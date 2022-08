Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Sonos plant angeblich einen Flaggschiff-Lautsprecher, der Audio in "fast alle Richtungen" gleichzeitig abstrahlen kann.

Der Optimo 2, so der angebliche Codename, ist eine Ein-Lautsprecher-Lösung, die den Sonos Five ersetzen soll. Er soll über eine große Anzahl von Treibern verfügen, von denen einige in verschiedene Richtungen abstrahlen, sowie über ein Front- und ein Rückgitter.

Die Informationen über das neue Sonos-Gerät wurden von The Verge entdeckt, die behauptet, frühe, in Arbeit befindliche Bilder gesehen zu haben. Demnach ähnelt das Design einer doppelwinkligen Schale, die sich in der Mitte verjüngt.

Der Lautsprecher wird außerdem über doppelt so viel Arbeitsspeicher wie der Sonos Five und achtmal mehr Flash-Speicher als bisherige Sonos-Geräte verfügen, heißt es.

Der Sonos Optimo 2 wird auch Bluetooth unterstützen, heißt es, sowie Sonos Voice Control.

Auch die Unterstützung vonDolby Atmos ist möglich, wobei mehrere Treiber verwendet werden, um Mehrkanalton in alle relevanten Richtungen zu übertragen. Das könnte für Musik von Amazon und Apple Music sowie für Kinosoundtracks gelten, wenn sie an ein AV-System angeschlossen sind (obwohl dies kein Ersatz für Arc oder Beam zu sein scheint).

Laut The Verge sind auch andere Optimo-Lautsprecher geplant, etwa ein Optimo 1 und 1 SL. Es gibt jedoch keine Pläne für integrierte Mikrofone in diesen Produkten.

Es gibt keine Hinweise darauf, wann Sonos seine neuen Lautsprecher auf den Markt bringen könnte. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, sobald wir mehr erfahren.

Schreiben von Rik Henderson.