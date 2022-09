Der Sonos Sub Mini bietet viel Bass zu einem günstigeren Preis

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sonos hat den lange angekündigten Sub Mini angekündigt - einen kleineren Subwoofer, der neben dem originalen Sonos Sub im Portfolio des Unternehmens zu finden ist.

Der Sonos Sub Mini hat ein anderes Design als der Sonos Sub, mit einer zylindrischen Form anstelle eines Quadrats, obwohl er in der Mitte eine Aussparung hat, die dazu dient, Luft zu bewegen, um den Bass zu maximieren.

Der Sub Mini ist mit zwei Force-Cancelling-Tieftönern ausgestattet und verfügt über eine fortschrittliche Verarbeitung zur Verbesserung der Akustik. Er ist zwar nicht so leistungsstark wie der ursprüngliche Sonos Sub, verspricht aber dennoch einen Frequenzgang von bis zu 25 Hz.

Mit der Trueplay-Abstimmung wird der Bass automatisch an den Raum angepasst, und die Lautstärke wird automatisch mit dem gekoppelten Lautsprecher oder der Soundbar abgestimmt. Es ist auch möglich, den EQ über die Sonos-App einzustellen, und es gibt eine 5Ghz-Wi-Fi-Verbindung.

Der Sonos Sub Mini ist für "kleine oder mittelgroße Räume" konzipiert und es wird empfohlen, ihn mit den Soundbars Sonos Ray oder Sonos Beam oder den kleineren Lautsprechern von Sonos, wie dem Sonos One, One SL und den Symfonisk-Lautsprechern zu koppeln.

Der Sonos Sub Mini ist wie der Sonos Sub in den Farben Weiß oder Schwarz erhältlich, allerdings können nicht mehrere Sonos Sub Mini miteinander gekoppelt werden, wie es beim Sonos Sub möglich ist.

Er ist ab dem 6. Oktober erhältlich und wird in Großbritannien 429 £, in den USA 429 $ und in Europa 499 € kosten. Zum Vergleich: Der Sonos Sub kostet in Großbritannien 749 £, in den USA 749 $ und in Europa 799 €, der Sub Mini ist also ein ganzes Stück günstiger.

Schreiben von Britta O'Boyle.