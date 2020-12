Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sonos bietet eines der stärksten Angebote für mehrere Räume . Das Lautsprecherangebot ist nicht nur reichlich, es sind mehrere Kombinationen möglich, sondern die Plattform, die alles steuert, ist eine der besten auf dem Markt.

Wenn Sie sich für Sonos gegenüber seinen Konkurrenten entschieden haben, von denen es mehrere gibt, sind Sie bei uns genau richtig. Bei dieser Funktion geht es darum, sicherzustellen, dass Sie Ihr Sonos-System optimal nutzen.

Einige dieser Tipps und Tricks kennen Sie vielleicht bereits, aber es gibt bestimmt einige, die Sie nicht kennen, und alles, was es Ihnen ermöglicht, Ihre Lieblingsmusik leichter zu hören, ist ein Bonus in unserem Buch.

squirrel_widget_148504

Sie können Auto Discovery Popups aktivieren, damit Setup-Karten automatisch am unteren Rand Ihres Smartphone-Displays angezeigt werden, wenn neue Sonos-Produkte in der Nähe gefunden werden.

Tippen Sie auf die Registerkarte Einstellungen in der unteren rechten Ecke der App> App-Einstellungen> Popups automatisch aktivieren (iOS) oder aktivieren (Android).

Sie haben einen neuen Sonos-Lautsprecher gekauft und möchten ihn Ihrem vorhandenen System hinzufügen? Das ist einfach. Tippen Sie auf die Registerkarte Einstellungen in der unteren rechten Ecke der App> System> Produkt hinzufügen und befolgen Sie die Anweisungen.

Wenn Ihr Wi-Fi-Netzwerk nicht das stärkste ist und einige Schwachstellen aufweist, haben Sie sich möglicherweise einen Boost gekauft, um ein Signal in einem bestimmten Raum zu erhalten. Um einen Boost hinzuzufügen, gehen Sie zur Registerkarte Einstellungen unten rechts in der App> System> Produkt hinzufügen.

Sonos bietet eine Funktion namens Trueplay , mit der Sie Ihre Lautsprecher entsprechend ihrer Umgebung abstimmen können, selbst wenn sich diese in einem Schrank befinden. Um sicherzustellen, dass Sie mit jedem Lautsprecher in Ihrem Sonos-System den besten Klang erzielen, rufen Sie die Registerkarte Einstellungen unten rechts in der App auf> System> Raum auswählen> Trueplay.



Stellen Sie sicher, dass Sie alle Lautsprecher in Ihrem System einstellen und neu einstellen, wenn Sie sie bewegen. Es ist auch erwähnenswert, dass diese Funktion nur auf iOS-Geräten funktioniert. Sie müssen sich also ein iOS-Gerät schnappen, um Trueplay auszuführen. Wenn Sie den Sonos Move haben, müssen Sie nichts tun, da er über eine automatische Trueplay-Optimierung verfügt.

Alles über diesen Bass, diesen Bass, keine Höhen? Kein Problem, Sie können die EQ-Einstellungen für jeden von Ihnen eingerichteten Sonos-Lautsprecher anpassen. Gehen Sie dazu zur Registerkarte Einstellungen unten rechts in der App> System> Raum auswählen> EQ.

Von hier aus müssen Sie die Balken nach Ihren Wünschen verschieben.

Sie haben Ihr Büro in ein Schlafzimmer verwandelt oder Ihren Sonos One ins Badezimmer gebracht? Das ist in Ordnung, da das Ändern von Raumnamen in Sonos einfach ist. Klicken Sie unten rechts in der App auf die Registerkarte Einstellungen> System> Raum auswählen> Name.

Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Ihre Sonos-Lautsprecher eine bestimmte Lautstärke nicht überschreiten, können Sie dies in der App ganz einfach tun.

Tippen Sie unten rechts in der App auf die Registerkarte Einstellungen> System> Raum auswählen> Lautstärkebegrenzung.

Sie können zwei gleiche Sonos-Lautsprecher im selben Raum miteinander kombinieren, um linke und rechte Lautsprecher eines Stereopaars zu erstellen. Unabhängig davon, ob es sich um zwei Sonos One , Sonos One SL , Play: 1 , Sonos Move , Play: 3 , Play: 5 oder Sonos Five handelt, wird über die Raumeinstellungen auf die Stereopaareinstellung zugegriffen. Sie können auch ein Stereopaar aus einem Sonos One und einem Sonos One SL erstellen.

