Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Sonos Roam ist der zweite tragbare Bluetooth-Lautsprecher der Multi-Room-Audio-Firma, verfügt jedoch im Gegensatz zum ersten - Sonos Move - nicht über einen Kippschalter für Wi-Fi zu Bluetooth. Stattdessen befindet sich neben dem USB-Typ-C-Stromanschluss eine Taste, die sowohl die Stromversorgung des Lautsprechers als auch das Pairing steuert.

Der Lautsprecher wechselt automatisch zwischen Wi-Fi und Bluetooth, wenn Sie zu Hause ein- und ausgehen. Wenn Sie sich jedoch fragen, wie Sie ihn in den Bluetooth-Pairing-Modus versetzen und ihn überhaupt mit Ihrem Telefon verbinden können, sind wir hier Hilfe.

Das Anschließen Ihres Sonos Roam an Ihr Telefon ist ziemlich einfach, genau wie die allgemeine Einrichtung des Geräts beim Anschließen an Ihr Sonos-System. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihren Sonos Roam in den Pairing-Modus zu versetzen:

Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons Drücken Sie den Netzschalter am Sonos Roam Wenn Sie vertikal stehen, beginnt über dem Sonos-Logo ein weißes LED-Licht zu blinken Wenn Sie ein durchgehend weißes Licht haben, halten Sie den Netzschalter erneut gedrückt Hören Sie auf das Glockenspiel und lassen Sie den Netzschalter los Die LED leuchtet blau und zeigt damit an, dass sie sich im Bluetooth-Pairing-Modus befindet Wählen Sie Sonos Roam in der Liste der Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons aus

Das Sonos Roam wird dann in Ihren Bluetooth-Geräten auf Ihrem Telefon aufgelistet und wechselt automatisch zwischen Wi-Fi und Bluetooth.

Schreiben von Britta O'Boyle.