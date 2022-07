Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Amazon Prime Day beginnt am Dienstag, den 12. Juli 2022, und läuft bis zum nächsten Tag. Aber auch im Vorfeld gibt es auf der Website bereits Angebote und Schnäppchen zu entdecken.

Der Amazon Echo Dot der 4. Generation ist zum Beispiel bereits mit einem Preisnachlass von 42 Prozent erhältlich und kostet jetzt nur noch 29 Euro. Es gibt jedoch ein noch besseres Angebot für den intelligenten Lautsprecher.

Prime-Mitglieder können zwei Echo Dots der 4. Generation für nur 37,98 Euro erhalten, wenn sie an der Kasse den Rabattcode DOT4 eingeben. Wenn man bedenkt, dass zwei Geräte normalerweise ein paar Cent weniger als 100 Euro kosten, ist das ein Rabatt von mehr als 64 Prozent.

Um den zusätzlichen Rabatt zu erhalten, müssen Sie zwei Amazon Echo Dots in den Farben Glacier White, Charcoal oder Twilight Blue in den Warenkorb legen. Geben Sie dann an der Kasse in der Geschenkkarten-/Aktionscode-Leiste unter "Zahlungsmethode" DOT4 ein. Klicken Sie auf "Anwenden" und Sie werden den zusätzlichen Rabatt im Endpreis sehen.

Amazon Echo Dot (4. Generation) x 2 - 64% sparen Die neueste Version des Amazon Echo Dot unterstützt verlustfreies HD-Audio und ist eine der elegantesten Möglichkeiten, Alexa in Ihr Zuhause zu holen. Er ist in den Farben Glacier White, Charcoal oder Twilight Blue erhältlich. Normalerweise kostet er 49,99 € pro Stück, jetzt erhalten Sie zwei für nur 37,98 €. zum angebot

Wie bei allen Prime Day-Angeboten ist auch dieses exklusiv für Amazon Prime-Mitglieder. Sie können sich jedoch noch heute für eine kostenlose 30-tägige Probezeit anmelden und von diesem und allen anderen Rabatten profitieren, die auf uns zukommen.

Die Prime-Mitgliedschaft umfasst auch die kostenlose Lieferung am nächsten Tag für viele Tausend Artikel, die Prime-Video-Mitgliedschaft, Prime Gaming, den Zugang zu Amazon Music und vieles, vieles mehr. Vielleicht möchten Sie die Mitgliedschaft nach der anfänglichen Probezeit behalten.

Amazon wird in den kommenden Tagen viele weitere Angebote für seine Produkte haben. Viele davon finden Sie in unserem UK Amazon Prime Day Hub hier.

Schreiben von Rik Henderson.