Klicken Sie unten rechts in der App auf die Registerkarte Einstellungen> System> Wählen Sie den Raum mit dem Lautsprecher aus, für den Sie ein Stereopaar erstellen möchten.> Erstellen Sie ein Stereopaar.> Befolgen Sie die Anweisungen. Die Option "Stereopaar erstellen" ist ausgegraut, es sei denn, Sie haben zwei gleiche Sonos-Lautsprecher zur Verfügung oder einen Sonos One und einen Sonos One SL.

Eine Investition in Sonos bedeutet nicht, dass Ihr vorhandenes HiFi-System redundant werden muss. Der Sonos-Anschluss verfügt über analoge, optische und koaxiale digitale Audioausgänge sowie einen Line-In, über den Sie jedes gewünschte Gerät von einem Plattenspieler an einen DAC anschließen können.

Es gibt auch den Sonos Amp in der Sonos-Reihe, der ein Streaming-Upgrade für Ihre bevorzugten Standalone-Lautsprecher bietet.

Haben Sie eine Lieblingsaufnahme, die Sie auf Ihrem Sonos-System abspielen möchten? Kein Problem.

Verbinden Sie den Audioausgang Ihres Plattenspielers mit dem Line-In-Anschluss Play: 5 oder Sonos Five oder den Audio-In-Buchsen eines Sonos-Anschlusses oder Sonos-Verstärkers.> Gehen Sie zu Durchsuchen> Line-In> Wählen Sie Ihre Quelle aus. Sie finden Line-In-Einstellungen auch auf der Registerkarte Einstellungen der Sonos-App> System> Raum mit Wiedergabe: 5 oder 5 Lautsprecher> Scrollen Sie nach unten zu Line-In-Optionen.

Sie benötigen Ihre Sonos-Kontoinformationen, wenn Sie Ihr Sonos-System mit Ihrer Stimme steuern möchten (mehr dazu weiter unten). Es ist auch nützlich zu wissen, wo Sie es finden, falls Sie es jemals brauchen.

Tippen Sie unten rechts in der App auf die Registerkarte Einstellungen> System> Über mein System.

Sonos bietet regelmäßige Software-Updates an, von denen einige klein und andere bedeutender sind, z. B. die Spotify Connect-Kompatibilität und die Möglichkeit, Ihre Sonos-Lautsprecher mit Ihrer Stimme mithilfe von Amazon Alexa oder über Google Assistant mit Ihrer Stimme zu steuern. Wenn Sie die neueste Software ausführen, erhalten Sie die beste Erfahrung mit Ihren Sonos-Lautsprechern. Daher sollten Sie Ihr System so einrichten, dass es automatisch nach Updates sucht.

Klicken Sie unten rechts in der App auf die Registerkarte Einstellungen> System> Systemupdates> Automatisch aktivieren (iOS) / Kontrollkästchen aktivieren (Android). Sie können auch auswählen, wann das Update stattfinden soll. Sie haben die Wahl zwischen Morgen, Nachmittag, Abend und Übernachtung.

Seit dem Start der Sonos S2 -Systemsoftware (im App Store nur Sonos genannt) gibt es zwei Sonos Controller-Apps. Die ältere Version heißt jetzt Sonos S1 und ist für Personen gedacht, die ein Legacy-Kit als Teil ihres Setups behalten möchten. Hier erfahren Sie, welches Kit mit Sonos S2 nicht funktioniert .

Die S1-Software erhält keine neuen Funktionen, wird jedoch bei Bedarf mit Sicherheitsupdates gepatcht. Wenn Sie keines der älteren Geräte besitzen, wird empfohlen, ein Update auf S2 durchzuführen.

Um auf Sonos S2 zu aktualisieren, müssen Sie die App separat installieren, ausführen. Dadurch wird Ihre gesamte Hardware aktualisiert und Ihre Einstellungen werden automatisch übertragen. Dann können Sie die frühere App löschen.

Sonos stellt die beste Audiokomprimierung für Player Line-In und Sonos Dock ein, kann jedoch überschrieben werden, um nicht komprimiert oder komprimiert zu werden. Gehen Sie dazu zur Registerkarte Einstellungen unten rechts in der App> System> Scrollen Sie nach unten zu Audiokomprimierung> Gewünschte Einstellung auswählen.

