Sonos und Ikea kündigen offiziell Symfonisk Picture Frame Lautsprecher an

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sonos und Ikea haben das neueste Produkt ihrer kollaborativen Symfonisk-Reihe offiziell angekündigt - den Picture Frame Wi-Fi Speaker .

Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich bei dem neuen Lautsprecher um einen Bilderrahmen – oder besser gesagt um ein Wandkunstwerk –, das hinter der Front einen versteckten Sonos-Lautsprecher enthält. Der Symfonisk Picture Frame Wi-Fi Speaker verbindet sich mit einem bestehenden Sonos-System und bietet alle Funktionen, die mit Sonos-Lautsprechern ausgestattet sind , genau wie der Symfonisk Table Lamp Wi-Fi-Lautsprecher und der Symfonisk Bookshelf Wi-Fi-Lautsprecher .

Der Picture Frame Wi-Fi-Lautsprecher wird mit einem schwarzen oder weißen Rahmen geliefert, aber es gibt eine Auswahl an austauschbaren Fronten, damit er sich in Ihre Wohnkultur einfügt, wobei die Fronten einfach ein- und ausgeschaltet werden.

Es kann auch horizontal oder vertikal aufgehängt werden, sowie auf dem Boden an eine Wand gelehnt und wie die anderen Symfonisk-Produkte, und es sind Gummifüße enthalten, um Vibrationen zu reduzieren, wenn Sie sich für die Aufstellung an der Wand entscheiden. Weitere nützliche Funktionen sind ein Stromausgangsanschluss sowie mehrere Aussparungen im Rahmen an verschiedenen Stellen für das Stromkabel.

Der Symfonisk Picture Frame Wi-Fi-Lautsprecher wird mit einem 3,5-Meter-Stromkabel geliefert und an der Rückseite des Picture Frame Wi-Fi-Lautsprechers befindet sich ein Hohlraum, in dem Sie das zusätzliche Kabel aus dem Weg wickeln können.

Sie können zwei Wi-Fi-Lautsprecher von Picture Frame in Stereo miteinander koppeln, um sie als Surround mit einer Sonos Beam- oder Sonos Arc-Soundbar zu verwenden , und sie ist mit bis zu 100 Streaming-Diensten kompatibel und bietet gleichzeitig Unterstützung für AirPlay 2 .

Der Sonos Ikea Symfonisk Picture Frame Wi-Fi Speaker ist ab dem 15. Juli 2021 für 179 GBP in Großbritannien oder 179 EUR in Europa erhältlich. Die austauschbaren Fronten werden £17 oder €17 kosten.

Schreiben von Britta O'Boyle.