Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Prime Day ist da und die Verkäufe sind nicht enttäuschend. Derzeit veranstaltet Amazon seine fünfte jährliche Verkaufsveranstaltung, bei der die Preise für alle Arten von Elektronik und Technologie gesenkt werden. Zum Beispiel gibt es eine neue Soundbar und einen neuen Subwoofer von Samsung, die fast 50 Prozent günstiger sind.

Amazon US hat die HW-R60C 3.1-Kanal-Soundbar von Samsung auf 185 US-Dollar mit kabellosem Subwoofer reduziert. Die Soundbar kann Musik über Ihr Mobilgerät mit Bluetooth-Konnektivität genauso einfach streamen wie Ton von Ihrem Fernseher.

Dieses Surround-Sound-System ist so eingerichtet, dass Ihr Entertainment-Center frei von überschüssigen Kabeln ist. Sowohl die Soundbar als auch der Subwoofer sind drahtlos mit Ihrem Fernseher verbunden. Optional ist ein drahtloses Surround-Kit erhältlich, mit dem Sie Ihrem System später zusätzliche Lautsprecher hinzufügen können.

Samsung betont, dass dies nicht nur dazu dient, Explosionen lauter zu machen. Die 3.1-Kanal-Soundbar verfügt über einen speziellen Center-Kanal, der sicherstellt, dass Sie alle Dialoge, auch das Flüstern, klar hören.

Prime-Mitglieder können für den Prime Day fast 30 Prozent der HW-R60C-Soundbar und des drahtlosen Subwoofers sparen und für 185 US-Dollar abholen.

Informationen zum Vergleich dieses Kits mit anderen verfügbaren Soundbars finden Sie in unserer Zusammenfassung.

Prime Day ist der jährliche Verkauf von Amazon, exklusiv für Prime-Mitglieder, die Amazon Prime abonnieren . In diesem Jahr können Prime-Mitglieder in den USA, Großbritannien und mehreren anderen Ländern der Welt vom 13. bis 14. Oktober auf Tausende von Rabatten bei Amazon zugreifen. Pocket-Lint zeigt in den folgenden Zusammenfassungen die besten Angebote für US- und UK-Prime-Mitglieder:

Schreiben von Maggie Tillman.