Die preiswerte Soundbar von Sonos könnte Sonos Ray heißen und wie folgt aussehen

(Pocket-lint) - Berichten zufolge entwickelt Sonos eine "billige" oder erschwingliche Soundbar, die weniger als 250 US-Dollar kostet. Jetzt sind weitere Details zu diesem Gerät aufgetaucht.

Wie zuerst von The Verge entdeckt, enthüllte ein inzwischen entferntes Einzelhandelsangebot auf dem kolumbianischen Shop KTronix, dass die preiswerte Soundbar von Sonos Sonos Ray heißen wird. Sie wird kompakter sein als die 25-Zoll Sono Beam Gen 2 und nur 22 Zoll lang. (Die Bilder zeigen, dass die Sonos Ray nur optische Audioeingänge unterstützt. Es gibt keine Unterstützung für HDMI oder Dolby Atmos oder sogar Mikrofone für die Sprachsteuerung an Bord der Soundbar.

Aber vielleicht ist das der Grund, warum sie billiger sein wird.

Die Soundbar bietet jeweils ein Paar Hoch- und Tieftöner und wird mit einigen Sonos-Funktionen ausgestattet sein. So verfügt sie zum Beispiel über die Trueplay-Kalibrierung, bei der Ihr Telefon oder Tablet verwendet wird, um die Klangabstimmung an Ihren Raum anzupassen. Außerdem wird sie "kristallklare Dialoge" für Filme und Fernsehsendungen sowie Unterstützung für Sprachassistenten bieten, sodass Sie einen anderen intelligenten Lautsprecher zur Steuerung der Sonos Ray verwenden können. The Verge berichtet, dass die Soundbar auch für Surround-Sound verwendet werden kann, wenn sie mit anderen Sonos-Lautsprechern verbunden ist.

Derzeit wird erwartet, dass Sonos die Sonos Ray im Juni 2022 auf den Markt bringen wird. Der kolumbianische Preis liegt bei etwa 323 Dollar, der US-Preis soll jedoch unter 250 Dollar liegen.