Wenn Sie einen Sonos-Lautsprecher auf Ihrem Nachttisch oder in Ihrem Schlafzimmer haben und Musik abspielen möchten, um in den Schlaf zu gelangen, möchten Sie möglicherweise nicht, dass die LED leuchtet.

Um es auszuschalten, klicken Sie unten rechts in der App auf die Registerkarte Einstellungen.> System> Wählen Sie den Raum aus, in dem die Lautsprecherbeleuchtung ausgeschaltet werden soll.> Scrollen Sie nach unten, um die Statusanzeige (iOS) auszuschalten.

Wenn Sie über einen Sonos-Lautsprecher mit Touch-Steuerelementen verfügen, z. B. Playbase, Beam, Play: 5 der zweiten Generation, Sonos One, Sonos One SL, Sonos Move, Sonos Five oder Sonos Arc, können Sie die Touch-Steuerelemente deaktivieren.

Klicken Sie unten rechts in der App auf die Registerkarte Einstellungen> System> Wählen Sie den Raum mit dem Lautsprecher aus, für den Sie die Touch-Steuerelemente deaktivieren möchten.> Deaktivieren Sie die Touch-Steuerelemente (iOS) / Deaktivieren Sie die Lautsprecher-Touch-Steuerelemente (Android).

Die Wiedergabe- / Pause-Taste Ihres Sonos-Lautsprechers spielt nicht nur Songs ab und hält sie an. Tippen Sie zweimal darauf und Sie können zum nächsten Titel springen, ohne die App zu öffnen.

Wenn Sie Sonos Play: 5 , Playbase, Sonos One, Sonos Beam, Sonos One SL, Sonos Move, Sonos Five oder Sonos Arc der zweiten Generation verwenden, wird der vorherige Titel durch Wischen nach links abgespielt, während durch Wischen nach rechts vorwärts gesprungen wird der Nächste.

Durch langes Drücken der Wiedergabe- / Pause-Taste wird der Lautsprecher, auf den Sie ihn drücken, stummgeschaltet, sodass Sie einen Anruf in Ihrem Büro entgegennehmen können, die Musik jedoch weiterhin in Ihrem Wohnzimmer abgespielt werden kann.

Für diejenigen unter Ihnen mit Sonos Five, Play: 5 der zweiten Generation, Playbase, Beam, Arc, Sonos One, Sonos One SL, Sonos Move und Kindern oder Katzen, die es berühren oder auf die Bedienelemente klettern möchten, können Sie das deaktivieren Swipe-Funktionalität.

Halten Sie dazu die Pair-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, wenn der Lautsprecher vollständig gestartet ist, um die Swipe-Schnittstelle zu deaktivieren. Sie drücken es dann einmal, um es in diesem Zustand zu belassen.

Um die Sonos-Lautstärkeregelung auf Ihrem Android-Gerät zu erhalten, tippen Sie auf die drei Punkte unten rechts> Einstellungen> Erweiterte Einstellungen> Lautstärkeregelung auf dem Startbildschirm zulassen.

Um die Sonos-Lautstärkeregelung auf Ihrem iOS-Gerät zu erhalten, tippen Sie auf Einstellungen> App-Einstellungen> Bildschirmsteuerung sperren.

Für Benutzer mit einem iPhone 6S oder neuer oder einem iPhone XR oder neuer funktioniert die Sonos-App mit 3D Touch bzw. Haptic Touch , die beide ein Kontextmenü anzeigen, wenn Sie lange auf die Sonos-App drücken.

Durch langes Drücken auf das Sonos-App-Symbol können Sie den zuletzt gehörten Titel anhalten oder abspielen, ohne die App zuerst zu öffnen. Sie können auch Favoriten oder Suche starten.

In der Vergangenheit mussten Sonos-Lautsprecher über die Sonos-App gesteuert werden, und das war es auch. Mit einem Software-Update konnten Sie Ihre Lautsprecher jedoch direkt über Spotify steuern, wenn Sie ein Premium-Abonnement haben.

Befolgen Sie die Anweisungen in unserer separaten Funktion , um alles einzurichten. Nach dem Sortieren werden Ihre Sonos-Lautsprecher auf der Registerkarte Geräte verfügbar von Spotify aufgelistet.

