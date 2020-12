Woher wissen Sie, ob Ihr VPN funktioniert?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sie wissen, dass Ihr VPN Ihre Privatsphäre schützen kann. Sie wissen, dass Ihr VPN Ihnen helfen kann, Zensur und Geoblocking zu umgehen. Und Sie wissen, dass Ihr VPN ein wichtiger Bestandteil Ihrer Online-Sicherheit ist.

Wir sind nicht lustig. Während einige VPN-Dienste automatisch ausgeführt werden, z. B. wenn Sie eine Verbindung zu einem nicht vertrauenswürdigen Netzwerk herstellen, müssen Sie sie bei anderen manuell ein- und ausschalten. Es ist leicht, sie zu vergessen, besonders wenn sie nicht in Ihrer Menüleiste sitzen. Deshalb ist es eine gute Idee, sie in Ihrer Menüleiste sitzen zu lassen, wenn diese Option verfügbar ist, da Sie entweder eine grafische oder eine grafische Anzeige erhalten -Klicken Sie auf Zugriff auf Ihren VPN-Status. Der folgende Screenshot zeigt die Menüleiste von NordVPN auf einem Mac.

Ihr VPN bietet jedoch mehr als nur die Frage, ob es tatsächlich eingeschaltet ist. Einige VPN-Dienste können weiterhin Daten verlieren, und dies auf drei verschiedene Arten: DNS-Lecks, IP-Lecks und WebRTC-Lecks. Lassen Sie uns herausfinden, was das bedeutet.

Jedes Mal, wenn Sie versuchen, auf eine Online-Site oder einen Online-Dienst zuzugreifen, muss Ihr Computer oder Gerät wissen, wo er sich befindet - und dazu muss er seinen Domain-Namen in eine IP-Adresse konvertieren. Ihr Gerät stellt eine Verbindung zu Domain Name Servern (DNS) her, um auf diese Informationen zuzugreifen. Wenn Ihr VPN-Dienst kein eigenes DNS verwendet, können Standortdaten mithilfe der Standard-DNS-Server Ihres Internetdienstanbieters verloren gehen. Sie können testen, welches DNS Sie verwenden, indem Sie Ihr VPN einschalten und www.dnsleaktest.com besuchen.

Ein IP-Leck liegt vor, wenn Ihre tatsächliche IP-Adresse angezeigt wird, wenn Sie dies nicht möchten. Dies kann manchmal aufgrund von Inkompatibilitäten zwischen IPv4 und IPv6 auftreten. Wenn Sie IPv6 auf Ihrem Gerät deaktivieren, kann das Problem in diesem Fall behoben werden. Es tritt jedoch häufig aufgrund eines WebRTC-Lecks auf.

WebRTC ist die Abkürzung für Web Real-Time Communication und ein Standard, der von den meisten bekannten Browsern für Dinge wie Voice-Chat und Videokonferenzen verwendet wird. Leider ermöglicht ein Fehler in WebRTC, der seit etwa fünf Jahren besteht, schlechten Akteuren, die tatsächliche IP-Adresse der Benutzer zu identifizieren, nicht die von ihrem VPN bereitgestellte IP-Adresse. Im Jahr 2018 stellte der Sicherheitsforscher Paolo Stagno fest, dass 17 von 83 VPN-Systemen über diesen Fehler die IP-Adressen der Benutzer verloren haben.

Einige VPNs blockieren jetzt explizit WebRTC-Lecks in ihren Plugins für Firefox oder Chrome, und es gibt auch Erweiterungen von Drittanbietern, mit denen WebRTC ein- und ausgeschaltet werden kann, z. B. DisableWebRTC für Firefox.

Bezahlte VPNs von Namen, die Sie kennen, sind im Allgemeinen sicherer gegen solche Probleme als kostenlose, und es ist wirklich wichtig, dass jedes VPN, das Sie erhalten, von einer seriösen Quelle stammt: Jede Software kann Malware enthalten, und VPN-Benutzer sind ein verlockendes Ziel. Daher ist Dodgy Daves Download Den wahrscheinlich eine schlechte Wahl, wenn es darum geht, eine VPN-App zu finden.

Es ist auch wichtig, das Gesamtbild zu berücksichtigen, wenn es um Privatsphäre geht. Ein VPN kann nur so viel, wie das WebRTC-Leck zeigt: Wenn etwas auf Ihrem Computer persönliche Informationen preisgibt, kann dies Ihre Privatsphäre gefährden. Es ist ratsam, sich Ihr VPN nur als Teil Ihres Online-Datenschutz- und Sicherheitssystems vorzustellen und Ihren Webbrowser zu sperren und sicherzustellen, dass Sie keine anderen Apps installieren oder auf Online-Betrug hereinfallen, der die Arbeit Ihres VPN beeinträchtigen könnte tun.

Schreiben von Carrie Marshall. Bearbeiten von Dan Grabham.