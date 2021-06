Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sonos und Ikea haben beide gehänselt, dass neue Symfonisk-Produkte auf den Markt kommen, obwohl keines der Unternehmen offiziell (zumindest nicht absichtlich) detailliert beschrieben hat, was diese Produkte sind.

Wenn wir nicht absichtlich sagten, hat Ikea versehentlich eines der Produkte auf seiner Website enthüllt, sodass es jetzt viele Informationen und Gerüchte rund um den Sonos Ikea Symfonisk Bilderrahmen mit Wi-Fi-Lautsprecher gibt. Das andere Produkt soll ein überarbeiteter Tischlampen-Lautsprecher sein.

Hier ist alles, was wir bisher über die nächsten Sonos Ikea Symfonisk Lautsprecher wissen.

14. Juni 2021?

Tischlampe - $179/£150

Bilderrahmen mit Wi-Fi-Lautsprecher - 199 US-Dollar

Ein Sonos-Sprecher sagte gegenüber Pocket-lint: „Die Partnerschaft [Sonos und Ikea] ist stärker denn je und wir freuen uns auf die Produkte, an denen wir zusammenarbeiten. Wir freuen uns darauf, mehr zu teilen, wenn die Zeit reif ist.“

Derzeit gibt es kein offizielles Wort darüber, wann die "Produkte" veröffentlicht werden könnten, aber wir vermuten, dass dies vor Ende des Sommers der Fall sein wird, da es FCC-Anmeldungen und offizielle Teaser in den sozialen Medien sowie eine versehentliche Enthüllung durch Ikea gab eine eigene Webseite.

Ein interner Marketingkalender von Ikea, der an Reddit weitergegeben wird, hat am 14. Juni 2021 ein "Symfonisk Virtual Press Event", aber das ist noch nicht bestätigt.

Der Sonos Ikea Symfonisk Book Shelf Speaker und der Symfonisk Table Lamp Speaker wurden im August 2019 in den Verkauf gebracht, nachdem sie Anfang des Jahres angekündigt wurden, sodass eine Enthüllung im Juni nicht überraschend wäre.

Preislich soll das erwartete Update des Tischlampen-Lautsprechers laut The Verge offenbar in etwa so viel kosten wie sein Vorgänger. Wenn dies zutrifft, wären dies in Großbritannien etwa 150 £ und in den USA 179 $.

Der Bilderrahmen mit Wi-Fi-Lautsprecher – anscheinend mit dem Codenamen Titan – wurde auf der Ikea-Website (vor dem Abnehmen) mit 199 US-Dollar aufgeführt. Obwohl es teuer ist, ist es viel billiger als Alternativen, wie sie beispielsweise Soundwall anbietet.

Das ist alles, was wir bisher über das Design der nächsten Symfonisk-Lautsprecher wissen.

Ikea

Dank des Leaks von Ikea auf seiner Website wissen wir einiges über den Symfonisk-Bilderrahmen mit Wi-Fi-Lautsprecher. Basierend auf der Auflistung handelt es sich eher um einen Druck als um einen Bilderrahmen, in den Sie Ihre eigenen Fotos platzieren können, und der Sonos Wi-Fi-Lautsprecher wird darin integriert.

Der auf der Auflistung gezeigte Druck war ein geometrischer Stil, aber es hieß, dass die Kunden zwischen "verschiedenen austauschbaren Fronten" wählen könnten, so dass es wahrscheinlich einige Optionen für verschiedene Dekore gibt. Der Rahmen soll jedoch nur in Schwarz-Weiß-Optionen angeboten werden und er wird anscheinend 22 Zoll hoch, 16 Zoll breit und 2 Zoll tief sein.

Basierend auf der Listung wird das Sonos- und Ikea-Branding auf dem Rahmen positioniert, während das Material, auf das das Bild gedruckt wird, vermutlich akustisch konzipiert wurde. In einem früheren Bericht wurde behauptet, dass ein Netzkabel von unten herunterlaufen würde, sodass wir nicht erwarten, dass der Bilderrahmen wie beim Sonos Move oder Roam batteriebetrieben ist.

In Bezug auf den erwarteten überarbeiteten Tischlampen-Lautsprecher sind derzeit nicht viele Informationen zu diesem Produkt bekannt, da die Lecks noch nicht ganz so groß waren wie der Bilderrahmen.

Es ist derzeit nicht klar, ob sich das Design ändern wird, aber Optimierungen sind sicherlich wahrscheinlich. Da es sich um den gleichen Preis handelt, wird es sich wahrscheinlich immer noch um eine große Lampe und nicht um ein kleineres Angebot handeln, auch wenn es toll wäre, eine kleinere zu sehen. Wer weiß, vielleicht wird es kleiner, aber schlauer.

Hier ist alles, was wir bisher über die Funktionen und die Hardware gehört haben, die für die nächsten Symfonisk-Produkte erwartet werden.

