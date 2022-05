Sonos Roam kommt in drei neuen schönen Farben auf den Markt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sonos hat nicht nur eine neue preisgünstige Soundbar namens Sonos Ray und einen speziellen Sprachsteuerungsassistenten angekündigt, sondern auch die Farbpalette des Sonos Roam aufgefrischt.

Der exzellente tragbare Bluetooth-Lautsprecher wurde in drei neuen Farbvarianten angekündigt: Olive (grün), Sunset (orange) und Wave (blau), die neben den ursprünglichen Farben Schwarz und Weiß angeboten werden.

Intern hat sich für die neuen Farben nichts geändert, so dass Sie immer noch die gleichen Funktionen und die gleiche akustische Architektur wie beim ursprünglichen Roam-Lautsprecher, der 2021 angekündigt wurde, erhalten, aber das Äußere ist ein wenig aufregender.

Der Sonos Roam ist ein hervorragender tragbarer Lautsprecher, der trotz seiner geringen Größe erstaunliche Klangmöglichkeiten bietet. Der Roam ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet und verhält sich wie ein herkömmlicher Sonos-Lautsprecher, wenn er mit Wi-Fi verbunden ist, und wie ein herkömmlicher Bluetooth-Lautsprecher, wenn er unterwegs ist.

Der Sonos Roam verfügt über eine automatische Trueplay-Abstimmung und eine Funktion namens Sound Swap, mit der der Benutzer die Musik, die er auf dem Roam abspielt, auf den nächstgelegenen Sonos-Lautsprecher übertragen kann, wenn er sein Haus wieder betritt, indem er die Play/Pause-Taste gedrückt hält.

Roam schaltet außerdem automatisch zwischen Bluetooth und Wi-Fi um und verfügt im Wi-Fi-Betrieb über den integrierten Google Assistant und Amazon Alexa. Außerdem ist er mit der Sonos-Sprachsteuerung kompatibel, da er mit Mikrofonen ausgestattet ist.

Die neuen Sonos Roam-Farben werden ab dem 11. Mai in den USA, Großbritannien und Europa sowie ab dem 12. Mai in Mexiko und Kolumbien erhältlich sein. Australien, Neuseeland und Japan werden folgen. Die neuen Farben kosten dasselbe wie die Optionen Schwarz und Weiß: 179 Pfund in Großbritannien, 179 Dollar in den USA und 199 Euro in Europa.

Zu beachten ist, dass die neuen Farben nur für den Sonos Roam erhältlich sein werden und nicht für den Sonos Roam SL, das Modell ohne Mikrofone, das bereits im Jahr 2022 angekündigt wurde.

Schreiben von Britta O'Boyle.