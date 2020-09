Sonos und Disney + Team für mandalorianische Bindung

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sonos und Disney + haben sich zusammengetan - Wortspiel beabsichtigt - für die Premiere der zweiten Staffel von The Mandalorian, die am 30. Oktober erscheint.

Die Zusammenarbeit soll den Fans helfen, zu Hause einen besseren Klang zu erleben und die neuen Geschichten, Galaxien und Originalpartituren der Saison in beeindruckendem Klang über die Sonos Arc- oder Sonos Beam- Soundbars zu erkunden.

Der Sonos Arc ist die neueste Soundbar des Unternehmens und bietet 3D-Sound und Unterstützung für Dolby Atmos . Der Sonos Beam ist ein intelligenter Lautsprecher, der sowohl allein als auch in einem 5.1-Surround-Sound-Setup großartigen Sound liefert.

Das Team von Sonos und Disney + fördert nicht nur ein besseres Klangerlebnis, sondern sieht auch diejenigen, die ihr Heimkinosystem zwischen dem 1. Oktober und dem 31. Oktober 2020 mit einem Sonos Arc, Sonos Beam oder einigen Sonos-Lautsprechersets aufrüsten, einschließlich sechs Monaten Disney +.

Darüber hinaus wird Sonos Radio am 30. Oktober einen neuen handkuratierten Sender namens Things That Stuck vom Komponisten der zweiten Staffel von The Mandalorian, Ludwig Göransson, mit Hunderten von Songs sehen, die ihn beeinflusst haben. Der mandalorianische Soundtrack der zweiten Staffel wird ebenfalls mit exklusiven Kommentaren auf dem Sender erscheinen.

Die mandalorianische Staffel zwei Premiere am 30. Oktober 2020 und ist exklusiv auf Disney + zu streamen.

Die sechs Monate mit Disney + mit Sonos Arc-, Beam- oder Sonos-Lautsprechersets stehen nur neuen Disney + -Abonnenten in den USA, Kanada, Großbritannien, den Niederlanden und Schweden zur Verfügung.

Schreiben von Britta O'Boyle.