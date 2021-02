Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sonos bringt normalerweise einige Produkte pro Jahr auf den Markt. Im Jahr 2020 war dies die Sonos Arc-Soundbar , das aktualisierte Sonos Five und das Sonos Sub der dritten Generation. Gerüchten zufolge könnten wir im Jahr 2021 einen weiteren Bluetooth-Lautsprecher und möglicherweise eine neue Produktkategorie wie Kopfhörer sehen.

Sie können alle Gerüchte um die mysteriösen Sonos-Kopfhörer in unserer separaten Funktion lesen, aber hier konzentrieren wir uns auf alles, was wir über den nächsten Sonos-Lautsprecher gehört haben.

Möglicherweise März 2021

Billiger als bewegen

Patrick Spence, CEO von Sonos, sagte in einer Gewinnaufforderung Mitte Februar 2021, dass das Unternehmen kurz vor der Einführung eines neuen Produkts stehe, obwohl er nicht spezifizierte, um welches Produkt es sich handele.

Spence sagte: "Wir sind weiterhin bestrebt, mindestens zwei neue Produkte pro Jahr auf den Markt zu bringen, und sind auf dem richtigen Weg, wenn wir uns unsere Produkt-Roadmap für das Geschäftsjahr 2021 ansehen. Wir freuen uns, Ihnen im nächsten Monat unser neuestes Produkt vorstellen zu können. Bleiben Sie auf dem Laufenden."

Der Monat nach dem Aufruf wäre der März 2021, obwohl noch keine offizielle Veranstaltung geplant ist. Wenn wir den nächsten Sonos-Sprecher im März nicht sehen, würden wir die September / Oktober-Zeit vorhersagen, da dies normalerweise der Fall ist, wenn Sonos in der Vergangenheit Produkte herausgebracht hat.

In Bezug auf den Preis würden wir erwarten, dass der neue Sonos Bluetooth-Lautsprecher zumindest billiger als Move ist, was weniger als 400 GBP / 400 USD bedeutet. Wir würden hoffen, dass es unter dem Sonos One ankommt - was es einigen zugänglich macht, die vorher vielleicht nicht in Sonos investieren konnten -, aber jetzt müssen wir abwarten und sehen.

Modellnummer S27

Sonos Move Mini / Sonos Mini?

Im Moment gibt es keine Gerüchte darüber, wie der nächste Sonos-Sprecher heißen wird. Das Unternehmen verfolgt derzeit eine recht klare Namensstrategie. Im Gegensatz zum nächsten iPhone oder Samsung Galaxy S verwenden Sonos-Lautsprecher jedoch Namen anstelle von fortlaufenden Nummern, was die Vorhersage zukünftiger Modelle erschwert.

Die Sonos One und One SL sind die kleinsten Wi-Fi-Lautsprecher im Portfolio, die Sonos Five die größten Wi-Fi-Lautsprecher. Dazwischen befindet sich nichts, es sei denn, Sie zählen das eingestellte Sonos Play: 3. Der Sonos Move ist derzeit der einzige Bluetooth- und Wi-Fi-Lautsprecher, während die Soundbars als Arc and Beam bezeichnet werden . Es gibt auch die Playbase - eine Soundbasis - und das Sonos Sub. Grundsätzlich hat alles einen eindeutigen Namen, sodass wir davon ausgehen würden, dass dies auch bei neuen Produkten so bleibt.

Da Bluetooth in der FCC-Einreichung für den nächsten Sonos-Lautsprecher erwähnt wurde, würde dies bedeuten, dass der Lautsprecher unter den Sonos Move fällt, aber es ist nicht klar, ob Move zu einer eigenen Kategorie wird, wie z. B. Sonos Move One oder Sonos Move Mini für einen kleineren Lautsprecher zum Beispiel oder ob der nächste Lautsprecher einen völlig anderen Namen hat, der nicht mit Move verknüpft ist, wie Sonos Mini oder Sonos Boom.

Der Lautsprecher ist in der FCC als Modellnummer S27 aufgeführt, was uns der Vorhersage eines Namens vorerst nicht näher bringt. Es ist erwähnenswert, dass der ursprüngliche Sonos Move S17 hieß, als er auf FCC erschien. Wenn es sich jedoch um einen batteriebetriebenen Bluetooth-Lautsprecher wie den Move handelt, der jedoch kleiner ist, wäre es überraschend, wenn der Name Move nicht irgendwie enthalten wäre.

Zylindrisch

Kleiner als bewegen

Tragbarer

Obwohl die FCC-Einreichung bezüglich des nächsten Sonos-Lautsprechers in Bezug auf das Design nicht viel verrät, würden wir erwarten, dass sie ähnlichen Designmerkmalen wie das aktuelle Sonos-Portfolio folgt.

