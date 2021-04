Nächste Sprecher von Sonos Ikea Symfonisk: Was ist die Geschichte bisher?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sonos und Ikea haben beide geärgert, dass neue Symfonisk-Produkte auf den Markt kommen, obwohl noch kein Unternehmen detailliert dargelegt hat, um welche Produkte es sich handelt.

Zum Glück gibt es eine Reihe von Gerüchten, die uns Hinweise darauf geben, was wir erwarten können - obwohl die Details im Moment etwas dürftig sind.

Hier finden Sie alles, was wir bisher über die nächsten Sonos Ikea Symfonisk-Lautsprecher gehört haben. Derzeit wird davon ausgegangen, dass es sich um eine Überarbeitung der Tischlampe und "ein Kunstwerk mit integriertem Lautsprecher" handelt.

Sommer 2021?

Tischlampe - $ 179 / £ 150

Wandkunst Lautsprecher unbekannt

Ein Sonos-Sprecher sagte gegenüber Pocket-lint: "Die Partnerschaft [Sonos und Ikea] ist stärker als je zuvor und wir freuen uns über die Produkte, an denen wir zusammenarbeiten. Wir freuen uns darauf, mehr zu teilen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist."

Derzeit gibt es kein Wort darüber, wann die "Produkte" veröffentlicht werden könnten, aber wir vermuten, dass es noch vor Ende des Sommers sein wird, da FCC-Anmeldungen und offizielle Teaser in den sozialen Medien vorliegen.

Der Sonos Ikea Symfonisk Bücherregallautsprecher und der Symfonisk Tischlampenlautsprecher wurden im August 2019 in den Handel gebracht, nachdem sie Anfang des Jahres angekündigt worden waren. Es wäre nicht überraschend, wenn die neuen Symfonisk-Produkte in den nächsten Monaten angekündigt würden, aber möglicherweise erst im Sommer in den Handel kommen. Es ist jedoch noch nichts bestätigt.

In Bezug auf den Preis wird laut The Verge das erwartete Update des Tischlampenlautsprechers anscheinend ungefähr das gleiche kosten wie sein Vorgänger. Wenn dies zutrifft, wären dies in Großbritannien etwa 150 GBP und in den USA 179 USD.

Das Wandkunstwerk mit integriertem Lautsprecher - anscheinend mit dem Codenamen Titan - hat noch keinen gemunkelten Preis. Es wird jedoch erwartet, dass es erschwinglich und billiger ist als Alternativen, wie sie beispielsweise Soundwall bietet.

Wandkunst mit Lautsprecher: Ähnlich wie bei anderen Ikea-Wandkunst mit zusätzlicher Technologie und Netzkabel

Aktualisierung der Tischlampenlautsprecher: Verbesserte Interna wahrscheinlich

Trotz der FCC-Einreichungen gibt es im Moment keine großen Details, da Produkthandbücher und Bilder von den Einreichungen weggelassen wurden.

The Verge behauptet jedoch, ein frühes Bild der Wandkunst mit integriertem Lautsprecherprodukt gesehen zu haben, und sagte, dieses Produkt könne "wie jeder Wanddruck von Ikea aussehen, nur mit viel mehr Technologie auf der anderen Seite (und einem herunterlaufenden Netzkabel) der Boden). "

Derzeit ist nicht bekannt, ob es sich bei der Wandkunst mit integriertem Lautsprecher um ein ganzes Kunstwerk handelt oder ob das Lautsprechermodul beispielsweise in verschiedenen Rahmen untergebracht werden könnte. Eine der FCC-Unterlagen betrifft ein "Funkmodul", was auf Letzteres hindeuten könnte, ist aber derzeit unklar.

In Bezug auf den erwarteten überarbeiteten Tischlampenlautsprecher sind derzeit auch nicht viele Informationen über dieses Produkt bekannt. Das Vorgängermodell hat die Sonos Play: 1-Spezifikation unter der Haube. Wir würden ein Upgrade der Hardware in Bezug auf Audio und Prozessor erwarten, das möglicherweise einige der anspruchsvolleren Funktionen ermöglicht, wie beispielsweise Sonos Sound Swap , das beispielsweise in Roam eingeführt wurde.

Es ist nicht klar, ob sich das Design ändern wird, aber Optimierungen sind sicherlich wahrscheinlich. Angesichts des erwarteten gleichen Preises handelt es sich wahrscheinlich immer noch um eine große Lampe und nicht um ein kleineres Angebot, auch wenn eine kleinere Lampe großartig wäre. Wer weiß, vielleicht wird es kleiner, aber schlauer.

Schreiben von Britta O'Boyle.