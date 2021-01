Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sonos bietet eine Softwarefunktion namens Trueplay , mit der Ihre vorhandenen Sonos-Lautsprecher besser klingen sollen. Die Software ist so konzipiert, dass Benutzer ihre Sonos-Lautsprecher überall aufstellen können, sogar in einem Schrank, und dennoch eine gute Klangqualität erzielen können.

Mit Trueplay können Sie Ihren Sonos-Lautsprecher mithilfe der Sonos-App Schritt für Schritt auf den Raum einstellen, in dem er sich befindet. Wir haben den Trueplay-Prozess unten detailliert beschrieben. Wenn Sie jedoch weitere Informationen zur Funktionsweise des Prozesses wünschen, können Sie unsere erläuterte Trueplay-Funktion lesen.

Trueplay wird für alle Sonos-Lautsprecher angeboten, einschließlich Sonos One , Sonos One SL , Play: 1 , Play: 3 , Play: 5 , Sonos Five, Playbar , Playbase , Beam und Arc . Es ist auch auf dem tragbaren Sonos Move verfügbar, aber dieser Lautsprecher bietet automatische Trueplay-Abstimmung.

Für Trueplay ist ein Apple-Gerät mit iOS 7 und höher für den Optimierungsprozess sowie Benutzer erforderlich, die vom Sofa aufstehen. Das Tuning-Setup kann derzeit nicht mit einem Android-Gerät durchgeführt werden, da die Mikrofone zu unterschiedlich sind, Sonos jedoch angegeben hat, dass daran gearbeitet wird.

So starten Sie den Trueplay-Vorgang: Öffnen Sie die Sonos-App> Tippen Sie unten rechts auf dem Display auf die Registerkarte Einstellungen> System> Tippen Sie auf den Lautsprecher, den Sie für Trueplay einstellen möchten> Tippen Sie im Bereich Sound auf Trueplay> Tippen Sie auf Trueplay Tuning> Weiter .

Trueplay verwendet das Mikrofon auf Ihrem iOS-Gerät, um Testgeräusche zu hören, die von dem von Ihnen eingestellten Sonos-Lautsprecher ausgegeben werden. Der erste Schritt des Trueplay-Prozesses besteht darin, den Zugriff auf das Mikrofon zu gewähren.

Sobald die Sonos-App Zugriff auf das Mikrofon hat, können Sie den Trueplay-Prozess starten. Stellen Sie sicher, dass Sie keinen Fall auf Ihrem iOS-Gerät haben.

Bewegen Sie den Sonos-Lautsprecher, den Sie gerade einstellen möchten, in die Position, in der Sie ihn belassen möchten. Durch den Trueplay-Vorgang wird der Lautsprecher speziell auf seine Position abgestimmt. Wenn Sie ihn also auch auf die andere Seite des Raums bewegen, lohnt es sich, ihn erneut einzustellen Stellen Sie sicher, dass Sie den bestmöglichen Klang erhalten.

Befolgen Sie die Schritte am Anfang dieses Abschnitts, um einen Lautsprecher neu abzustimmen.

Ihr iOS-Gerät muss auf eine bestimmte Weise gehalten werden, damit es die Testgeräusche genau aufnimmt. Das Mikrofon muss oben sein, damit Sie Ihr iPhone oder iPad auf den Kopf stellen müssen.

Dies bedeutet, dass entweder das Gerät in vertikaler Position mit der Home-Taste (für iPhone 8 und älter) oben oder der Face ID-Kerbe (für iPhone X- Geräte und neuere) unten gehalten wird.

Das Mikrofon auf Ihrem iOS-Gerät stellt dann sicher, dass der Raum, den Sie einstellen, leise genug ist. Kein Reden, kein Fernseher, keine Musik. Super Stille ist notwendig, damit Trueplay funktioniert.

Wenn im Raum zu viel Lärm zu hören ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die Sie auffordert, die Klappe zu halten. Sie können entweder erneut versuchen auswählen oder die Abstimmung abbrechen, wenn die Zeit nicht ganz richtig ist, um leise zu sein.

Es gibt ein sehr kurzes Video (unter einer Minute), das Sie durch die Durchführung der Tuning-Technik führt. Es lohnt sich zu beobachten, ob Sie es gleich beim ersten Mal richtig machen, da Sie sonst den gesamten Vorgang wiederholen müssen.

Sobald Sie auf Tuning starten klicken, gibt der Sonos-Lautsprecher, den Sie einstellen, eine Reihe von Testgeräuschen aus. Sie müssen dann langsam durch den Raum gehen und Ihr Gerät sanft auf und ab bewegen, wie das Video zeigt.

Kein Laufen und kein Winken mit dem Arm, als hättest du gerade einen längst verlorenen Freund gesehen. Sie müssen es erneut tun, wenn Sie mitgerissen werden oder sich überhaupt nicht richtig bewegen. Es ist einfach, aber eine Kunst. Tippen Sie auf Tuning starten, wenn Sie bereit sind.

Für die Playbar, Playbase, Beam und Arc müssen Sie die Tuning-Technik zweimal ausführen. Beim ersten Mal sitzen Sie an der Stelle, an der Sie normalerweise fernsehen, und Sonos kann den Klang Ihres Lautsprechers ausgleichen. Beim zweiten Mal gehen Sie wie oben beschrieben herum und folgen dem gleichen Verfahren wie bei anderen Sonos-Lautsprechern.

Sie müssen weiter winken und gehen, bis der Testton aufhört. Denken Sie also nicht einmal daran, Start zu drücken und sich wieder auf das Sofa zu setzen.

Wenn Sie 45 Sekunden Gehen und Winken nicht bewältigen können, können Sie den Abstimmvorgang abbrechen, indem Sie auf das Kreuz in der Mitte schlagen. Wenn Sie es jedoch bis zum Ende schaffen, ohne dass der Fehlerbildschirm angezeigt wird, haben Sie Ihren Lautsprecher erfolgreich auf den Raum eingestellt, und Sie sollten einen Unterschied im Klang feststellen. Je mehr Sie zuhören, desto besser sollte der Lautsprecher klingen.

Schreiben von Britta O'Boyle.