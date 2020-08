Ultimate Ears Boom 3 Lautsprecher bis zu nur £ 75.50

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Im Rahmen des Sommerschlussverkaufs von Amazon hat Ultimate Ears einen seiner beliebtesten Bluetooth-Lautsprecher reduziert: den Ultimate Ears Boom 3.

Mit einem Preis, der normalerweise um die 95-Pfund-Marke liegt, beinhaltet der heutige Preisverfall für die täglichen Angebote von Amazon einen nützlichen Rabatt von 20 Pfund.

Sie können das Angebot hier ansehen, um das Boom 3 Power Up-Paket zum niedrigsten Preis aller Zeiten zu erwerben.

squirrel_widget_148748

Boom 3 ist ein 360-Grad-Lautsprecher, dh der Ton wird unabhängig von der Seite des Lautsprechers, auf die Sie blicken, zu Ihnen gepumpt. Er verfügt über Musiksteuerungen, die direkt in den Lautsprecher integriert sind, um das Überspringen und Anhalten Ihrer Titel zu erleichtern.

Ultimate Ears hat seinen Lautsprecher in einen attraktiven Stoff eingewickelt, der auch langlebig ist. Darüber hinaus ist es wasserdicht und staubdicht bis zur IP67-Zertifizierung, was im Wesentlichen bedeutet, dass Sie es in Wasser tauchen können und es in Ordnung ist. Es ist auch so konzipiert, dass es schwimmt, wenn es ins Wasser geworfen wird.

Perfekt für Ihre Poolpartys im Freien im Urlaub oder um einfach nur Musik zu hören, während es während eines geplanten britischen Grills unvermeidlich nieselt.

Es ist tragbar, langlebig, laut und vielseitig und wird angeboten. Wenn Sie auf dem Markt nach einem drahtlosen Lautsprecher für den Außenbereich suchen, ist dies für einen beliebten Lautsprecher sehr wichtig.

Schreiben von Cam Bunton.