So steuern Sie Sonos über Spotify

Sonos unterstützt AirPlay 2 für Beam, One, Playbase, Play: 5 (2015), Sonos One SL, Sonos Move, Sonos Five und Sonos Arc. Wenn Sie jedoch mindestens einen dieser Lautsprecher haben, können Sie auf ältere Sonos-Lautsprecher streamen über es.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre Lieblings-Apps, YouTube, Netflix, Podcast oder Apple Music über AirPlay 2 auf Ihre Sonos-Lautsprecher zu streamen.

Beginnen Sie mit der Wiedergabe des Inhalts, den Sie streamen möchten.> Wischen Sie von unten auf Ihrem iOS-Gerät nach oben, um das Control Center zu starten, oder schwenken Sie von oben rechts nach unten, wenn Sie ein iPhone mit Gesichtserkennung haben.> Berühren und halten Sie die Audiokarte oben rechts. Hand Ecke, um auszuwählen, zu welchem Lautsprecher Sie spielen möchten.

Wie oben erwähnt, wird AirPlay nur von den neueren Sonos-Lautsprechern unterstützt. Wenn Sie jedoch über einen dieser Lautsprecher verfügen, können Sie ihn zum Streamen auf ältere Sonos-Lautsprecher verwenden.

Starten Sie die Wiedergabe von Inhalten von Airplay auf einem kompatiblen Sonos-Lautsprecher.> Öffnen Sie die Sonos-App.> Tippen Sie auf Räume.> Gruppieren Sie nicht kompatible Lautsprecher mit Ihrem AirPlay-kompatiblen Lautsprecher.

Gehen Sie dazu automatisch zur Registerkarte Einstellungen unten rechts in der Sonos-App> System> Airplay> Gruppen-Nicht-Airplay-Lautsprecher umschalten.

Der Sonos Arc sollte ein Dolby Atmos-Audiosignal automatisch über HDMI ARC oder eARC erkennen, wenn er an ein Fernsehgerät angeschlossen ist, das dies unterstützt.

Wenn der Quellinhalt einen Dolby Atmos-Soundtrack enthält, z. B. 4K Blu-ray oder unterstützte Netflix-, Amazon Prime Video- oder Disney + -Show, wird das Dolby Atmos-Symbol auf dem Wiedergabebildschirm in der Sonos-App angezeigt. Wenn es nicht in der App angezeigt wird, empfängt es keinen Dolby Atmos-Track.

Sie können Ihr Sonos-System mit Ihrer Stimme mit Alexa steuern, wenn Sie über Sonos One, Sonos Beam, Sonos Move, Sonos Arc oder Amazon Echo , Echo Dot oder ein anderes Alexa-fähiges Gerät verfügen.

Befolgen Sie die ausführlicheren Anweisungen in unserer separaten Funktion, und Sie können Alexa bitten, Musik auf Ihren Sonos-Lautsprechern abzuspielen, oder befolgen Sie die nachstehenden Kurzanweisungen für Benutzer mit einem Amazon Echo-Gerät oder einem Alexa-fähigen Gerät.

Richten Sie Ihr Amazon Alexa-Gerät ein> Geben Sie Ihre Sonos-Kontoinformationen ein> Öffnen Sie die Alexa-App> Tippen Sie auf Fähigkeiten> Wählen Sie Sonos-Fähigkeit aus> Aktivieren.

Bei Sonos One , Sonos Beam, Sonos Move und Sonos Arc ist Alexa für die sofortige Sprachsteuerung sowie die Sprachsteuerung vorhandener Sonos-Lautsprecher integriert.

Sonos One, Sonos Beam, Sonos Move und Sonos Arc unterstützen nicht nur Alexa, sondern auch Google Assistant .

Wie bei einem Amazon Echo-Gerät können Sie Ihre Sonos-Lautsprecher auch über ein Google Assistant-fähiges Gerät wie Google Home oder Nest Mini steuern.

Sie können Siri bitten, Apple Music auch über Ihre Sonos-Lautsprecher zu steuern, vorausgesetzt, Sie haben ein Abonnement für Apple Music , ein iOS-Gerät und AirPlay 2-kompatible Sonos-Lautsprecher.

Holen Sie sich Ihr iPhone, iPad oder Apple TV und sagen Sie "Hey Siri, spielen Sie [Musikanforderung einfügen] [Raumnamen einfügen]", zum Beispiel "Hey Siri, spielen Sie Ed Sheeran überall".

