Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sonos bestätigte im April, dass es wieder mit Ikea an einem neuen Symfonisk-Produkt zusammenarbeitet , und obwohl wir seit der Enthüllung in den sozialen Medien einige Details aufgetaucht haben, ist die neueste etwas umfangreicher.

Ikea scheint den "Symfonisk-Bilderrahmen mit WLAN-Lautsprecher" auf seiner eigenen Website geoutet zu haben, was uns einen guten Einblick gibt, was uns erwartet. Die Seite wurde inzwischen entfernt, aber The Verge hat einige Bilder von der Ikea-Site veröffentlicht, zusammen mit den Details auf der Produktseite.

Es scheint, dass der Symfonisk-Bilderrahmen – der wenig überraschend den Namen und die Zusammenarbeit gibt und gleichzeitig als Wi-Fi-Lautsprecher von Sonos fungiert – kein Bilderrahmen ist, in den Sie Ihre eigenen Bilder legen können.

Stattdessen sieht es so aus, als würde es sich um einen Druck handeln, der in den Farboptionen Schwarz und Grau sowie Weiß und Grau erhältlich sein wird und vermutlich ein Material aufweist, das speziell dafür entwickelt wurde, Schall durchzulassen. Das Ikea- und Sonos-Branding befindet sich auf der Seite des Rahmens, basierend auf den Bildern.

Laut den Angaben auf der Ikea-Seite misst der Rahmen 22 Zoll hoch, 16 Zoll breit und 2 Zoll tief. Es wird auch gesagt, dass es Apple AirPlay 2 unterstützt , Stereo-Pairing und Sie werden in der Lage sein, zwei der Symfonisk-Bilderrahmen als Surround zu einer Sonos Beam- oder Sonos Arc-Soundbar einzurichten, wie Sie es mit den vorherigen Symfonisk-Lautsprechern können .

Die Ikea-Liste ergab auch einen Preis von 199 US-Dollar für den Symfonisk-Bilderrahmen mit Wi-Fi-Lautsprecher.

Es wurde behauptet, dass Sonos und Ikea auch an einem neu gestalteten Symfonisk-Tischlampen-Wi-Fi-Lautsprecher arbeiten , aber noch keine weiteren Details dazu wurden bekannt gegeben. Gerüchten zufolge wird der Symfonisk Bilderrahmen mit WLAN-Lautsprecher und aktualisierter Tischlampe am 14. Juni offiziell vorgestellt.

Alle Gerüchte rund um die Produkte können Sie in unserem separaten Feature nachlesen.

Schreiben von Britta O'Boyle.