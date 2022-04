Sonos schließt sich Matter an, aber die Unterstützung ist noch nicht garantiert

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sonos ist in aller Stille der Connectivity Standards Alliance beigetreten, die für die Entwicklung des Smart Home-Standards Matter verantwortlich ist.

Matter ist ein drahtloses Interoperabilitätsprotokoll, an dem seit 2019 gearbeitet wird und an dem bereits Unternehmen wie Apple, Google, Amazon, Samsung und Zigbee beteiligt sind.

Das Ziel von Matter ist es, ein Interoperabilitätsprotokoll mit Standarddatenmodellen zu entwickeln, das sicherstellt, dass Smart-Home-Geräte über verschiedene Ökosysteme hinweg funktionieren, wie z. B. eine Nest-Türklingel, die genauso nahtlos mit einem Amazon Echo Show funktioniert wie eine Ring-Türklingel.

Sonos hat sich zwar noch nicht verpflichtet, den Matter-Standard zu übernehmen, aber die Nachricht, dass das Unternehmen ihn im Auge hat, ist gut für Smart Home- und Sonos-Fans, die hoffen, dass ihre Sonos-Lautsprecher irgendwann nahtlos mit anderen Smart Home-Geräten in ihrem Haus zusammenarbeiten werden.

Sonos war schon immer gut darin, verschiedene Technologien zu unterstützen. Seine intelligenten Lautsprecher bieten sowohl den Google Assistant als auch Amazon Alexa als Sprachassistenten an und unterstützen zum Beispiel auch Apple AirPlay 2.

Sonos-Sprecher Joani Brink sagte gegenüber The Verge: "Sonos hat sich schon immer darauf konzentriert, seinen Kunden die Wahl zu lassen. Als offene Plattform mit einer Vielzahl von Partnern ist Sonos bestrebt, sicherzustellen, dass unsere Produkte nahtlos mit anderen Smart Home-Produkten zusammenarbeiten.

"Unsere Mitgliedschaft in der Connectivity Standards Alliance ermöglicht es uns, uns über neue Standards zu informieren und zu prüfen, ob sie eine echte Interoperabilität auf Plattform- oder Betriebssystemebene bieten, was wir für die Verbraucher und den Wettbewerb für wichtig halten."

Brink fügte in einer weiteren Erklärung gegenüber The Verge hinzu: "Unsere aktive Auseinandersetzung mit Matter befindet sich in einem frühen Stadium und wir freuen uns darauf, auf konstruktive Weise zu lernen und zu evaluieren."

Im Moment klingt es so, als ob Sonos seine Optionen offen hält und sicherstellt, dass es bereit ist, das Matter-Protokoll zu übernehmen, wenn es das erreicht, was es sich vorgenommen hat, aber es springt noch nicht ganz auf den Zug auf.

Schreiben von Britta O'Boyle.