Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sonos hat sein Portfolio mit der Einführung einer dritten Soundbar erweitert. Die Sonos Ray wird die günstigste Soundbar im Angebot des Unternehmens sein und liegt unterhalb der Sonos Beam Gen 2 und dem Spitzenmodell Sonos Arc.

Das Design der Sonos Ray ähnelt dem der Sonos Beam Gen 2, weist aber einige wesentliche Unterschiede auf. Die kompakte Soundbar verfügt über eine abgewinkelte Rückseite und ein Lautsprechergitter nur an der Vorderseite, so dass sie beispielsweise in einem TV-Gerät untergebracht werden kann.

Die akustische Architektur der Soundbar besteht aus vier digitalen Class-D-Verstärkern, zwei Fullrange-Mitteltieftönern, zwei Hochtönern und geteilten Waveguides, von denen einer den Klang nach vorne und einer nach außen abstrahlt. Außerdem gibt es ein Bassreflexsystem, das die tiefen Frequenzen unterstützt.

Die Verbindung erfolgt über einen optischen Anschluss und nicht über HDMI, und es gibt keine intelligenten Assistenten an Bord der Sonos Ray oder Dolby Atmos-Unterstützung, wie bei der Beam 2 und Arc. Wie bei der Sonos Beam Gen 2 und dem Sonos Arc finden Sie jedoch Touch-Bedienelemente auf der Oberseite des Ray, und Sie können den Sonos Arc mit Ihrer Stimme über einen anderen Smart Speaker steuern.

Viele der Funktionen, die Sie von einem Sonos-Lautsprecher erwarten, sind auch bei Ray an Bord, darunter die Kompatibilität mit über 100 Musik-Streaming-Diensten und Trueplay für die Abstimmung - was wichtig ist, wenn Sie Ray nicht auf dem Fernseher, sondern auf einem Ständer platzieren.

Außerdem gibt es Funktionen wie Speech Enhancement und Night Sound, die beide auch auf dem Beam 2 und dem Arc vorhanden sind. Natürlich funktioniert der Sonos Ray mit allen anderen Sonos-Lautsprechern, die Sie besitzen, und er kann als herkömmlicher Sonos-Lautsprecher verwendet werden, wenn er nicht gerade den Ton Ihres Fernsehers verbessert.

Der Sonos Ray ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich und wird in Großbritannien 279 £, in den USA 279 $ und in Europa 299 € kosten. Er wird ab dem 7. Juni erhältlich sein.

Schreiben von Britta O'Boyle.