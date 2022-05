Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sonos hat bereits zwei Soundbars in seinem Portfolio, darunter das Spitzenmodell Sonos Arc und die günstigere, aber immer noch sehr leistungsfähige Sonos Beam. Es gibt jedoch Gerüchte über eine neue preisgünstige Sonos-Soundbar, die offenbar unter der Sonos Beam angesiedelt sein wird.

In Leaks wird sie als Sonos Ray bezeichnet. Hier ist alles, was wir bisher über die günstigere Soundbar von Sonos gehört haben.

7. Juni 2022

Etwa £250/$250

Die Sonos Ray soll am 7. Juni 2022 auf den Markt kommen, und obwohl es noch keine Bestätigung seitens des Unternehmens gibt, würde dies der üblichen Strategie des Unternehmens entsprechen.

Sonos hat sich in der Vergangenheit dazu verpflichtet, jedes Kalenderjahr mindestens zwei neue Produkte auf den Markt zu bringen. 2022 hat das Unternehmen bisher den Sonos Roam SL angekündigt - ein Sonos Roam ohne Mikrofone -, so dass noch einige weitere wichtige Produkte erwartet werden, darunter auch die lange gemunkelten Sonos-Kopfhörer.

Zusammen mit dem gerüchteweisen Markteinführungsdatum haben wir auch einen gerüchteweisen Preis. Angeblich soll der Sonos Ray in den USA rund 250 Dollar kosten, was etwa 200 Pfund entspräche - wahrscheinlicher ist jedoch ein Preis von 250 Pfund, da Sonos seine Produkte in den USA und in Großbritannien in der Regel zu den gleichen Preisen anbietet. Zum Vergleich: Der Sonos Beam (Gen 2) kostet £449/$449 und der Sonos Arc £899/$899, der Ray wäre also ein ganzes Stück günstiger als die aktuellen Angebote.

Farben Weiß und Schwarz

Abgewinkelte Rückseite

Kapazitive Bedienelemente

Lautsprechergitter nur auf der Vorderseite

Das Design der Sonos Ray ist ein Bereich, über den wir dank einer Vielzahl von geleakten Bildern bereits einiges wissen. Marketing-Bilder der Soundbar tauchten zuerst versehentlich beim Händler Ktronix auf, bevor sie wieder entfernt wurden. Später tauchten auch Bilder mit höherer Auflösung auf Twitter auf.

Die Bilder zeigen ein Design, das in die Fußstapfen anderer Sonos-Lautsprecher tritt, insbesondere im Fall der Beam Gen 2. Es sieht so aus, als würde die Ray der Beam sehr ähnlich sehen, aber hinten angewinkelt sein und nur ein Lautsprechergitter an der Vorderseite haben. Die Beam Gen 2 hat ein Lautsprechergitter, das sich bis zur Rückseite der Soundbar erstreckt, was darauf hindeutet, dass die Lautsprecheranordnung im Inneren der Ray anders sein wird.

Das Sonos-Logo befindet sich wie bei Arc und Beam zentral auf der Vorderseite des Lautsprechergitters, und auch die Ray scheint über kleine Standfüße zu verfügen, wie sie auch die Sonos Arc bietet. Die Farboptionen scheinen Schwarz und Weiß zu sein, was bei Sonos-Geräten Standard ist.

Die Bedienelemente des Sonos Ray scheinen denen des Sonos Beam Gen 2 zu ähneln, da sie aktiv sind. Die Bilder zeigen eine Play/Pause-Taste und eine Taste auf beiden Seiten, die wahrscheinlich die Lautstärkeregelung und die Möglichkeit zum Überspringen eines Titels und zum Zurückspringen zum vorherigen Titel durch Wischen ermöglicht, wie es bei der Beam Gen 2 und dem Arc der Fall ist. Eine Mikrofontaste scheint es nicht zu geben.

Die Bilder zeigen auch die Rückseite des Ray, wo sich eine Pairing-Taste befindet, sowie ein Ethernet-Anschluss, ein Stromanschluss und ein optischer Anschluss. Auf der Rückseite befinden sich auch Befestigungslöcher, und es wird behauptet, dass die Ray horizontal oder vertikal montiert werden kann.