Wir würden erwarten, dass es irgendeine Form von kapazitiven Steuerungen gibt, sehr kleine Löcher, die das Lautsprechergitter für ein sauberes Aussehen bilden, und wir würden erwarten, dass Schwarz die Hauptfarboption ist, mit der man anfängt. Wenn Weiß beim Start keine Option ist, wären wir nicht überrascht, wenn wir es zu einem späteren Zeitpunkt als Option sehen würden, obwohl wir auch gerne weitere Farben sehen würden - wie Sonos, das mit seiner Sonos One Hay-Kollektion in limitierter Auflage angeboten wird .

Die FCC-Ablage zeigt ein kreisförmiges Etikett, das anscheinend "lasergeätzt um den Umfang der Unterseite des Geräts" ist, was darauf hindeutet, dass der Lautsprecher eine zylindrische Form haben könnte, wie der UE Boom und der Megaboom , und nicht oval wie der Move. was bedeutet, ein neuer Formfaktor. Der UE Boom 3 und der Megaboom 3 sind wasserdicht, ebenso wie der Move. Wir hoffen, dass auch der nächste Sonos-Lautsprecher wasserdicht ist.

In der durchgesickerten Datei wird auch eine drahtlose Ladestation erwähnt, die weniger Strom verbraucht als der aktuelle Move, was darauf hindeutet, dass der nächste Lautsprecher kleiner als der Move und hoffentlich leichter ist, um ihn tragbarer zu machen. Wenn es kleiner und leichter wäre, würde es den integrierten Griff des Move nicht benötigen, so dass es wahrscheinlich ganz anders aussehen würde.

Andere Designaspekte, die wir bei einem Bluetooth Sonos-Lautsprecher erwarten würden, sind ein Wi-Fi-zu-Bluetooth-Schalter, mit dem Benutzer problemlos zwischen den beiden Modi wechseln können, sowie eine Pairing-Taste.

Bluetooth, Wi-Fi 5

Wiederaufladbarer Akku

Auto Trueplay, AirPlay 2

Sonos-Systemfunktionen

Basierend auf der FCC-Einreichung wird der nächste Sonos-Lautsprecher über Bluetooth sowie Unterstützung für die Wi-Fi 5 (802.11ac) -Technologie verfügen, die die Leistung verbessern kann, wenn dieser Lautsprecher als Teil eines Sonos-Systems verwendet wird. Als Referenz unterstützt der Sonos Move Wi-Fi 4, bietet jedoch als Teil unseres Sonos-Systems immer noch eine hervorragende Leistung sowie einen Bluetooth-Lautsprecher.

Wie bereits erwähnt, zeigt die FCC-Einreichung auch eine drahtlose Ladestation, die weniger Strom benötigt als der aktuelle Sonos Move. Dies deutet darauf hin, dass der nächste Sonos Bluetooth-Lautsprecher ähnlich wie Move funktioniert und somit als typischer Sonos-Lautsprecher im Sockel und im Wi-Fi-Modus verwendet werden kann, jedoch über einen wiederaufladbaren Akku verfügt, mit dem Sie ihn mitnehmen können zum Strand oder zum Park. Weniger Strom bedeutet, dass der Akku kleiner ist als die 11 Stunden des Move.

Sonos hat jedoch ein Ersatzbatterie-Kit für den Umzug angekündigt, sodass der neue Lautsprecher möglicherweise eine noch einfachere Möglichkeit bietet, die Batterie auszutauschen, sodass Benutzer ein Ersatzteil bei sich haben können, wenn sie nicht zu Hause und nicht in der Nähe der Ladestation sind.

Bisher wurden in Gerüchten keine anderen Funktionen oder Spezifikationen erwähnt. Daher ist derzeit unklar, ob der nächste Sonos Bluetooth-Lautsprecher Google Assistant und Amazon Alexa wie den Move an Bord haben wird oder ob sie Auto Trueplay-Tuning bieten. Wir würden Letzteres erwarten, da alle Sonos-Lautsprecher einen großartigen Klang liefern und Auto Trueplay dies mit einem Gerät erreicht, das nicht an einem Ort bleibt - wie dem Move.

Wir würden auch erwarten, dass AirPlay 2 unterstützt wird, wenn alle neuesten Lautsprecher des Unternehmens dies anbieten, und wir wissen, dass jeder neue Sonos-Lautsprecher alle Funktionen bietet, die mit anderen Lautsprechern im Sonos-System verbunden sind, z. B. Unterstützung für über 100 Musikdienste. Einfache Gruppierung und Steuerung durch Sprachassistenten wie Google und Alexa, auch wenn der Lautsprecher selbst keine integrierte Sprachsteuerung hat.

Patrick Spence , CEO von Sonos, gab bekannt, dass sein Unternehmen die Veröffentlichung eines neuen Produkts im März 2021 im Rahmen eines Gewinnaufrufs vorbereitet.

Eine FCC-Meldung von Sonos legt nahe, dass das Unternehmen an einem anderen tragbaren Lautsprecher mit Bluetooth arbeitet.

