Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sonos und Ikea haben beide geärgert, dass neue Symfonisk-Produkte auf den Markt kommen, und dank eines Reddit-Lecks sieht es nun so aus, als würden die beiden Unternehmen endlich eine gemeinsame virtuelle Presseveranstaltung für diesen Sommer planen.

Laut einem internen Ikea-Marketingkalender, der Reddit zur Verfügung gestellt wird (und von ExecutiveTraveller entdeckt wurde ), soll am 14. Juni 2021 ein "virtuelles Symfonisk-Presseereignis" stattfinden. Denken Sie an einen Sonos-Ikea Symfonisk-Regallautsprecher und ein Symfonisk Tischlampenlautsprecher wurde im August 2019 in den Handel gebracht. Derzeit gibt es kein offizielles Wort darüber, welche neuen Symfonisk "Produkte" im Jahr 2021 auf den Markt kommen könnten.

Trotzdem gab es FCC-Einreichungen, Lecks und offizielle Teaser in den sozialen Medien. Laut The Verge steht beispielsweise ein Update des Lautsprechers für Tischlampen unmittelbar bevor und kostet ungefähr das gleiche wie sein Vorgänger. Wenn dies zutrifft, wären dies in Großbritannien etwa 150 GBP und in den USA 179 USD.

Ein Stück Wandkunst mit integriertem Lautsprecher - anscheinend mit dem Codenamen Titan - wurde ebenfalls gemunkelt. Es wird auch erwartet, dass es erschwinglich ist. Pocket-Lint verfolgt hier alle Symfonisk-Produktgerüchte in einem Handbuch . Im Moment gibt es jedoch keine großen Details.

Schreiben von Maggie Tillman.