Laut der versehentlichen Auflistung der Ikea-Website wird der Symfonisk-Bilderrahmen mit Wi-Fi-Lautsprecher Apple AirPlay 2 unterstützen . Es wird auch als Stereo-Pairing und die Möglichkeit aufgeführt, zwei als Surround zu einer Sonos Beam- oder Sonos Arc- Soundbar hinzuzufügen. Keines davon ist besonders überraschend, da dies die bisherigen Symfonisk-Produkte bieten.

Wir erwarten auch alle standardmäßigen Sonos-Funktionen an Bord, einschließlich Equalizer-Anpassung und Kompatibilität mit über 100 Streaming-Diensten sowie Sonos Radio. Wir erwarten jedoch weder Google Assistant oder Amazon Alexa noch Funktionen wie Sound Swap .

In Bezug auf den Sound erwarten wir, dass der Bilderrahmen mit Wi-Fi-Lautsprecher gut klingt, da Sonos es herstellt. Das Unternehmen ist dafür bekannt, großen Sound aus einem kleinen Paket zu liefern - Roam ist ein Paradebeispiel -, aber im Moment gibt es keine Berichte, die darauf hindeuten, was in Bezug auf die Hardware hinter diesem Druck steckt.

Das einzige, was wir bisher haben, ist Sara Morris, Produktmanagerin bei Sonos, die in der Ikea-Liste zitiert wurde: „Durch die Zusammenarbeit mit den Designern konnten wir den dünnen Rand des Bilderrahmens beibehalten und gleichzeitig ein tieferes akustisches Volumen verbergen Zusammen mit einem Waveguide können wir so einen großen, raumfüllenden Klang aus einem dünnen Lautsprecher erzeugen."

Obwohl es beim überarbeiteten Symfonisk Tischlampen-Lautsprecher weniger Lecks gab, erwarten wir die gleichen Funktionen wie der Bilderrahmen mit Wi-Fi-Lautsprecher sowie die gleichen Funktionen wie das Original.

Auch hier erwarten wir nicht, die intelligenten Assistenten an Bord zu sehen - obwohl wir überrascht sein könnten - aber wir erwarten voll und ganz AirPlay 2, Stereo-Pairing, die Möglichkeit, zwei zu koppeln, um Surround mit einer Sonos-Soundbar zu erstellen, und Kompatibilität mit Over 100 Musikdienste, unter den vielen anderen Funktionen von Sonos.

In Bezug auf die Hardware hat der originale Tischlampen-Lautsprecher die Sonos Play:1-Spezifikationen unter der Haube. Wir würden ein Upgrade der Hardware in Bezug auf Audio und Prozessor erwarten, das vielleicht einige der anspruchsvolleren Funktionen ermöglicht, wie zum Beispiel Sonos Sound Swap, der auf Roam eingeführt wurde.

Hier ist alles, was wir bisher über die nächsten Sonos Ikea Symfonisk Produkte gehört haben.

Ikea hat seinen Symfonisk-Bilderrahmen mit Wi-Fi-Lautsprecher versehentlich auf seiner eigenen Website gelistet und dabei nicht nur einen Teil des Designs, sondern auch einige Details preisgegeben.

Ikea

Ein interner Marketing-Kalandar von Ikea wurde auf Reddit geteilt, mit einem "Symfonisk Virtual Press Event" für den 14. Juni 2021.

The Verge berichtete über weitere Details zu den erwarteten Sonos Symfonisk-Lautsprechern. Es hieß, einer sei ein überarbeiteter Tischlampenlautsprecher und der andere ein Kunstwerk mit integriertem Lautsprecher.

Janko Roettgers twitterte einige zusätzliche Erkenntnisse aus den FCC-Anmeldungen. Er bestätigte, dass die Unterlagen einen Lautsprecher enthüllten und dieser mit der aktuellen Sonos-Software übereinstimmte.

Okay, ja, es ist definitiv ein Sonos-Lautsprecher. Schätze, das Unternehmen wollte nicht, dass Leute wie @davezatz und ich die Unterlagen durchgehen, also neckte es das Produkt auf Instagram. https://t.co/JJvuQPLLL9 — Janko Röttgers (@jank0) 6. April 2021

Sonos neckte auf seinem offiziellen Instagram Stories-Account, dass ein neues Symfonisk-Produkt kommt.

Das Unternehmen bestätigte Pocket-lint später, dass dies der Fall war, und ein Sprecher sagte: „Die Partnerschaft [Sonos und Ikea] ist stärker denn je und wir sind begeistert von den Produkten, an denen wir zusammen arbeiten. Wir freuen uns auf den Austausch mehr, wenn die Zeit reif ist."

Adam Miarka twitterte ein Bild der Sonos Ikea Symfonisk Tischlampe mit 20 US-Dollar Rabatt. Er schlug vor, dass ein aktualisierter Symfonisk-Lautsprecher kommen könnte, da es ungewöhnlich ist, dass die Reichweite reduziert wird.

Kommt bald neues Sonos Symfonisk? Habe diese noch nie im Angebot gesehen. pic.twitter.com/8VEaJFRAQA — Adam Miarka (@adammiarka) 30. März 2021

