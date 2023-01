Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - JBL, eine Untermarke von Harman, hat den JBL Spinner BT vorgestellt - ein Vinyl-Deck mit Bluetooth- und aptX HD-Unterstützung.

Das bedeutet, dass es nahezu verlustfreies Audio drahtlos an einen Bluetooth-Lautsprecher, -Verstärker oder -System übertragen kann. Es gibt auch einen analogen Ausgang mit einer schaltbaren Phonostufe mit beweglichem Magneten, so dass es auch an traditionelle Audiosysteme angeschlossen werden kann.

Der Spinner BT wird mit einem Plattenteller und Tonarm aus Aluminium und einem schwarz gefärbten Sockel aus MDF geliefert. Eine aufklappbare Staubschutzhaube ist im Lieferumfang enthalten.

Der riemengetriebene Plattenteller kann Schallplatten mit 33 1/3 und 45 Umdrehungen pro Minute abspielen, während der Tonarm mit einem Magnet-Tonabnehmer von Audio Technica ausgestattet ist.

Die besten Lautsprecher-Angebote am Black Friday 2022: Rabatte auf Echo, Nest, Bose, B&O und mehr von Cam Bunton · 28 November 2022 Bluetooth-Lautsprecher sind am Black Friday sehr beliebt. Hier eine Übersicht über die besten Angebote in diesem Jahr.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"Mit der Bluetooth 5.2 Technologie bietet der Plattenspieler den Hörern eine sofortige kabellose Verbindung zu ihren Plattensammlungen - so können sie ihre Alben auf jede beliebige Art und Weise genießen, ohne den charakteristischen Klang von Vinyl zu verlieren", sagt Jim Garrett, Senior Director of Product Strategy bei Harman.

"Und mit seinem analogen Ausgang und dem integrierten Phono-Vorverstärker ist der Spinner BT auch für Puristen geeignet, die eine kabelgebundene Verbindung bevorzugen."

Der JBL Spinner BT wird auf der CES 2023 im Rahmen von Harman Explore vorgestellt - einem eigenen Vorführbereich außerhalb des LV Convention Centers. Er wird im dritten Quartal 2023 erhältlich sein und schätzungsweise $399 / £375 / €425 kosten.

Schreiben von Rik Henderson.