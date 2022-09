Polaroid steigt mit neuen Lautsprechern in die Musik ein

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Polaroid hat einen interessanten neuen Ansatz für seine Marke angekündigt, in Form von Polaroid Music Players, einer Reihe von neuen Bluetooth-Lautsprechern, von denen das Unternehmen hofft, dass sie mit seinen kulturellen Wurzeln übereinstimmen.

Insgesamt gibt es vier Lautsprecher mit den Namen Polaroid P1, P2, P3 und P4, die nacheinander immer größer und leistungsfähiger werden.

Die ersten beiden haben ein sehr kompaktes Design, das an einen Gürtel oder eine Tasche geklemmt werden kann, damit Sie Ihren Sound überallhin mitnehmen können, während der P3 und der P4 eher an die Boomboxen der alten Schule erinnern.

Allerdings sind sie viel farbenfroher und lebendiger als diese älteren Lautsprecher, auch wenn sie einige Merkmale der alten Schule beibehalten haben. Eine rote Taste erinnert zum Beispiel an die Aktionstasten der Polaroid-Kameras.

Jeder Lautsprecher verfügt außerdem über einen Drehregler, mit dem man zwischen den neu eingeführten Polaroid-Radiosendern wechseln kann, einem Entdeckungsdienst, den Polaroid zusammen mit der Hardware anbietet.

Es wird fünf Sender mit Wiedergabelisten geben, die von Musikern, Künstlern und Kreativen kuratiert und erstellt wurden, um das Musikstreaming theoretisch besser zu gestalten.

Zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht viel mehr über die technischen Spezifikationen der Lautsprecher. Es wird also sehr interessant sein, zu sehen, wie sie sich auf dem Markt behaupten, zumal Polaroid so etwas noch nie zuvor gemacht hat.

Was wir wissen, sind die Preise in Großbritannien - der P1 Music Player wird 49,99 £ kosten, der P2 Music Player 119,99 £, der P3 Music Player 169,99 £ und der P4 Music Player 259,99 £, was bedeutet, dass sie eine breite Palette von Budgets abdecken.

