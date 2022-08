Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Ultimate Ears hat den ultramobilen Lautsprecher Wonderboom 3 angekündigt, der 360-Grad-Sound bietet und nach IP67 wasser- und staubgeschützt ist, sodass Sie ihn überallhin mitnehmen können.

Der Wonderboom 3 ist der Nachfolger des exzellenten Wonderboom 2 und verfügt über ein sehr ähnliches Design mit den charakteristischen großen Lautstärketasten auf der Materialvorderseite und einer Schlaufe zum Transportieren.

Das Wonderboom 3 besteht jetzt allerdings zu 31 Prozent aus Post-Consumer-Kunststoff und ist in vier neuen Farben erhältlich, darunter: Joyous Bright, Hyper Pink, Performance Blue und Active Black.

Die Bluetooth-Reichweite wurde auf 40 Meter erhöht, die Akkulaufzeit auf 14 Stunden gesteigert und zwei Wonderboom 3-Lautsprecher können für einen noch besseren Klang miteinander gekoppelt werden. Durch einmaliges Antippen können Sie die Lautsprecher verdoppeln, während ein zweiter Druck Stereosound mit linkem und rechtem Kanal bietet.

Zusammen mit der Ankündigung des Wonderboom 3 hat Ultimate Ears auch eine weiße Farbvariante des Hyperboom-Lautsprechers angekündigt. Der Hyperboom-Lautsprecher ist der größte in der Produktpalette des Unternehmens und bietet Wasser- und Staubschutz nach IPX4, eine Akkulaufzeit von 24 Stunden und vier Eingangsquellen - zwei Bluetooth, einen 3,5-mm-Aux-Anschluss und einen optischen Audioeingang.

Der Ultimate Ears Wonderboom 3 ist ab dem 31. August erhältlich und kostet in Europa 99,99 € und in Großbritannien 89 £. Der Hyperboom White wird in Großbritannien ab dem 9. September für 409 € erhältlich sein.

Schreiben von Britta O'Boyle.