Zwei Hochtöner

Zwei Tieftöner

Optisch

Über die akustische Ausstattung der Sonos Ray gibt es derzeit nur wenige Informationen, außer dass sie über ein Paar Hochtöner und ein Paar Tieftöner verfügen soll.

Aus den Bildern wissen wir, dass HDMI oder HDMI eARC nicht unterstützt zu werden scheinen, so dass die einzige Anschlussmöglichkeit optisch zu sein scheint. Die ältere Sonos Playbar nutzte ausschließlich optische Anschlüsse, und obwohl dies heutzutage nicht mehr die beliebteste Verbindung ist, ermöglicht sie eine größere Kompatibilität mit älteren Fernsehern.

Wie bereits erwähnt, gibt es einen Pairing-Knopf, mit dem Sie die Sonos Ray mit Ihrem Sonos-System verbinden, und es gibt auch einen Ethernet-Anschluss, obwohl Sie in der Lage sein sollten, die Ray drahtlos zu verwenden, da Sonos ein Mesh-Netzwerk zwischen den Lautsprechern erstellt.

Wir erwarten, dass der Sonos Ray gut klingt, wie alle Sonos-Lautsprecher, aber im Moment ist das der Bereich, in dem wir auf die Gerüchte warten, um ein wenig mehr Informationen zu erhalten.

Typische Sonos-Funktion

Trueplay

Möglichkeit, zwei Ray-Soundbars als Surround-Lautsprecher zu verwenden

Die Sonos Ray wird wahrscheinlich viele der Funktionen bieten, die auch in den vorhandenen Sonos-Lautsprechern zu finden sind, darunter die Kompatibilität mit mehr als 100 Musik-Streaming-Diensten, Sonos Radio und natürlich die Möglichkeit, entweder unabhängig oder innerhalb einer Gruppe vorhandener Sonos-Lautsprecher zu arbeiten.

Das Schöne an den Sonos Soundbars ist, dass sie den Ton Ihres Fernsehers verstärken, aber wenn Sie sie nicht dafür verwenden, sind sie als eigenständige Lautsprecher eine hervorragende Ergänzung zu einem Sonos-System. Sie können den TV-Ton auch an alle anderen Sonos-Lautsprecher in Ihrem Haus senden, wenn Sie die Soundbar für das Fernsehen verwenden.

Gerüchten zufolge können Sie auch zwei Sonos Ray-Soundbars als Surround-Lautsprecher für eine andere Sonos-Soundbar verwenden, z. B. die Sono Beam Gen 2 oder die Sonos Arc. Es wird behauptet, dass die beiden Sonos Ray-Soundbars in dieser Konfiguration Dolby Atmos-Surround-Audio empfangen und wiedergeben können. Bei der Verwendung als eigenständige Soundbar wird jedoch nur Dolby Digital unterstützt, was sie von der Beam Gen 2 und Arc unterscheidet.

Zu den weiteren Funktionen gehören angeblich Trueplay - was durchaus Sinn machen würde - sowie "kristallklare Dialoge" für TV-Sendungen und Filme. Die Sonos Beam Gen 1 und Gen 2 sowie der Sonos Arc verfügen über eine Sprachverbesserungsfunktion, so dass wir davon ausgehen, dass sich diese Funktion darauf bezieht.

Es wird zwar nicht erwartet, dass der Ray wie der Beam Gen 1, Beam Gen 2 und Arc über den Google Assistant oder Amazon Alexa verfügt, aber es wird erwartet, dass er von einem anderen Smart Speaker gesteuert werden kann, sei es von Sonos wie dem Sonos One oder von einem Drittanbieter wie dem Echo.

Hier finden Sie alles, was wir bisher über Sonos Ray gehört haben.

@SnoopyTech hat eine Reihe von Bildern der Sonos Ray Soundbar veröffentlicht, die das Gerät in voller Größe zeigen.

Die Sonos Ray erschien bei dem kolumbianischen Händler KTronix. Sie wurde inzwischen wieder entfernt, aber es wurden einige Details bekannt.

The Verge hat einen Bericht veröffentlicht, der die Existenz einer preisgünstigen Soundbar von Sonos bestätigt, einschließlich Preis und Erscheinungsdatum.