Sie müssen Ihren AirPlay 2-kompatiblen Sonos-Lautsprecher (siehe oben) zur Apple Home- App hinzufügen. Öffnen Sie dazu die Home-App und tippen Sie auf Zubehör hinzufügen> Wählen Sie Kein Code oder kann nicht scannen> Tippen Sie auf den Lautsprecher, den Sie hinzufügen möchten> Fertig.

Wenn Sie einen Sonos-Lautsprecher mit Sprachsteuerung haben, also entweder Sonos One, Sonos Beam, Sonos Move oder Sonos Arc, können Sie das Mikrofon ein- und ausschalten. Wenn das Licht an ist, ist das Mikrofon eingeschaltet und hört zu, sodass Sie die Sprachsteuerung verwenden können. Wenn das Licht ausgeschaltet ist, ist das Mikrofon ausgeschaltet und Sie können Alexa oder Google Assistant nicht verwenden.

Um das Mikrofon ein- oder auszuschalten, tippen Sie einfach auf den Lautsprecher.

Mit Sonos können Sie die Kindersicherung festlegen, um explizite Inhalte einzuschränken. Es ist derzeit nur für Amazon Music und Apple Music verfügbar, wird aber zweifellos irgendwann auf andere Dienste ausgeweitet.

Tippen Sie unten rechts in der Sonos-App auf die Registerkarte Einstellungen> System> Kindersicherung> Expliziten Inhalt filtern> Geben Sie das Kennwort Ihres Sonos-Kontos ein, um es ein- oder auszuschalten.

Mein Sonos eignet sich hervorragend für Wiedergabelisten, die Sie gerne ständig hören. Wenn Sie Ihre Favoriten zu My Sonos hinzufügen, sind sie viel leichter zugänglich, und Sie müssen nur unten links in der App schnell tippen. Nach dem Hinzufügen müssen Sie nicht mehr nach ihnen suchen oder den von Ihnen ausgewählten Musik-Streaming-Dienst öffnen, um sie zu finden. Es funktioniert für Wiedergabelisten, Songs, Radiosender, Bands und Künstler.

Um eine Wiedergabeliste zu My Sonos hinzuzufügen, tippen Sie auf die entsprechende Wiedergabeliste.> Klicken Sie oben rechts auf die drei oberen Punkte.> Wiedergabeliste zu My Sonos hinzufügen.

Genau wie beim Hinzufügen einer Wiedergabeliste erleichtert das Hinzufügen eines Songs zu My Sonos das Auffinden. Suchen Sie den gewünschten Titel> Klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte> Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Titel des Songs> Fügen Sie meinem Sonos einen Titel hinzu.

Wenn Sie die Reihenfolge der auf der Registerkarte "Mein Sonos" angezeigten Elemente bearbeiten möchten, ist dies sehr einfach.

Gehen Sie zu Meine Sonos> Klicken Sie oben rechts auf Bearbeiten. Von hier aus können Sie lange drücken, um die Reihenfolge zu ändern, in der Dinge angezeigt werden, z. B. das Verschieben von Sonos-Wiedergabelisten nach oben. Durch Tippen auf jede Kategorie können Sie auch Dinge aus den jeweiligen Kategorien löschen. Stellen Sie sicher, dass Sie oben rechts auf Fertig klicken, wenn Sie fertig sind.

Die Sonos-Wiedergabeliste funktioniert ähnlich wie My Sonos, aber es geht nur um Wiedergabelisten, die sie schön und zugänglich machen. Um eine Wiedergabeliste zu Sonos-Wiedergabelisten hinzuzufügen, suchen Sie die Wiedergabeliste, die Sie hinzufügen möchten.> Tippen Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke.> Zur Sonos-Wiedergabeliste hinzufügen.

Im Abschnitt "Sonos-Wiedergabeliste" können Sie nicht nur kuratierte Wiedergabelisten hinzufügen, sondern auch eigene erstellen. Klicken Sie unten links in der App auf Meine Sonos> Klicken Sie oben rechts auf Bearbeiten> Klicken Sie auf Wiedergabelisten> Klicken Sie unten auf Neue Wiedergabeliste> Wiedergabeliste benennen.

Es wird dann im Abschnitt "Sonos-Wiedergabeliste" auf der Registerkarte "Mein Sonos" angezeigt, damit Sie Songs hinzufügen können.

