken möchten. Auf diese Weise können Sie den größten Teil des Kabels auf der Rückseite behalten.

Dabei können Sie mit den Kabelkämmen jede einzelne Ader in den Kabeln trennen und alles sauber halten.

Für SSD- und HDD-Strom finden Sie Kabel und Steckplätze am Netzteil, die mit "Peripherie & SATA" gekennzeichnet sind. Diese haben dünne, flache Anschlüsse, die an Festplatten angeschlossen werden können. Sie werden feststellen, dass Sie Kabel mit mehreren Anschlüssen haben - Sie können mehrere Festplatten daran anschließen und alles andere, was SATA-Strom benötigt (z. B. Beleuchtungscontroller).

Die Grafikkarte Nvidia RTX 3090 benötigt ebenfalls Strom und verwendet zwei 8-Pin-PCIe-Stromkabel. Diese können von der Rückseite des Koffers durchgezogen und seitlich sauber geführt werden.

Optional - Für ein verbessertes Aussehen können Sie das Corsair Premium PSU Cable Kit verwenden. Dies sind dickere geflochtene Kabel, einzeln ummantelt und mit bereits angebrachten Kabelkämmen versehen, um sie ordentlich zu machen. Diese werden in einer Vielzahl von Farben verkauft, aber die weißen Kabel sehen für diese weiße Konstruktion großartig aus.

Bei diesem Kauf empfehlen wir auch das Premium Cable Comb-Kit. Dies sind Kabelordnungsgeräte, die im Wesentlichen in drei Teile geteilte Kämme sind, die auseinander gezogen und zwischen die Kabel geschoben werden können. Mit diesen können Sie jeden einzelnen Draht trennen und alle sauber parallel zueinander verlaufen lassen.

Führen Sie das Mittelteil zwischen der oberen und unteren Kabellage durch und schieben Sie jedes in die entsprechende Nut im Kamm, dann befestigen Sie das Oberteil und wiederholen Sie den Vorgang an der Unterseite. Sobald die Kabelkämme angebracht sind, können Sie sie an den Kabeln nach oben und unten schieben, um sicherzustellen, dass sie wirklich ordentlich sind. Das lohnt sich, denn es sieht toll aus. Auf der Rückseite des Gehäuses, wo die Dinge weniger sichtbar sind, verwenden Sie einfach Kabelbinder, um alles festzuziehen.

Jetzt ist Ihr Build fast fertig. Sie können versuchen, ein wenig aufzuräumen und sicherzustellen, dass alles sauber und ordentlich ist. Dabei geht es nicht nur darum, obsessiv aufgeräumt zu sein – ordentliche Kabel helfen auch bei der Luftzirkulation im Gehäuse und helfen, Ihre Komponenten kühl zu halten. Es lohnt sich, Zeit zu investieren.

Bevor Sie beginnen, empfehlen wir Ihnen, zu überprüfen, ob alles angeschlossen ist - lesen Sie das Handbuch des Motherboards und stellen Sie sicher, dass alle Eingänge wie gewünscht angeschlossen sind. Wir empfehlen auch, Ihren PC an die Steckdose anzuschließen und einzuschalten. Berühren Sie dabei nicht die Innenseiten.

Das Asus-Mainboard verfügt über ein LED-Display, das Warncodes anzeigt, wenn etwas nicht reibungslos läuft. Was diese Codes bedeuten, können Sie im Handbuch nachlesen. Wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, keine Panik, es könnte etwas Einfaches sein - vielleicht sitzt der RAM nicht richtig oder die Grafikkarte hat keinen Strom.

Wenn alles funktioniert, schalten Sie den PC aus und ziehen Sie den Stecker heraus, dann können Sie mit dem Aufräumen der Kabel beginnen. Sie sollten Kabelbinder sowohl in der Motherboard-Box als auch beim Netzteil finden. Schlingen Sie die Kabel zusammen und ziehen Sie sie fest, damit sie ordentlich zusammengehalten werden.

Das Gehäuse verfügt außerdem auf der Vorder- und Rückseite über mehrere Metallschlaufen, mit denen Sie einen Kabelbinder einhaken und die Kabel sauber in das Gehäuse ziehen und festbinden können. Diese können an allen Kanten bearbeitet werden, um die Kabel so gut wie möglich zu verbergen.

