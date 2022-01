Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Panasonic hat eine Final Fantasy XIV Edition seines tragbaren Gaming-Lautsprechers SoundSlayer GN01 vorgestellt .

Der Lautsprecher, der erstmals während der Gamescom 2021 angekündigt wurde, sitzt wie ein Reisekissen um Ihren Hals und bietet Ihnen ein genaueres persönliches Surround-Sound-Erlebnis als ein Paar Kopfhörer.

Das liegt daran, dass es vier Breitbandlautsprecher rund um die Band sowie ein Mikrofon mit Geräusch- und Echounterdrückung für den Chat im Spiel enthält.

Die Neuauflage wurde mit dem Final Fantasy Online-Team erstellt und ist mit speziellen Abziehbildern für Fans der äußerst beliebten MMORPG-Serie geschmückt.

Der Lautsprecher kann entweder über USB oder seine 3,5-mm-Buchse an so ziemlich jede Gaming-Quelle angeschlossen werden (z. B. an einen DualSense- oder Xbox Wireless Controller).

Es verfügt über drei spezifische Audiomodi, die in Zusammenarbeit mit Square Enix, dem Entwickler und Herausgeber von Final Fantasy, abgestimmt wurden – Rollenspiel, Ego-Shooter und Stimme, um den Dialog in Spielen zu verbessern, in denen mehr geredet als gehandelt wird.

Es gibt auch einen Kinomodus, wenn Sie sich einfach nur zurücklehnen, entspannen und einen Film ansehen möchten.

Der tragbare Gaming-Lautsprecher SC-GN01 der Final Fantasy-Edition von Panasonic wird 199,99 £ kosten, wenn er im Februar 2022 in Europa auf den Markt kommt.

Pocket-lint nimmt diese Woche an der CES 2022 teil. Wir werden Ihnen mehr über Panasonic-Produkte bringen, sobald sie angekündigt werden.