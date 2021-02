Sonos Amp: Was ist das, was kann es und warum brauchst du es?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sonos ist am besten für seine Multiroom-Audio- Lautsprecher bekannt, aber eines der Geräte des Unternehmens ist kein Lautsprecher. Stattdessen ist es ein Gerät, das Ihre vorhandenen HiFi-Lautsprecher oder Audiokomponenten mit Strom versorgt und sie in Ihr Sonos-System einbindet .

Wenn Sie ein wenig verwirrt darüber sind, was der Sonos Amp ist, was er tut und ob Sie einen kaufen sollten oder müssen, sind Sie bei uns genau richtig. Diese Funktion erklärt alles, was Sie über den Sonos Amp wissen müssen.

Verstärker

HDMI ARC und Line-In-Ports

125 W pro Kanal

Bis zu vier Lautsprecher

Der Sonos Amp ist ein Verstärker, der seinen Namen trägt. Es versorgt herkömmliche kabelgebundene Lautsprecher, ob Bücherregal, Standlautsprecher, Wandlautsprecher, Deckenlautsprecher, Deckenlautsprecher oder Deckenlautsprecher, mit Strom und integriert sie in das drahtlose Sonos-System .

Dies bedeutet, dass Sie diese Lautsprecher über die Sonos-App steuern und ihnen gleichzeitig Zugriff auf die über das Sonos-System verfügbaren Funktionen gewähren können - mehr dazu in einer Minute.

Es gibt auch HDMI ARC- und Line-In-Anschlüsse, sodass Sie Fernsehgeräte, Plattenspieler, CD-Wechsler und andere Audiokomponenten daran anschließen können, sodass diese auch Teil eines Sonos-Systems werden können. Bei Heimkino-Setups kann ein Sonos Amp mithilfe eines Sonos-Heimkino-Setups Stereo-Sound mit drahtlosen Rückseiten zu Ihrem Fernseher hinzufügen, während zwei Sonos Amps Surround-Sound ermöglichen.

Der Sonos Amp bietet die doppelte Leistung seines Vorgängers - des Connect Amp - und kann bis zu vier Lautsprecher mit 125 Watt pro Kanal versorgen. Der Connect Amp konnte nur zwei Lautsprecher mit Strom versorgen und bot im Vergleich nur 55 Watt pro Kanal.

Apple AirPlay 2-Unterstützung

Zugriff auf über 100 Streaming-Dienste

Trueplay-Tuning

Sonos selbst bietet zahlreiche Funktionen als Plattform , von denen viele vom Verstärker an die angeschlossenen Lautsprecher geliefert werden.

Zu diesen Funktionen gehört der Zugriff auf über 100 Streaming-Dienste, von Musik und Podcasts bis hin zu Radio und Hörbüchern. Benutzer können über ein Sonos-System auch Musik abspielen, die auf einem lokalen Gerät (Computer oder Telefon) gespeichert ist.

Die Sprachsteuerung von Amazon Alexa oder Google Assistant wird auch von Sonos unterstützt, entweder über Sonos One, Sonos Beam oder Sonos Arc , die alle für Alexa und Google Assistant aktiviert sind, über Amazon Echo oder über ein Alexa-fähiges Gerät eines Drittanbieters. oder Google Home, Nest-Lautsprecher oder Google Assistant-fähige Geräte.

Benutzer mit einem Alexa-fähigen oder Google Assistant-fähigen Gerät können Alexa oder Google bitten, Musik über einen der an den Sonos Amp angeschlossenen Lautsprecher sowie über alle anderen Lautsprecher des Sonos-Systems abzuspielen, um die Sprachsteuerung Ihrer herkömmlichen kabelgebundenen Lautsprecher zu gewährleisten .

Es gibt auch Trueplay . Trueplay ist eine Softwarefunktion von Sonos, die 2015 eingeführt wurde und es Benutzern ermöglicht, Lautsprecher mithilfe der Sonos-App auf ihre Umgebung abzustimmen. Der Sonos In-Wall von Sonance und der Sonos In-Ceiling von Sonance können beide von der Tuning-Software profitieren, wenn sie an den Sonos Amp angeschlossen sind. Tower-Lautsprecher sind weder Trueplay-kompatibel noch die Sonos Outdoor by Sonance-Lautsprecher.

Apple AirPlay 2 wird auch von neueren, neueren Sonos-Geräten unterstützt, einschließlich des Sonos Amp. Dies bedeutet, dass iOS-Benutzer den Sound von ihrem iPhone oder iPad an ihr Sonos-System senden können, einschließlich aller über den Sonos Amp angeschlossenen Lautsprecher.

Der Sonos Amp wurde so konzipiert, dass er in Standard-AV-Racks passt, die von benutzerdefinierten Installateuren verwendet werden. Dank verbesserter APIs und tieferer Integration mit Sonos-Plattformpartnern wie Creston kann der Amp auch in Smart-Home-Setups integriert werden. Dies bedeutet, dass eine einzige Taste Smart Lights und Musik von einem Sonos-System aus steuern kann, wenn Sie über ein nahtloses Smart Home-Setup verfügen, wie es von Unternehmen wie Creston bereitgestellt wird.

In Bezug auf andere Funktionen kann der Sonos Amp so eingerichtet werden, dass er Stereo- und Dual-Mono-Sound liefert, und er bietet ein Paar Gewindeanschlüsse für den linken und rechten Kanal. Diese Anschlüsse haben Standarddurchmesser, sodass sie entfernt und durch Bananenstecker ersetzt werden können.

Die Sonos-App bietet auch die Möglichkeit, Wi-Fi auszuschalten, wenn Benutzer ihren Sonos Amp direkt an ein Ethernet-Kabel anschließen.

Verknüpfen Sie Audiokomponenten mit der Sonos-Plattform

Der Sonos Amp ist für diejenigen gedacht, die ihren Plattenspieler, herkömmliche kabelgebundene Lautsprecher oder ein anderes kompatibles Audiogerät an das Sonos-System anschließen möchten, um eine einfache Steuerung und Zugriff auf alle Funktionen von Sonos zu erhalten.

Beispielsweise könnten Sie ein Paar Bowers- und Wilkins- Tower-Lautsprecher haben, die Sie mit einem Sonos One in einem Mehrraum-Setup arbeiten möchten. Der Sonos Amp würde dies ermöglichen und es Ihnen ermöglichen, die Schwarzweiß-Tower-Lautsprecher mit dem Sonos One für nahtloses Audio in mehreren Räumen zu gruppieren.

Möglicherweise verfügen Sie über einige Wandlautsprecher, die Sie beispielsweise über die Sonos-App steuern möchten, um Trueplay-Tuning und Multiroom-Audio mit anderen Sonos-Lautsprechern zu ermöglichen.

Möglicherweise haben Sie einen Plattenspieler, den Sie mit einem vorhandenen Sonos-System verbinden möchten, um neben Streaming-Diensten oder Musik auf einem lokalen Gerät auch Schallplatten zu genießen. Oder Sie haben einen Außenlautsprecher, z. B. ein Paar Sonos Outdoor by Sonance-Lautsprecher, die Sonos Multiroom-Funktionen in Ihren Garten bringen, wenn sie an einen Sonos Amp angeschlossen sind.

Dies alles wären Gründe, den Sonos Amp in Betracht zu ziehen.

$ 599 / £ 599

Der Sonos Amp ist in den USA und in Großbritannien erhältlich und kann unter anderem über Sonos.com gekauft werden. Die Farboptionen sind nur schwarz.

Schreiben von Britta O'Boyle.