Jetzt ist Ihr erster Gaming-PC gebaut. Herzliche Glückwünsche! Aber es ist noch nicht alles vorbei. Sie müssen Windows, einige Spiele und andere Software installieren, dann können Sie den tatsächlichen Spaß am Spielen genießen, während Sie in der Herrlichkeit baden, Ihre eigene Maschine von Hand gebaut zu haben.

Hoffentlich haben Sie bereits unsere Anleitungen zu den besten Gaming-Mäusen , Headsets und Tastaturen zum Kauf gesehen und haben sich damit und einen glänzenden neuen Monitor zum Anschließen an Ihren Gaming-PC ausgestattet.

Sie müssen diese einstecken, um mit dem nächsten Bit zu beginnen.

Sie benötigen außerdem einen anderen PC oder Laptop, um Microsoft Windows zu installieren.

Die Installation von Windows 10 ist relativ einfach. Sie benötigen jedoch zuerst ein paar Dinge:

Ein erworbener Lizenzschlüssel für Windows 10 Home oder Windows 10 Pro .

Ein USB-Stick oder eine DVD (beachten Sie, dass dies ein DVD-Laufwerk in Ihrem Build erfordert, was wir nicht getan haben) mit mindestens 8 GB freiem Speicherplatz

Zugriff auf das Windows-Installationsmedien-Tool

Mit dem Windows-Installationsmedien-Tool können Sie Ihren USB-Stick in ein bootfähiges Laufwerk verwandeln - das bedeutet, dass Sie das Windows-Installationsprogramm direkt davon ausführen können.

Führen Sie das Tool aus, folgen Sie den Anweisungen und installieren Sie es mit einem anderen PC auf Ihrem USB-Stick. Schließen Sie es anschließend an Ihren frisch erstellten PC an und schalten Sie es ein. Sie müssen dann die ENTF-Taste drücken, sobald der Computer hochfährt und das BIOS aufrufen. Suchen Sie von dort aus nach dem Startmenü - dies ist eine Reihenfolge, in der der Computer versucht, das USB-Laufwerk zu laden und auszuwählen, das Sie als erstes Laufwerk angeschlossen haben. Dies bedeutet, dass beim Beenden - Speichern der Änderungen und Zurücksetzen - das Gerät vom USB-Laufwerk geladen wird und Sie zur Installation von Windows auffordert.

Wenn Sie keinen Zugriff auf einen anderen PC oder Laptop haben, können Sie eine physische Windows-Disc kaufen, aber Sie müssen auch ein optisches DVD-Laufwerk in Ihrem PC installieren. Das Ausleihen des Computers eines Freundes ist eine einfachere Option.

Sobald Sie dies getan haben, führt Sie das Tool durch die Installation von Windows - wählen Sie 64-Bit und die Festplatte aus, auf der Sie installieren möchten. Die Installation auf einem M.2-Laufwerk oder einer SSD führt dazu, dass Windows jedes Mal schneller geladen wird, wenn Sie Ihren PC einschalten.

Nach einer Weile werden Sie aufgefordert, den Lizenzschlüssel einzugeben und die Installation wird fortgesetzt. Ihr PC lädt schließlich Windows und dann sind Sie weg! Sie müssen Ihre Wi-Fi-Antenne oder Ihr Ethernet-Kabel anschließen, um eine Verbindung zu Ihrem Heimbreitband herzustellen, aber dann können Sie damit beginnen, Spiele herunterzuladen und Ihren PC so einzurichten, wie Sie es möchten.

Es ist erwähnenswert, dass wir bei der Windows-Installation ein Problem hatten, das mit dieser Methode behoben werden kann, wenn Sie dasselbe Motherboard wie wir verwenden.

Wie bereits erwähnt, sollte Ihr PC, sobald Sie einen Build abgeschlossen haben, Ihnen jahrelang gute Dienste leisten, Sie können ihn jedoch auch aktualisieren, indem Sie verschiedene Teile hinzufügen. Die einfachsten Upgrades sind zusätzlicher RAM und eine neue GPU. Sie können auch relativ einfach eine weitere Festplatte hinzufügen, wenn Sie mehr Speicherplatz benötigen. RGB-Beleuchtung und Lüfter-Upgrades lassen Ihre Maschine auch schicker aussehen.

Besonderer Dank geht an Corsair, Nvidia, Intel, Asus Crucial, Samsung und Western Digital für die Unterstützung bei der Erstellung dieses Artikels.