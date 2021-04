Sonos bestätigt, dass ein neuer Ikea Symfonisk-Lautsprecher kommt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sonos und Ikea arbeiten an einem neuen Symfonisk-Gerät . Keines der Unternehmen hat bestätigt, um welches Gerät es sich handelt, aber beide Unternehmen haben über ihre Social-Media-Kanäle ein neues Produkt getestet.

Pocket-Lint hat sich auch an Sonos gewandt, um eine Bestätigung zu erhalten, und ein Sprecher sagte uns: "Die Partnerschaft [Sonos und Ikea] ist stärker als je zuvor und wir freuen uns über die Produkte, an denen wir zusammenarbeiten. Wir freuen uns darauf, mehr zu teilen, wenn es ist jetzt Zeit."

Ikea und Sonos fügten dem Feuer Kraftstoff hinzu und beantragten eine FCC-Anmeldung. Obwohl das Handbuch, die Betriebsdetails und die Produktbilder in der Anmeldung nicht verfügbar waren, wissen wir, dass das Produkt derzeit Ikea FHO-E1913 heißt und ein " Kabelloses Gerät". Es wurde Anfang April 2021 bewilligt, was darauf hindeutet, dass ein Start unmittelbar bevorsteht oder zumindest innerhalb der nächsten paar Monate.

Basierend auf der Ablage könnte sich das FCC-Etikett oben auf der Rückseite des Geräts befinden und das Gerät könnte eine quadratische Form wie ein Würfel haben, aber das Diagramm auf der Ablage bezieht sich möglicherweise überhaupt nicht auf das Produkt und dient lediglich der Information Zwecke angesichts der Produktbilder wurden ausgeblendet. Gerüchten zufolge arbeiten die beiden Unternehmen bereits an einem Update der Symfonisk-Tischlampe - vielleicht an einem kleineren Modell? In der Vergangenheit war jedoch auch von einem kleineren Sonos Sub die Rede.

Wann ist Schwarzer Freitag 2021? Die besten Black Friday US-Angebote finden Sie hier von Maggie Tillman · 7 December 2020 Ah, es ist wieder Saison. Die Weihnachtszeit!

Obwohl derzeit nur wenige Details bekannt sind, wissen wir, dass ein neues Sonos Ikea Symfonisk-Produkt auf den Markt kommt. Angesichts der früheren Produkte, die aus der Zusammenarbeit dieser beiden Unternehmen hervorgegangen sind, erwarten wir, dass es sich um einen Lautsprecher handelt, der auch eine andere Funktion hat, wie das ursprüngliche Bücherregal und die Tischlampe Die Redner taten dies, als sie 2019 starteten.

Wir erwarten auch, dass es vollständig in das Sonos-System integriert wird und alle Funktionen bietet, die andere Sonos-Lautsprecher bieten.

Schreiben von Britta O'Boyle.