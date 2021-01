Was ist Sonos Trueplay und wie funktioniert es?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sonos Trueplay ist eine Softwarefunktion, mit der jeder, der einen Sonos-Lautsprecher besitzt , ihn speziell auf den Raum abstimmen kann, in dem er sich befindet. Ähnlich wie jemand ein professionelles HiFi-System abstimmen könnte, bietet Sonos Trueplay diese Technologie auf einfache Weise Format verwalten und verstehen.

Es gibt viele Faktoren, die die Art und Weise beeinflussen, wie ein Lautsprecher in einem Raum klingt. Die Idee von Trueplay ist es, diese Faktoren zu erkennen und sich entsprechend zu kalibrieren, damit der jeweilige Sonos-Lautsprecher unter Berücksichtigung dieser Faktoren so gut wie möglich klingt.

Mit Sonos Trueplay können Sie jeden Sonos-Lautsprecher überall hinstellen. Sie könnten einen Sonos One hinter den Vorhang oder einen Sonos Five in einen Schrank stellen, und die Idee ist, dass es für die Tonausgabe keine Rolle spielen sollte.

Die Trueplay-Software analysiert alle akustischen Faktoren, die sich auf die Klangqualität eines Lautsprechers auswirken können, z. B. Raumgröße, Layout, Dekor und Lautsprecherplatzierung. Anschließend wird angepasst, wie jeder Hochtöner und Tieftöner Klang erzeugt, um sicherzustellen, dass der Lautsprecher überall so gut wie möglich klingt.

Das Unternehmen sagt, Sie sollten nicht darüber nachdenken müssen, wo Sie einen Redner platzieren. Sie sollten es überall platzieren können, und Sonos macht dies mit Trueplay besser möglich.

Damit Trueplay Ihren Sonos-Lautsprecher in der Umgebung so gut wie möglich klingen lässt, müssen Sie einen Abstimmungsprozess durchlaufen - es sei denn, Sie haben den Sonos Move , der die Trueplay-Abstimmung automatisch durchführt.

Im Gegensatz zu anderen Tuning-Prozessen dauert das Trueplay-Tuning auf allen Sonos-Lautsprechern mit Ausnahme des Sonos Move drei Minuten und ist sehr einfach und unkompliziert. Beim Sonos Move dauert es ungefähr 30 Sekunden, um die erforderlichen Anpassungen automatisch vorzunehmen.

Die Sonos-App fordert Sie auf, mit der Abstimmung zu beginnen, und gibt nach Befolgen der Schritte schließlich eine Reihe von Testgeräuschen aus. Diese Geräusche bestehen aus drei Eigenschaften: braunes Rauschen, Impulsgeräusche, die Echos ermöglichen, und ein Frequenzumlauf.

Das Mikrofon in Ihrem iOS-Gerät (Android-Geräte werden nicht unterstützt) erkennt, wie diese Geräusche auf den Raum reagieren, in dem Sie sich befinden, indem es misst, wie die Schallwellen von Wänden, Möbeln, Glas und anderen Oberflächen reflektiert werden, während beim Sonos Move das Gebäude im Mikrofon Array kümmert sich um diesen Teil. Diese Informationen werden dann verwendet, um ein akustisches Profil Ihres Raums zu erstellen, indem aufgezeichnet wird, wie laut verschiedene Frequenzen klingen, wenn Sie sich bewegen.

Die Trueplay-Software erstellt dann eine Kombination aus Equalizer- und Filtertechniken, um diese Frequenzen so zu korrigieren, dass die Musik so klingt, wie der Künstler es beabsichtigt hat, dem Abstimmungsprozess zu folgen.

Laut Sonos weiß der Lautsprecher, wie es klingen soll, und Trueplay sagt ihm, wie es nicht klingt, sodass er sich selbst so einstellen kann, dass es besser klingt. Das Unternehmen sagt auch, dass Trueplay nichts ändern wird, was nicht geändert werden muss.

Wie bereits erwähnt, werden Sie von der App zu Schritten aufgefordert, wenn Sie einen anderen Sonos-Lautsprecher als den Sonos Move haben. Der Raum, den Sie einstellen, muss so leise wie möglich sein, damit der Prozess funktioniert. Sonos hat jedoch Algorithmen hinzugefügt, die Geräusche wie Hunderinde ausgleichen.

In der App befindet sich ein Video, das Ihnen zeigt, was zu tun ist. Wenn jedoch die oben genannten Geräusche auftreten, müssen Sie Ihr iOS-Gerät in der Hand halten und es auf und ab bewegen, während Sie durch den Raum gehen. Diejenigen mit einem Sonos Move müssen nur den Lautsprecher aufstellen, wo sie es wollen, und Trueplay wird stattfinden, ohne dass Sie etwas berühren.

Bei anderen Sonos-Lautsprechern müssen Sie sicherstellen, dass Sie so viel wie möglich im Raum herumlaufen, jedoch nicht zu schnell. Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass sich Ihr Arm vom Kopf bis zur Taille auf und ab bewegt, wie das Video zeigt. Andernfalls hören die Sounds auf und die App fordert Sie auf, es erneut zu versuchen.

Es dauert 45 Sekunden, um das eigentliche Abstimmbit auszuführen, wenn Sie es richtig machen, und Sie müssen es nicht erneut tun, es sei denn, Sie bewegen den Lautsprecher in einen anderen Raum oder ändern seine Ausrichtung. Selbst bei einem Stromausfall merkt sich der Lautsprecher die Raumkonfiguration.

Für Sonos Trueplay ist ein Apple-Gerät erforderlich, das unter iOS 7 und höher ausgeführt wird. Es kann sich um ein iPad, iPhone oder einen iPod Touch handeln, und Sie benötigen es nur für die zuvor erwähnten paar Minuten, um das Setup durchzuführen. Wenn Sie mit Android oder Windows arbeiten und keine Apple-Geräte in Ihrem Haus haben, müssen Sie eine iOS-Buddy-Runde einladen und sie bitten, ihr Gerät für einige Minuten auszuleihen, um das Trueplay-Setup zu erhalten.

Sonos arbeitet daran, Trueplay-Tuning mit Android-Geräten zum Laufen zu bringen , aber es gibt derzeit zu viele Variationen bei Android-Geräten, wenn es um Mikrofone geht. Das Unternehmen gibt an, dass sogar dasselbe Gerät auf einem anderen Netzbetreiber unterschiedliche Ergebnisse liefert und die Konfiguration daher länger dauert.

Alle unsere Sonos-Lautsprecher wurden mit Trueplay abgestimmt und der Unterschied ist definitiv spürbar. Wir stimmen alle unsere Lautsprecher neu ab, wenn wir sie bewegen, und wir würden definitiv sagen, dass es sich lohnt, dies zu tun.

Trueplay-Tuning dauert nicht lange, ist sehr einfach und wenn es einen vorhandenen Lautsprecher verbessern soll, warum dann nicht?

Sonos Trueplay ist kostenlos für alle Sonos-Lautsprecher verfügbar, darunter Sonos One , Sonos One SL , Play: 1 , Play: 3 , Play: 5, Play: 5 (2015) , Sonos Five, Playbar , Playbase , Beam und Arc . Es ist auch auf dem Sonos Move, aber in Form von Automatic Trueplay, wie oben erwähnt.

Schreiben von Britta O'Boyle.