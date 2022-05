Hey Sonos, vergiss Google und Alexa und dreh die Lautstärke auf

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sonos hat Sonos Voice Control angekündigt - einen speziellen Assistenten, der Nutzern mehr Kontrolle über ihre Sonos-Lautsprecher durch ihre Stimme bietet als Google Assistant oder Amazon Alexa.

Der Sonos-Sprachassistent wird auf allen Sonos-Lautsprechern verfügbar sein, die über ein Mikrofon verfügen. Dazu gehören der Sonos One, Sonos Roam, Sonos Move, Sonos Beam (Gen 1 und Gen 2) und der Sonos Arc. Sie können aber auch einen dieser Lautsprecher verwenden, um andere Sonos-Lautsprecher zu steuern.

Die Sonos-Sprachsteuerung reagiert auf die Worte "Hey Sonos" und ermöglicht es den Nutzern, mit ihrer Stimme eine Reihe von Funktionen zu steuern, von der grundlegenden Lautstärkeregelung über die Steuerung der Musikwiedergabe bis hin zu spezielleren Funktionen wie der Aktivierung der Sprachanhebung auf der Sonos Soundbar oder der Gruppierung von Sonos-Lautsprechern.

Im Gegensatz zu Amazon Alexa und Google Assistant arbeitet der Sonos Voice Control-Assistent lokal auf dem Lautsprecher selbst und laut Sonos wird keine Abschrift an die Cloud gesendet, so dass die Gespräche privat bleiben. Das bedeutet auch, dass der Sonos Voice Control-Assistent auf dem Sonos Roam und dem Sonos Move verwendet werden kann, um die Lautsprecher zu steuern, auch wenn sie sich im Bluetooth-Modus befinden, da keine Verbindung zum Internet erforderlich ist.

Sie können den Sonos Voice Control-Assistenten nicht zur Steuerung von Smarthome-Geräten verwenden, wie es mit Google Assistant und Amazon Alexa möglich ist, und Sie können auch keine Einkaufsliste erstellen oder sich über das Wetter informieren - er ist nicht als Konkurrenz zu Alexa oder Assistant gedacht. Der Sonos-Voice-Control-Assistent funktioniert auch nur zusammen mit Amazon Alexa. Es wird nicht möglich sein, ihn zusammen mit Google Assistant zu nutzen.

Der Sonos Voice Control-Assistent kommt am 1. Juni in den USA auf den Markt, gefolgt von Frankreich im Jahr 2022. Er wird von Giancarlo Esposito gesprochen. Ein Termin für die Einführung in Großbritannien wurde noch nicht bekannt gegeben. Sobald der Assistent verfügbar ist, wird er per Software-Update aufgespielt und Sie müssen ihn zu Ihren kompatiblen Lautsprechern hinzufügen, um loslegen zu können.

Schreiben von Britta O'Boyle.