Das Hinzufügen eines Songs zu einer von Ihnen erstellten Sonos-Wiedergabeliste oder einer Wiedergabeliste, die von einer anderen Person erstellt, aber zum Abschnitt Sonos-Wiedergabeliste hinzugefügt wurde, ist einfach. Suchen Sie das Lied> Tippen Sie auf die drei Punkte> Zur Sonos-Wiedergabeliste hinzufügen> Wählen Sie die Wiedergabeliste aus, zu der Sie es hinzufügen möchten.

Sie haben vielleicht vor ein paar Monaten eine Wiedergabeliste wirklich gemocht, aber jetzt macht Sie jedes Lied darin verrückt. Kein Problem. Tippen Sie unten links in der App auf die Registerkarte Meine Sonos> Scrollen Sie nach unten zu Sonos-Wiedergabelisten> Tippen Sie auf den Titel der Wiedergabelisten> Tippen Sie auf die Wiedergabeliste, die Sie bearbeiten möchten> Klicken Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke> Wiedergabeliste bearbeiten. Von hier aus können Sie Songs löschen oder neu anordnen.

Mein Sonos zeigt auch Ihre Musikgeschichte an, wenn Sie es zulassen. Wenn diese Option zuletzt aktiviert ist, können Sie im Abschnitt "Meine Sonos" der App schnell auf Musik zugreifen, die Sie kürzlich abgespielt haben.

Klicken Sie unten links auf Meine Sonos> Scrollen Sie zu Zuletzt gespielt> Einschalten.

Möglicherweise haben Sie Ed Sheeran in den letzten zwei Monaten wiederholt gespielt, und jetzt haben Sie ihn satt, sodass Sie ihn nicht im Abschnitt "Zuletzt gespielt" von My Sonos sehen möchten. Keine Sorgen.

Klicken Sie auf Meine Sonos> Tippen Sie auf die Überschrift Zuletzt abgespielt> Klicken Sie oben rechts auf Bearbeiten> Löschen Sie die Songs, die nicht angezeigt werden sollen, oder klicken Sie unten auf Alle löschen.

Die Warteschlange ist für jene Tage gedacht, an denen Sie eine Auswahl zufälliger Songs wünschen, anstatt ein bestimmtes Album oder eine bestimmte Wiedergabeliste auszuwählen, die Sie oder eine andere Person bereits erstellt haben.

Tippen Sie unten in der App auf die Registerkarte Suchen> Songs in der Leiste oben auswählen> Geben Sie einen beliebigen Songtitel in die Suchleiste ein> Tippen Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Songtitel, sobald Sie ihn gefunden haben> Hinzufügen bis zum Ende der Warteschlange.

Wenn Sie die Warteschlange bearbeiten oder sehen möchten, welche Titel Sie der Warteschlange hinzugefügt haben, müssen Sie zur Registerkarte Räume in der unteren Mitte der App gehen. Erweitern Sie von hier aus den Bereich "Jetzt spielen" unten und tippen Sie oben auf die beiden Zeilen neben dem Raumnamen. Sie können die Warteschlange dann löschen, bearbeiten oder speichern, indem Sie auf die entsprechende Option am unteren Bildschirmrand tippen.

Mit Bearbeiten können Sie die Titel in die gewünschte Reihenfolge ziehen und ablegen. Mit Speichern können Sie die Warteschlange als Wiedergabeliste speichern und ihr einen Namen geben. Es wird unter Sonos-Wiedergabelisten angezeigt, damit Sie es beim nächsten Mal leicht finden können, wenn Sie sich für diese zufällige Mischung interessieren.

Die Idee eines Mehrraumsystems besteht darin, dass Sie Musik in mehreren Räumen abspielen können. Um Lautsprecher zu gruppieren oder die Gruppierung aufzuheben, tippen Sie unten in der App auf die Registerkarte Räume. Ihre Sonos-Lautsprecher werden dann in einer Liste angezeigt. Klicken Sie auf Gruppieren unter dem Lautsprecher, den Sie gruppieren möchten. Wählen Sie verschiedene Lautsprecher aus oder deaktivieren Sie sie. Die angekreuzten spielen die gleiche Musik.

Es ist auch möglich, Räume mit einem Touch zu gruppieren. Halten Sie dazu die Wiedergabetaste eines beliebigen Sonos-Lautsprechers gedrückt, um ihn mit einem Raum zu gruppieren, der bereits abgespielt wird. Wenn in verschiedenen Räumen unterschiedliche Musik abgespielt wird, halten Sie die Wiedergabetaste auf dem Lautsprecher, den Sie gruppieren möchten, gedrückt, bis Sie den gewünschten Ton hören.

