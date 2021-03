Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sonos-Lautsprecher bieten einige großartige Funktionen, von denen Sie viele in unseren Sonos-Tipps und -Tricks nachlesen können. Sound Swap ist jedoch neu und wurde mit dem zweiten tragbaren Lautsprecher des Unternehmens, dem Sonos Roam, eingeführt .

Diese Funktion erklärt, was Sonos Sound Swap ist, wie es funktioniert und auf welchen Lautsprechern es verfügbar ist.

Sound Swap ist eine Erweiterung einer der anderen Funktionen, die für alle Sonos-Lautsprecher angeboten werden. Mit dieser Funktion können Benutzer einen Sonos-Lautsprecher in eine vorhandene Gruppe aufnehmen, indem sie die Wiedergabe- / Pause-Taste über dem Lautsprecher drücken und gedrückt halten, den Sie der Gruppe hinzufügen möchten.

Wenn Sie mit der Sound Swap-Funktion die Wiedergabe- / Pause-Taste nach der Gruppierungsoption gedrückt halten, können Benutzer die auf dem Sonos Roam abgespielte Musik an den nächstgelegenen Sonos-Lautsprecher senden, anstatt sie zu gruppieren, und die Musik von Roam auf einen anderen Lautsprecher übertragen, z Ihr Sonos Five in Ihrem Wohnzimmer oder Sonos One in Ihrer Küche.

Sonos Sound Swap funktioniert, wenn Sonos Roam über WLAN verfügt. Wenn bei Wi-Fi die Wiedergabe- / Pause-Taste bei Roam gedrückt und gedrückt gehalten wurde, fordert der Lautsprecher andere Sonos-Lautsprecher in Ihrem Netzwerk auf, einen Ultraschallfrequenzton auszugeben.

Während Sie die Ultraschallfrequenz nicht mit Ihren eigenen Ohren hören, kann das integrierte Mikrofon von Roam die Frequenz erkennen und anhand der Signalstärke bestimmen, welcher Sonos-Lautsprecher am nächsten ist und an welchen der Ton gesendet werden soll.

Die Musik bewegt sich innerhalb von Sekunden von Sonos Roam zum nächsten Lautsprecher. Es ist erwähnenswert, dass es nicht möglich ist, Heimkino-Inhalte auszutauschen.

Momentan ist die Sonos Sound Swap-Funktion nur für Sonos Roam verfügbar. Sie können jedoch die Musik von Roam zu den meisten anderen Lautsprechern im Sonos-Portfolio austauschen - siehe unten für diejenigen, die nicht funktionieren.

Sonos hat nicht gesagt, ob Sound Swap für andere Sonos-Lautsprecher verfügbar sein wird - insbesondere für Move, da die Funktion für einen tragbaren Lautsprecher sinnvoller ist als für herkömmliche Sonos-Lautsprecher.

Wir würden uns vorstellen, dass Sound Swap durch ein Software-Update zu anderen Lautsprechern gelangen kann - und Sonos ist normalerweise sehr gut darin, seine Lautsprecher durch regelmäßige Updates zu verbessern -, aber Sound Swap ist derzeit nur bei Sonos Roam verfügbar.

Wenn Sie ein Sonos Roam haben und die Sound Swap-Funktion verwenden möchten, um Musik an einen anderen Ihrer Sonos-Lautsprecher zu senden, gibt es einige, mit denen die Funktion nicht funktioniert.

Die folgenden Sonos-Geräte sind nicht mit Sonos Sound Swap kompatibel:

Sonos Play: 3

Sonos Play: 1

Sonos Port

Sonos Connect

Sonos Connect: Amp

Sonos Boost

Sonos sagte, es sei nicht möglich, die Frequenzpegel für passive Lautsprecher zu steuern, die an den Sonos-Port angeschlossen sind. Da der Ultraschallfrequenzton erforderlich ist, um den nächsten Player zu erkennen, ist der Port nicht kompatibel.

Beste Bluetooth-Lautsprecher 2021: Top tragbare Lautsprecher, die Sie heute kaufen können von Dan Grabham · 10 März 2021

Die Firma sagte auch das Spiel: 3, Spiel: 1. Verbinden und verbinden: Der Verstärker verfügt nicht über die für Sound Swap erforderliche Verarbeitungsleistung. Es ist jedoch möglich, auf Amp umzuschalten, wenn Sonance über Sonance-Lautsprecher angeschlossen ist.

Schreiben von Britta O'Boyle.