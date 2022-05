Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Marshall hat seinen bisher kleinsten tragbaren Lautsprecher angekündigt, der in Kürze bestellt werden kann.

Der Marshall Willen ist kompakt, aber fähig, bis zu 10 W Audioleistung zu liefern. Er verfügt über einen einzigen 2-Zoll-Breitbandtreiber und zwei Passivradiatoren und hat einen Frequenzgang von 100 Hz - 20 kHz.

Er ist Bluetooth 5.1-fähig und gemäß IP67 staub- und wasserdicht. Laut Marshall hält der Akku mehr als 15 Stunden bei der Wiedergabe, wobei eine vollständige Aufladung in nur drei Stunden möglich ist. Mit der Schnellladefunktion können Benutzer den Lautsprecher nach nur 20 Minuten Ladezeit drei Stunden lang abspielen.

Der Willen lässt sich mit jeder Bluetooth-Quelle, einschließlich iPhone und Android, koppeln. Um das Beste aus ihm herauszuholen, gibt es eine spezielle Marshall-Bluetooth-App, mit der sich der Klang anpassen lässt.

Er unterstützt auch den Stack-Modus, so dass Sie den Lautsprecher mit anderen Willens verbinden können, um die Klangbühne zu erweitern. Ein eingebautes Mikrofon ermöglicht es, Anrufe über den Lautsprecher selbst entgegenzunehmen.

Der Marshall Willen kann ab diesem Sommer auf der Marshall-Website bestellt werden und kostet in Großbritannien £89,99, in Mitteleuropa €99 und in den USA $119.

Schreiben von Rik Henderson.