Um unterschiedliche Musik auf verschiedenen Sonos-Lautsprechern abzuspielen, müssen Sie nur auswählen, was jeder Lautsprecher abspielen soll, und die Lautsprecher gruppieren, auf denen Sie dieselbe Musik abspielen möchten. Nach der Gruppierung können Sie auswählen, welche Gruppe von Lautsprechern oder einzelnen Lautsprechern abgespielt werden soll.

Wie oben erwähnt, können Sie auf die Lautsprecher zugreifen, indem Sie unten in der App auf die Registerkarte Räume tippen. Von hier aus können Sie sie gruppieren oder die Gruppierung aufheben.

Sonos unterstützt über 100 Musikdienste, von den üblichen Verdächtigen wie Spotify , Apple Music und Amazon Music bis zu den weniger bekannten Diensten. Es lohnt sich, alle Dienste hinzuzufügen, die Sie abonniert haben, wenn Sie die bestmögliche Erfahrung wünschen.

Um einen Musikdienst hinzuzufügen, rufen Sie die Registerkarte Einstellungen unten rechts in der App auf> Dienste & Sprache> Tippen Sie unter Musik und Inhalt auf Dienst hinzufügen> Tippen Sie in der Liste auf den entsprechenden Musikdienst oder suchen Sie über das Suchsymbol oben rechts > Zu Sonos hinzufügen> Anmelden.

Die Suche nach einem Song, Album, Künstler, Radiosender, Podcast, Komponisten oder sogar Genre auf Sonos ist wirklich einfach. Wenn Sie die Suchfunktion in der Sonos-App verwenden, werden alle Musikdienste durchsucht, bei denen Sie angemeldet sind. So können Sie mit nur wenigen Klicks alles abspielen, was Sie gefunden haben.

Gehen Sie entweder zur Registerkarte Durchsuchen am unteren Rand der App, um einen bestimmten Musikdienst zu durchsuchen, bei dem Sie sich angemeldet haben, oder öffnen Sie die Registerkarte Suchen, ebenfalls am unteren Rand der App, und geben Sie die Suchleiste oben ein, um sicherzustellen, dass Sie dies tun haben ausgewählt, nach welcher Art von Musik Sie suchen, z. B. nach Lied oder Album.

Möchten Sie sicherstellen, dass Ihr Zuhause oder Büro niemals still ist? Sie können die Crossfade-Funktion beim Anhören eines Albums aktivieren, sodass ein Beyonce-Song direkt in den nächsten übergeht. Tippen Sie dazu auf die drei Punkte rechts neben dem Titel des Songs im Bildschirm "Aktuelle Wiedergabe"> "Crossfade ein- / ankreuzen".

Möchten Sie mit Ihrem Lieblingssong aufwachen, Ihre Playbar, Beam, Playbase oder Arc zu Beginn eines Spiels starten, damit Sie den Anstoß nicht verpassen, oder einige Songs den halben Tag spielen, um Ihr Haustier zu stimulieren? Tippen Sie unten rechts in der Sonos-App auf die Registerkarte Einstellungen> System> Alarme> Alarm hinzufügen> Uhrzeit, Raum, Musik, Frequenz und Lautstärke einstellen> Speichern.

Sie können auswählen, wie lange der Alarm abgespielt werden soll, und Snooze-Warnungen in den Optionen aktivieren oder deaktivieren. Es ist auch möglich, die Alarmeinstellungen an andere Sonos-Lautsprecher in anderen Räumen zu senden, indem Sie auf den Raum tippen und Gruppierte Räume einschließen oder aktivieren. Für jeden Sonos-Lautsprecher in Ihrem Zuhause können unterschiedliche Alarme eingestellt werden.

Wenn Sie einen Alarm per Sprachbefehl einstellen, finden Sie diesen in der Alexa- oder Google Assistant-App und nicht in der Sonos-App.

Wenn Sie gerne bei Musik einschlafen, können Sie Ihren Sonos-Lautsprecher dazu bringen, Ihnen ein Schlaflied oder Ihre Version eines Schlaflieds vorzuspielen. Wählen Sie das Album, den Titel oder den Sender aus, zu dem Sie einschlafen möchten, und öffnen Sie den Bildschirm "Aktuelle Wiedergabe", auf dem sich das Albumcover und die Lautstärkeregelung befinden.

