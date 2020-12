Mit dem neuen Sonos-Update können Sie zwei Subs koppeln

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sonos hat diese Woche ein Update für seine iOS- und Android-App veröffentlicht, mit dem zwei der Sub- Subwoofer der Marke gekoppelt werden können, um ein Heimkinosystem mit zusätzlichem Schwung zu erstellen.

Die einzige Einschränkung ist, dass eines der beiden gepaarten Subs das neueste Modell der 3. Generation sein muss, um seine zusätzliche Verarbeitungsleistung nutzen zu können. Solange dies der Fall ist, können Sie sie mit Sonos Arc , Beam , Playbar, Playbase oder Amp koppeln.

Die Möglichkeit, Ihr Setup in 5.2.2 umzuwandeln (z. B. in Verbindung mit dem Arc), wurde von der Sonos-Community seit einiger Zeit angefordert. Auch professionelle Installateure werden sich über den Umzug freuen.

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie die neueste Version der Sonos S2-App für Ihr Mobilgerät installieren und die Software auf Ihrem System aktualisieren.

Das neueste Sonos Sub wurde ungefähr im Juni dieses Jahres zur gleichen Zeit wie der Arc veröffentlicht. Es ist in Schwarz oder Weiß für £ 699 in Großbritannien und $ 699 in den USA erhältlich.

Sie können auch einen als Teil eines Entertainment-Sets mit einem Beam- oder Arc-Set oder ein Surround-Set mit einigen One SL-Lautsprechern als Surround-Kanäle verwenden.

