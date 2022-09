Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sonos kündigt in der Regel jedes Jahr einige Produkte an, und obwohl das Unternehmen Anfang 2022 die Ray Soundbar sowie neue Farben des tragbaren Lautsprechers Roam und des Roam SL vorgestellt hat, wird noch mehr erwartet, bevor das Jahr zu Ende geht.

Seit langem wird gemunkelt, dass das Unternehmen an Kopfhörern arbeitet, und in jüngster Zeit wurde über einen neuen, größeren Lautsprecher spekuliert, aber es gibt auch Gerüchte über einen kleineren und erschwinglicheren Sonos-Subwoofer mit dem Namen Sonos Sub Mini.

Dies ist alles, was wir bis jetzt über den Sonos Sub Mini gehört haben.

Voraussichtlich vor Ende 2022

Gerüchten zufolge soll der Sonos Sub Mini noch vor Ende 2022 auf den Markt kommen. Normalerweise kündigt das Unternehmen neue Produkte im September, rund um die Technologiemesse IFA, an.

Der Sub Mini wurde im Juni von der FCC zugelassen, was auf eine baldige Markteinführung hindeutet. Am 10. August 2022 deutete CEO Patrick Spence während der Telefonkonferenz des Unternehmens an, dass sich das Produkt verzögert hat.

Daraufhin bestätigte Unternehmenssprecherin Erin Pategas, dass Sonos "beschlossen hat, die erwartete Produkteinführung von Q4 '22 auf Q1 '23 zu verschieben".

Es wurde nicht bestätigt, um welches Produkt es sich dabei handelt, aber es wurde vermutet, dass es sich um den Sonos Sub Mini handelt. Im Moment gibt es noch keine offiziellen Informationen darüber, wann wir den Sub Mini sehen werden, obwohl wir immer noch hoffen, dass er noch in diesem Jahr erscheinen wird.

Kleiner

Zylindrisches Design

Pillenförmiges Loch

Schwarze und weiße Farboptionen wahrscheinlich

Es gab mehrere Gerüchte über das Design des Sonos Sub Mini, die uns eine gute Vorstellung davon geben, was wir erwarten können.

Zu den ersten Gerüchten gehörte das Erscheinen des Sub Mini in der Sonos-App mit der Beschreibung eines "kleineren, zylindrischen Subwoofers" im Vergleich zum größeren, eher quadratischen Sub.

Ein 3D-Rendering, das auf einem Bild des tatsächlichen Produkts basiert, wurde von The Verge enthüllt und zeigt den zylindrischen Subwoofer mit einer länglichen, pillenförmigen vertikalen Aussparung in der Mitte des Geräts. Wir werden nicht lügen, er sieht ein wenig aus wie der Sonos Move mit einem Loch in der Mitte.

Wir gehen davon aus, dass der Sonos Sub Mini wie die anderen Sonos-Geräte in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich sein wird.

Weniger leistungsstarke Hardware als Sonos Sub

Trueplay-Abstimmung

Automatische Entzerrung

Es gibt noch nicht viele Gerüchte über die Funktionen oder internen Spezifikationen des Sonos Sub Mini, aber es wird erwartet, dass er ein leichtes Downgrade des Sonos Sub (3. Generation) sein wird.

Es wird vermutet, dass der Sub Mini ein ähnliches internes Layout wie der Sub haben wird, aber mit kompakterer, weniger leistungsstarker Hardware.

Der aktuelle Sonos Sub bietet digitale Class-D-Verstärker, zwei akustische Anschlüsse und einen Frequenzgang von bis zu 25 Hz. Er hat eine 1,4 GHz Quad-Core-CPU an Bord, 4 GB Arbeitsspeicher und einen Ethernet-Anschluss.

Was die Funktionen betrifft, so ist TruePlay Tuning verfügbar - was wir auch beim Sub Mini erwarten - und die Audioeinstellungen werden automatisch ausgeglichen, um den Sub und die gekoppelten Sonos-Lautsprecher oder -Komponenten auszubalancieren, was wir auch beim Sub Mini erwarten.

Unter £500/$500

Bisher gibt es noch keine Gerüchte über den Preis des Sonos Sub Mini, aber es wird erwartet, dass er billiger sein wird als der aktuelle Sonos Sub, der in den USA 749 $ und in Großbritannien 749 £ kostet.

Die günstigere Sonos Ray Soundbar kostet in den USA 279 Dollar und in Großbritannien 279 Pfund, verglichen mit der Sonos Beam, die 449 Dollar/£449 Pfund kostet, und der Sonos Arc, die 899 Dollar/£899 Pfund kostet.

Es könnte sein, dass der Sonos Sub Mini deshalb auch unter der 300-Dollar-Marke angeboten wird, aber im Moment wissen wir das noch nicht. Wir rechnen aber definitiv mit einem Preis unter $500/£500.

Hier finden Sie alles, was wir bisher über den Sonos Sub Mini gehört haben.

Sonos gab am 10. August 2022 seine Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt und bestätigte gleichzeitig, dass die Markteinführung eines Produkts verschoben wurde, bei dem es sich vermutlich um den Sub Mini handelt.

Redditors und Janko Roettgers von Protocol haben entdeckt, dass der Sonos Sub Mini bei der FCC angemeldet wurde und ganz klar ein zylindrisches Design hat.

The Verge berichtet, dass Sonos kurz vor der Veröffentlichung eines "kleineren, kostengünstigeren Subwoofers" steht, der sich kabellos mit dem Sonos Ray sowie dem Sonos Beam und Arc verbinden lässt.

Die Website veröffentlichte auch eine "Vorschau auf das allgemeine Design des Sub Mini", wobei es sich um ein 3D-Rendering handelte, das auf einem Bild des kommenden Produkts basierte.

Ein Redditor bemerkte die Erwähnung eines "Sub Mini" in der mobilen Sonos-App, was zu der Annahme führte, dass Sonos einen Miniatur-Subwoofer ankündigen könnte.

Sonos beschrieb den Sub Mini sogar als einen "kleineren, zylindrischen Subwoofer" im Vergleich zum größeren, eher quadratischen Sub.

