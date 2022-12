Sonos Optimo 2 wird laut FCC-Anmeldung Wi-Fi 6 unterstützen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sonos wird Berichten zufolge seine nächsten Lautsprecher mit Wi-Fi 6- und sogar Wi-Fi 6E-Unterstützung herausbringen. Dazu könnte auch der viel gerühmte Sonos Optimo 2 gehören.

Ein Gerät mit der Bezeichnung "S39" wurde auf der Website der FCC (Federal Communications Commission) aufgeführt, was bedeutet, dass seine drahtlosen Übertragungstechnologien für den Einsatz in den Vereinigten Staaten zugelassen wurden.

Demnach wird das vermutlich erste Gerät der neuen Optimo-Reihe mit den 2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Bändern kompatibel sein, die für Wi-Fi 6-Konnektivität erforderlich sind.

Das Gerät wird auch Bluetooth unterstützen - eine Funktion, die bisher nur bei wenigen Sonos-Lautsprechern zu finden war, abgesehen von den tragbaren Sonos Move und Roam.

Ein zweites Sonos-Produkt wurde ebenfalls zugelassen, allerdings über die kanadische Aufsichtsbehörde. Es trägt den Namen S41 und wird vermutlich ebenfalls mit Wi-Fi 6-Unterstützung ausgestattet sein, da das Unternehmen seine Technologien weiterentwickelt.

Es ist noch nicht bekannt, ob es sich hierbei ebenfalls um die künftige Optimo-Reihe handelt oder ob es (wie auch das S39) tatsächlich ein Ersatz für ein bestehendes Modell (wie das Sonos One) ist. So oder so, die Tatsache, dass beide bereits zertifiziert wurden, könnte uns in den kommenden Wochen mehr darüber verraten.

2023 könnte ein aufregendes Jahr für Sonos werden, so viel ist sicher.

Schreiben von Rik Henderson.