Tippen Sie anschließend auf die drei Punkte> Sleep Timer auswählen> Dauer auswählen. Sie haben die Wahl zwischen 15 Minuten, 30 Minuten, 45 Minuten, 1 Stunde oder 2 Stunden.

TuneIn Radio ist auf Sonos kostenlos, aber nicht nur zum Hören Ihres Lieblingsradiosenders nützlich. Sie können es beispielsweise verwenden, um stattdessen die Fernsehkommentatoren durch Ihr bevorzugtes Radiokommentarteam zu ersetzen.

Tippen Sie unten in der App auf die Registerkarte Durchsuchen> Radio by TuneIn> Kategorie auswählen oder suchen Sie nach dem gewünschten Sender. Haben Sie keine Angst, neue Sender auszuprobieren, es ist schließlich kostenlos.

Wenn Sie über eine Playbar, einen Arc, einen Beam oder eine Playbase verfügen, gibt es eine Funktion namens Sprachverbesserung, die den Klang von Stimmen verbessert und sicherstellt, dass Sie Kommentatoren oder Schauspieler und Schauspielerinnen in Filmen hören.

Tippen Sie auf die Registerkarte Raum> Tippen Sie auf den Raum, in dem sich Ihr Sonos-Heimkino-Lautsprecher befindet.> Tippen Sie auf das quadratische Sprachsymbol und schalten Sie es weiß ein, um die Sprachverbesserung zu aktivieren.

Dies ist eine weitere für diejenigen unter Ihnen, die über eine PlayBar, einen Arc, einen Beam oder eine Playbase verfügen. Wenn Sie den Nachtsound einschalten, werden leise Geräusche verstärkt und lautere Geräusche unterdrückt, um sicherzustellen, dass keine Nachbarn an Ihre Tür klopfen und Sie auffordern, die Lautstärke zu verringern.

Tippen Sie auf die Registerkarte Raum> Tippen Sie mit Ihrem Sonos-Heimkino-Lautsprecher auf den Raum> Tippen Sie auf das Mond-Symbol und schalten Sie es weiß ein, um den Nachtsound einzuschalten.

Möchten Sie den Fußballkommentar aus dem Badezimmer hören oder MTV in Ihrem ganzen Haus spielen lassen? Wenn Sie eine Playbar, Beam oder Playbase haben, gruppieren Sie diese mit den anderen Sonos-Lautsprechern in Ihrem Haus, wo Sie hören möchten, was auf Ihrem Fernseher abgespielt wird.

Öffnen Sie die Registerkarte "Räume" unten in der App.> Tippen Sie in dem Raum, in dem sich Ihre Playbar, Ihr Bogen, Ihr Balken oder Ihre Playbase befinden, auf "Gruppe".

Lieben Sie Ihre Freunde, aber hassen Sie ihren Musikgeschmack? Kein Problem, spielen Sie einfach Ihre eigene gute Musik über die Sonos-Lautsprecher. Sie müssen auf ihr WLAN zugreifen, aber sobald Sie eingeschaltet sind, öffnen Sie die Sonos-App und fügen Sie die Songs, die Sie lieben, ihrer Warteschlange hinzu.

Wir sagen Gutenachtgeschichte, aber es kann sich um jede aufgezeichnete Nachricht von Familie, Freunden oder Angehörigen handeln, mit der Sie Ihr Zuhause füllen möchten. Bitten Sie den Rekorder, Ihnen die MP3-Datei zu senden, sie mit Ihrer Musikbibliothek zu synchronisieren, und Sie können sie mit der Funktion Auf diesem iPhone / Gerät wiedergeben.

Wenn Sie wissen möchten, wie oft Sie Taylor Swift oder Fleetwood Mac hören, können Sie dies herausfinden, indem Sie sich online bei Last.fm anmelden. Melden Sie sich in der Sonos-App bei Last.fm an und es zeigt Ihnen Ihre Hörgewohnheiten.

Wenn Sie die neuesten Funktionen testen möchten, bevor sie ordnungsgemäß gestartet werden, können Sie sich beim Beta-Programm anmelden, um die Vorabversionssoftware auszuprobieren. Um teilzunehmen, gehen Sie zu den drei Punkten unten rechts in der App> Einstellungen> Erweiterte Einstellungen> Beta-Programm> Beta-Programm beitreten.

Schreiben von Britta O'Boyle.